[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/06/07 107/06/06 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.44230 10.44070 0.00160 0.01532 大華銀多元特別收益平衡基金 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.99160 10.00150 -0.00990 -0.09899 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.99160 10.00150 -0.00990 -0.09899 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.99240 9.99790 -0.00550 -0.05501 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.99240 9.99790 -0.00550 -0.05501 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.32780 9.34770 -0.01990 -0.21289 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.56550 9.58410 -0.01860 -0.19407 中國信託台灣活力基金 17.41000 17.36000 0.05000 0.28802 中國信託台灣優勢基金 20.05000 20.00000 0.05000 0.25000 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.71290 9.72260 -0.00970 -0.09977 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.20350 9.21270 -0.00920 -0.09986 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.19090 10.19150 -0.00060 -0.00589 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.65380 9.65440 -0.00060 -0.00621 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.45400 10.46860 -0.01460 -0.13946 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.17350 9.18630 -0.01280 -0.13934 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.33380 11.31680 0.01700 0.15022 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.28990 10.27450 0.01540 0.14989 中國信託智能運動基金-台幣 10.85000 10.80000 0.05000 0.46296 中國信託智能運動基金-美元 10.94000 10.86000 0.08000 0.73665 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97560 10.97550 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.35720 9.38580 -0.02860 -0.30472 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.12310 9.15100 -0.02790 -0.30488 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.54960 9.57330 -0.02370 -0.24756 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.30530 9.32840 -0.02310 -0.24763 中國信託精穩基金 19.30420 19.28800 0.01620 0.08399 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.12000 11.08000 0.04000 0.36101 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.81000 10.77000 0.04000 0.37140 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.68000 11.61000 0.07000 0.60293 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.39000 11.33000 0.06000 0.52957 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 72.20000 72.37000 -0.17000 -0.23490 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.20010 37.50660 -0.30650 -0.81719 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.32600 11.32500 0.00100 0.00883 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.85560 10.84970 0.00590 0.05438 元大上證50基金 31.27000 31.17000 0.10000 0.32082 元大大中華TMT基金-人民幣 13.29000 13.16000 0.13000 0.98784 元大大中華TMT基金-新台幣 12.32000 12.19000 0.13000 1.06645 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.65000 13.63000 0.02000 0.14674 元大大中華價值指數基金-美元 13.79100 13.72800 0.06300 0.45892 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.95200 17.91600 0.03600 0.20094 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.55000 11.49300 0.05700 0.49595 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.55600 11.49500 0.06100 0.53067 元大中國平衡基金-人民幣 3.23000 3.23000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 15.00000 15.02000 -0.02000 -0.13316 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.99180 46.97400 0.01780 0.03789 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.37070 10.37240 -0.00170 -0.01639 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.64530 9.64690 -0.00160 -0.01659 元大中國機會債券基金-新台幣 9.92550 9.92270 0.00280 0.02822 元大巴西指數基金 5.31200 5.41000 -0.09800 -1.81146 元大巴菲特基金 32.34000 32.15000 0.19000 0.59098 元大日經225基金 28.73000 28.49000 0.24000 0.84240 元大台商收成基金 25.60000 25.25000 0.35000 1.38614 元大台灣50單日反向1倍基金 12.25000 12.28000 -0.03000 -0.24430 元大台灣50單日正向2倍基金 38.77000 38.57000 0.20000 0.51854 元大台灣中型100基金 35.01000 34.97000 0.04000 0.11438 元大台灣加權股價指數基金 25.74900 25.66900 0.08000 0.31166 元大台灣卓越50基金 83.93000 83.43000 0.50000 0.59930 元大台灣金融基金 17.96000 17.87000 0.09000 0.50364 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.58000 31.52000 0.06000 0.19036 元大台灣高股息基金 26.93000 26.91000 0.02000 0.07432 元大台灣電子科技基金 37.23000 37.01000 0.22000 0.59443 元大全球ETF成長組合基金 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722 元大全球ETF穩健組合基金 14.70000 14.68000 0.02000 0.13624 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.53000 13.52000 0.01000 0.07396 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.77000 12.77000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-美元 12.93600 12.89400 0.04200 0.32573 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.42000 9.34000 0.08000 0.85653 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.21000 7.15000 0.06000 0.83916 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.45000 8.42000 0.03000 0.35629 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.65000 6.64000 0.01000 0.15060 元大全球股票入息基金-美元配息 10.12400 10.05100 0.07300 0.72630 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.74000 10.69000 0.05000 0.46773 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494 元大全球新興市場精選組合基金 14.05000 14.02000 0.03000 0.21398 元大全球農業商機基金 16.67000 16.55000 0.12000 0.72508 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 元大印尼指數基金 8.94500 8.98800 -0.04300 -0.47842 元大印度指數基金 9.59500 9.48300 0.11200 1.18106 元大印度基金 12.64000 12.53000 0.11000 0.87789 元大多多基金 23.27000 23.14000 0.13000 0.56180 元大多福基金 62.06000 