品牌業務成長 晶睿營收逐月增溫 Q2毛利率可望優Q1

安控廠晶睿 (3454-TW) 今 (8) 日舉行股東會，會中通過每股配發 4 元現金股息及 0.25 元股票股利。展望第 2 季營運，估計品牌產品業務持續成長支撐下，第 2 季毛利率可望優於第 1 季。

晶睿 7 日在台北國際電腦展上發表新一代智慧魚眼結合人群偵測技術、結合人工智慧、深度學習以及資安防護等三大技術的安全監控解決方案。

而針對今 (2018) 年經營策略，晶睿品牌事業處副總顧中威表示，主要聚焦三大面向，包括第一在產品業務上，提供智慧影像分析和資安防護，他強調，晶睿所有研發設計和製造都在台灣。

第二深化垂直市場解決方案，目前晶睿聚焦的市場包括零售市場、交通市場以及樓宇自動化等，希望透過大數據和智慧影像分析，來增加營運績效；第三加強服務在地化，目前晶睿全球共有 6 處據點，包括美國加州、歐洲荷蘭、印度德里、中東杜拜、墨西哥和日本東京等。

顧中威表示，晶睿品牌事業穩健成長，惟在代工部分有兩個變數，包括第一因通路調整，上半年仍有客戶調節庫存問題；第二由於考慮要把代工產能從中國移回台灣，目前正與台達集團協調產能調整等。不過，目前品牌事業在歐美和亞洲訂單成長，法人估計，下半年的自有品牌營收可望年增 1 成，與上半年差不多。

整體來看，晶睿客戶以歐美為主，目前歐美客戶洽談新合作，顧中威指出，最快可望在第 3 季或第 4 季發酵並挹注營收表現。法人表示，晶睿品牌業務成長，營收已逐漸增溫，估計第 2 季毛利率可望優於第 1 季，全年合併毛利率落於 35% 到 40% 區間。