〈協易機股東會〉訂單能見度看至2020年Q1 營收動能可望大爆發

全球沖床製造大廠協易機 (4533-TW) 今 (8) 日舉行股東會，公司從 2016 年開始轉型做中大型伺服沖床產品，今年新加入的客戶中，高達 7 成都是中大型沖床客戶，而中大型沖床營收規模較高，且毛利與利潤相對小型沖床佳，目前訂單能見度已看至 2020 年第 1 季，法人估 2020 年後轉型效益漸顯，營收動能可望大爆發。

協易機原先車廠客戶以 Tier 2 及 Tier 3 為主，從 2016 年開始轉型做中大型伺服沖床產品後，汽配業營收已由原先的 3 成，大幅提高至 6 成，且去年至今年為止，已成功打入歐系與日系 Tier 1 國際車廠，目前也與 BMW、Audi 及德國電動車廠洽談合作中。

協易機副總經理李丞偉透露，目前全球前二十大車廠中，約莫二分之一都是協易機的客戶，去年打入 Tier 1 國際車廠後，客戶要求的品質較高，也因此繳了許多學費，但效益都可望在未來顯現。

李丞偉表示，單一國際車廠在全球就有上百座廠區，若一家車廠一年僅有個位數的廠區須做設備更新，但每個廠區平均得用上上百座沖床，一旦成為車廠固定供應商，後續訂單動能將相當可期。

李丞偉指出，今年新加入的客戶中，高達 7 成都是中大型沖床客戶，而中大型沖床營收規模較高，且毛利與利潤相對小型沖床佳，不過，小型沖床交期約 3 至 5 個月，中型沖床須至少半年，大型車床則是 15 至 18 個月不等，還得加上後續試機時間，也就是說，若是今年取得的訂單，得等到約 2020 年才可望貢獻營收。

李丞偉表示，目前訂單能見度已看至 2020 年第 1 季，法人預估，以目前其擁有許多一線車廠在手訂單來看，預期 2020 年後，營收動能可望大爆發。