62.60000 -0.54000 -0.86262 元大亞太成長基金 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.61380 8.61980 -0.00600 -0.06961 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.15340 7.15840 -0.00500 -0.06985 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.94000 9.90100 0.03900 0.39390 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.95400 9.98100 -0.02700 -0.27051 元大卓越基金 55.35000 54.97000 0.38000 0.69129 元大店頭基金 9.87000 9.97000 -0.10000 -1.00301 元大泛歐成長基金 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797 元大美元貨幣市場基金-美元 10.22110 10.22060 0.00050 0.00489 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.21970 9.21870 0.00100 0.01085 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.56530 30.63490 -0.06960 -0.22719 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.29890 36.71750 -0.41860 -1.14006 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.37150 19.20050 0.17100 0.89060 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.57620 18.92820 -0.35200 -1.85966 元大美國政府7至10年期債券基金 37.12670 37.34420 -0.21750 -0.58242 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.57360 20.50650 0.06710 0.32721 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.73670 17.86820 -0.13150 -0.73594 元大高科技基金 22.66000 22.45000 0.21000 0.93541 元大得利貨幣市場基金 16.23790 16.23770 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.97100 11.97090 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 14.82000 14.88000 -0.06000 -0.40323 元大華夏中小基金 8.55000 8.52000 0.03000 0.35211 元大新中國基金-人民幣 11.07000 11.01000 0.06000 0.54496 元大新中國基金-美元 11.19200 11.10500 0.08700 0.78343 元大新中國基金-新台幣 10.75000 10.69000 0.06000 0.56127 元大新主流基金 32.60000 32.30000 0.30000 0.92879 元大新東協平衡基金-美元 9.94000 9.92100 0.01900 0.19151 元大新東協平衡基金-新台幣 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.48290 10.50680 -0.02390 -0.22747 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.48370 10.47580 0.00790 0.07541 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.70960 10.72930 -0.01970 -0.18361 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.46380 9.48110 -0.01730 -0.18247 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.76400 9.77240 -0.00840 -0.08596 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.45820 9.46630 -0.00810 -0.08557 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.56380 9.59680 -0.03300 -0.34386 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.26930 9.30130 -0.03200 -0.34404 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.51500 9.52650 -0.01150 -0.12072 元大新興亞洲基金 12.29000 12.22000 0.07000 0.57283 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.51860 9.48930 0.02930 0.30877 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.39930 9.37040 0.02890 0.30842 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.43230 9.42770 0.00460 0.04879 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.31180 9.30720 0.00460 0.04942 元大萬泰貨幣市場基金 15.08770 15.08750 0.00020 0.00133 元大經貿基金 44.99000 44.62000 0.37000 0.82922 元大實質多重資產基金-人民幣 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 元大實質多重資產基金-美元 9.61700 9.60900 0.00800 0.08326 元大實質多重資產基金-新台幣 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 元大滬深300單日反向1倍基金 14.35000 14.38000 -0.03000 -0.20862 元大滬深300單日正向2倍基金 16.38000 16.28000 0.10000 0.61425 元大精準中小基金 24.36000 24.42000 -0.06000 -0.24570 元大摩臺基金 39.22000 39.05000 0.17000 0.43534 元大標普500基金 24.80000 24.63000 0.17000 0.69022 元大標普500單日反向1倍基金 13.31000 13.41000 -0.10000 -0.74571 元大標普500單日正向2倍基金 32.72000 32.26000 0.46000 1.42591 元大標智滬深300基金 18.60000 18.65000 -0.05000 -0.26810 元大歐洲50基金 24.81000 24.77000 0.04000 0.16149 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.65130 9.63710 0.01420 0.14735 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.15320 10.15290 0.00030 0.00295 元大績效基金 67.26000 66.71000 0.55000 0.82446 元大韓國KOSPI200基金 24.35000 24.21000 0.14000 0.57827 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.89000 16.67000 0.22000 1.31974 日盛上選基金 38.12000 37.54000 0.58000 1.54502 日盛小而美基金 20.58000 20.42000 0.16000 0.78355 日盛中國內需動力基金 11.39000 11.31000 0.08000 0.70734 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.51570 11.50200 0.01370 0.11911 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.78140 9.76980 0.01160 0.11873 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.79990 11.78280 0.01710 0.14513 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.01690 10.00230 0.01460 0.14597 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.61170 10.60860 0.00310 0.02922 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.99230 8.98960 0.00270 0.03003 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.46000 12.41000 0.05000 0.40290 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.78000 12.70000 0.08000 0.62992 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.73000 12.68000 0.05000 0.39432 日盛日盛基金 16.12000 15.84000 0.28000 1.76768 日盛目標收益組合基金(美元) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.47000 10.41000 0.06000 0.57637 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.02690 10.01940 0.00750 0.07485 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.53610 9.52900 0.00710 0.07451 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.77260 9.77490 -0.00230 -0.02353 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.29650 9.29870 -0.00220 -0.02366 日盛全球新興債券基金A 10.62730 10.64910 -0.02180 -0.20471 日盛全球新興債券基金B 8.34620 8.36330 -0.01710 -0.20446 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.38580 2.38700 -0.00120 -0.05027 