G7首腦峰會召開在即 貿易問題恐談不攏

七國集團(G7)領導人周四前往加拿大參加峰會，此次峰會將是G7組織42年歷史上分歧最嚴重的一次；美國總統特朗普的“美國優先”政策有可能導致全球爆發貿易戰，並造成嚴重的外交裂痕。

特朗普為了重振美國工業，已決定對進口鋼鋁征收高額關稅，其中也包括來自加拿大和日本等主要G7盟國以及歐盟的鋼鋁產品。

他還威脅將根據國家安全法再對進口汽車征稅，並已退出全球氣候協定與伊朗核協議。

法國總統馬克龍表示，其他G7成員國應保持「禮貌」和高效，但警告稱「沒有哪位領導人會永遠當政」，暗示歐洲不會對特朗普委曲求全。

「可能現在美國總統不介意被孤立，但如果有需要，我們也不介意變成G6，」馬克龍對記者稱。「因為這六國代表價值，代表經濟市場，最重要的是代表當今國際層面的真正力量。」

加拿大總理特魯多(Justin Trudeau)預計會就貿易問題進行“激烈討論”，但日本和意大利等G7其他成員似乎不那麽想挑戰特朗普。

在魁北克沙勒瓦的會議上，特朗普將與和他在多方面意見相左的全球領導人面對面，包括貿易、環境、伊朗問題乃至美國在耶路撒冷設立新的大使館等議題。

特朗普與日本首相安倍晉三會面時暗示，他不打算妥協。安倍試圖與特朗普保持友好關系。

特朗普與安倍會面時提出了美國汽車進口的問題，並稱希望在美國工業中心密西根、賓州與俄亥俄出現更多投資建立的工廠。

**最好的前好友**

安倍並非唯一想迎合特朗普但沒能贏得讓步的全球領袖。馬克龍看似已與特朗普建立和睦關系，馬克龍表示，所謂的“G6”領袖將不會在峰會上點燃戰火。

「在這樣的環境下，尤其是我們總是要保持禮貌、高效並試圖說服(他們)，好讓美國繼續站在同一陣線，因為他們是我們歷史上的盟友，而且我們需要他們，」馬克龍在記者會上表示。

特朗普與特魯多的關系也頗冷淡。「我們顯然也會就貿易進行一些非常熱絡的討論，」特魯多表示。「我認為關於G7談判桌的動態有一些疑問...我們(將)強調並討論許多我們已同意的事情，以及其他意見分歧的事情，」他表示。

特魯多因鋼鋁問題以及北美自由貿易協定(NAFTA)的談判而與美國有不少爭執。

然而馬克龍強調，美國已不再是世界唯一的超級大國，呼籲其他工業國家團結一致。

不過就算是在歐盟內部，他的呼聲也有可能無法實現。德國已暗示將與美國達成貿易和解，因為擔心關於汽車問題的緊張情勢加劇，將令寶馬汽車(BMW)與奔馳(Mercedes-Benz/平治/賓士)等企業受到牽連。

除了特朗普奉行單邊主義之外，歐洲在經濟與政治上也面臨新的內部挑戰。

一名知情人士表示，意大利希望“盡可能創造最大空間與美國持續對話，「指出以政治素人身份上任的新總理孔特(Guiseppe Conte)在加拿大峰會中將步步為營，因為他“需要了解G7內部的動態。」

日本預期也將在G7內采取對抗性相對較弱的態度，同時繼續不聲不響地推動自身的貿易議題。

路透渥太華6月7日

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