【異動股】煤炭板塊午後繼續下挫 金能科技(603113-CN)跌超9%

午後，煤炭板塊繼續下挫，板塊整體指數跌超3%，領跌兩市，截止發稿，金能科技(603113-CN)跌9.5%報13.91元，永泰能源(600157-CN)跌4.69%報1.83元，鄭州煤電(600121-CN)跌4.39%報3.7元，*ST安泰(600408-CN)跌4.32%報1.77元，紅陽能源(600758-CN)、寶泰隆(601011-CN)等跌逾4%，陝西黑貓(601015-CN)、潞安環能(601699-CN)、西山煤電(000983-CN)、平煤股份(601666-CN)、大同煤業(601001-CN)等多股集體大跌超3%，中國神華(601088-CN)跌2.4%報20.78元。

對於近期市場表現，民族證券認為，市場持續縮量反彈，增量資金進場迹象併不明顯，說明指數經過持續調整，短期存在反彈要求。但市場併沒有形成較為清晰和持續的做多主線，資金觀望情緒依然較為濃厚，底部構築完成尚需時日，若消息面再度出現波動，股指仍有再度調整需求。短期應繼續立足於防禦思維，結構性熱點將主要集中在調整充分的業績超預期品種、消費龍頭、石油化工、醫藥醫療、畜牧養殖等領域。

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