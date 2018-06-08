全盤駁斥特斯拉樂觀預期！最看漲的摩根士丹利「反對」馬斯克

周二舉辦的特斯拉年度股東大會成功「carry 全場」。投資者似乎忘了一個月前剛經歷過「公司史上最尷尬」的財報電話會，也忽略了自動駕駛事故、生產瓶頸等負面新聞。

周三特斯拉強勢收漲 9.7%，創 2015 年 11 月 4 日以來最大單日百分比漲幅，報收 319.50 美元，創 3 月 16 日以來收盤新高，也是當天那斯達克 100 指數表現最好的成分股。

據諮詢機構 S3 Partners 統計，特斯拉仍是美國最被做空的公司，也是全球汽車製造行業最被做空的車企，截至周三共有 3770 萬股被做空，價值 110 億美元。但昨天空頭賬面浮虧了 11 億美元，也令做空特斯拉連續第三年浮虧，從 5 月 22 日以來，特斯拉股價累漲了 16.6%。

特斯拉 CEO 馬斯克在股東大會上極其樂觀，再度重申「相當有可能」在第二季結束實現「平民神車」Model 3 周產 5000 輛的目標，承諾將在上海建電池廠和汽車生產線，馬斯克也成功留任董事會主席，抵制住了部分股東要求「董事長和 CEO 職務分開」的壓力。

但金融部落格 Zerohedge 注意到，就連一向堅定看漲特斯拉的摩根士丹利分析師 Adam Jonas，也認為股東大會後特斯拉股價飆升是技術性軋空，而非公司基本面有了切實改善。在稱「特斯拉一季報電話會是 20 年從業生涯里最不同尋常」之後，他的研報幾乎推翻了所有馬斯克的樂觀預期。

Adam Jonas 認為，特斯拉在股東大會後增加了 50 億美元市值，但馬斯克提到的「積極因素」並不能構成「驚喜」。因此他維持對特斯拉「與大盤持平」的評級和目標股價 291 美元不變，而且基本「唱衰」了所有馬斯克的重頭戲承諾：

1）Model 3 產量：馬斯克表示「相當有可能」（quite likely）會在 7 月初實現 5000 輛的周產目標。但我們預計第二季的交付量為 2500 輛 / 周（在兩周停產後共有 10 周），第三季為 2800 輛 / 周，第四季為 3800 輛 / 周。預計 2019 上半年才會實現 5000 輛 / 周，比馬斯克的承諾晚了一年；

2）盈利：馬斯克預計今年第三季能實現 GAAP 項下的正利潤，但我們預計會有 GAAP 會計制度下的凈虧損 5.54 億美元。我們不認為特斯拉在 2020 年前實現正的 GAAP 營業利潤，而且直到 2021 年才會實現正的 GAAP 凈利潤；

3）現金流：馬斯克預計在今年下半年會達到正的現金流，我們認為這過於樂觀了，下半年特斯拉仍會「燒錢」14 億美元，直到 2021 年前不會有正向的自由現金流；

4）融資需求：馬斯克重申了特斯拉不需要外部資本，我們預計今年第三季會股權融資 30 億美元。一些投資者認為，特斯拉會考慮股權、可轉債、資產證券化等一系列工具來融資。如果今年不用股權融資，反而是給投資者的「驚喜」；

5）中國：特斯拉表示，將很快宣布在上海建造美國本土外的第一家特斯拉工廠，結合電池生產和汽車組裝等能力，符合我們的預期。但基於數據隱私和國家安全等考量，所有美國車企分享中國自動駕駛或運輸市場的機會都很有限，特斯拉也不例外。

Jonas 的研報還警告稱，就算特斯拉要全力發展 Model 3、電動半卡 Semi 和 Model Y 等新車型，投資者也要考慮這些新品對 Model S 和 X 的「自身蠶食」現象（cannibalization），這也是汽車行業不可避免的一個問題。這代表特斯拉今年帶來的增量收入可能有限。

他總結稱，如果特斯拉可以實現 5000 輛 / 周的 Model 3 生產目標，並且可以避免顯著的稀釋股權或昂貴的債權融資，可能會繼續觸發市場軋空，股價還有上漲空間。不過，特斯拉的長期策略和市場競爭力仍構成擔憂，股價可能已小幅高於公允價值，建議投資者準備好迎接波動性。

美股研投網站 SeekingAlpha 的分析顯示，長期投資者大多認為特斯拉的股價會觸及 350 美元高位，當然前提是第二季結束要實現 Model 3 量產目標。馬斯克曾在一季報電話會後發了一系列推特，預言特斯拉會迎來一場「軋空大戰」（short burn），目前來看暫時實現了。

周四特斯拉一度低開高走，美股午盤前最高漲 1.5%，接近 323 美元，最終隨科技股一同下挫，收跌 1.07%，報 316.09 美元，不過盤後小幅反漲。