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.68180 1.68260 -0.00080 -0.04755 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37160 0.37160 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.26280 0.26280 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.23370 12.24330 -0.00960 -0.07841 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.50930 8.51600 -0.00670 -0.07868 日盛亞洲機會基金 7.90000 7.87000 0.03000 0.38119 日盛首選基金 19.47000 19.25000 0.22000 1.14286 日盛高科技基金 20.43000 20.13000 0.30000 1.49031 日盛貨幣市場基金 14.75530 14.75510 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 46.93000 46.11000 0.82000 1.77836 日盛精選五虎基金 41.44000 41.22000 0.22000 0.53372 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.47180 13.47170 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 38.27000 38.09000 0.18000 0.47256 台新MSCI中國基金 23.18000 23.08000 0.10000 0.43328 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.68000 17.73000 -0.05000 -0.28201 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 22.48000 22.38000 0.10000 0.44683 台新大眾貨幣市場基金 14.14820 14.14800 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.87280 9.88900 -0.01620 -0.16382 台新中美貨幣市場基金-美元 10.81660 10.80120 0.01540 0.14258 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.00330 10.01510 -0.01180 -0.11782 台新中國通基金 51.10000 51.50000 -0.40000 -0.77670 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.58610 0.58530 0.00080 0.13668 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.41900 17.43900 -0.02000 -0.11469 台新中國精選中小基金-美元 0.42830 0.42420 0.00410 0.96653 台新中國精選中小基金-新台幣 12.74000 12.65000 0.09000 0.71146 台新主流基金 26.09000 26.13000 -0.04000 -0.15308 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.13000 19.19000 -0.06000 -0.31266 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.64680 0.64740 -0.00060 -0.09268 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.44000 14.49000 -0.05000 -0.34507 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48780 0.48830 -0.00050 -0.10240 台新台灣中小基金 40.02000 40.30000 -0.28000 -0.69479 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.52160 9.53980 -0.01820 -0.19078 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.50580 9.49850 0.00730 0.07685 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.63000 8.64000 -0.01000 -0.11574 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.54450 10.53650 0.00800 0.07593 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.68130 10.64610 0.03520 0.33064 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.41300 11.37580 0.03720 0.32701 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 台新印度基金 15.54000 15.37000 0.17000 1.10605 台新亞美短期債券基金 10.90230 10.91400 -0.01170 -0.10720 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.57890 8.59400 -0.01510 -0.17570 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29470 0.29450 0.00020 0.06791 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.74370 11.76440 -0.02070 -0.17595 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39760 0.39730 0.00030 0.07551 台新真吉利貨幣市場基金 11.08120 11.08110 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.03430 30.10640 -0.07210 -0.23948 台新智慧生活基金-美元 10.53240 10.47390 0.05850 0.55853 台新智慧生活基金-新台幣 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.90490 8.90520 -0.00030 -0.00337 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.77690 8.80000 -0.02310 -0.26250 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.43060 9.43100 -0.00040 -0.00424 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.30300 9.32740 -0.02440 -0.26159 台新新興市場債券基金(A類型) 10.30730 10.36090 -0.05360 -0.51733 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34170 0.34260 -0.00090 -0.26270 台新新興市場債券基金(B類型) 7.79280 7.83330 -0.04050 -0.51702 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27150 0.27220 -0.00070 -0.25716 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.46000 6.46000 0.00000 0.00000 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 19.97000 20.06000 -0.09000 -0.44865 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.79300 10.71900 0.07400 0.69036 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 26.02000 25.51000 0.51000 1.99922 未來資產全球大消費基金 15.56000 15.48000 0.08000 0.51680 未來資產亞太不動產證券化基金A 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.88000 8.88000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.71860 11.72590 -0.00730 -0.06226 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.57150 9.57750 -0.00600 -0.06265 未來資產亞洲新富基金 22.85000 22.81000 0.04000 0.17536 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55490 12.55480 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 16.09000 15.77000 0.32000 2.02917 未來資產新興市場債券基金A 8.70200 8.72580 -0.02380 -0.27275 未來資產新興市場債券基金B 6.71670 6.73510 -0.01840 -0.27320 未來資產閣來寶全球組合基金 11.58000 11.57000 0.01000 0.08643 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.02740 11.02640 0.00100 0.00907 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.19770 10.21200 -0.01430 -0.14003 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.43060 9.43310 -0.00250 -0.02650 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.60830 10.61110 -0.00280 -0.02639 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.47280 8.47700 -0.00420 -0.04955 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.58940 9.59360 -0.00420 -0.04378 永豐中小基金 61.18000 60.14000 1.04000 1.72930 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.77920 1.77570 0.00350 0.19711 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.31920 2.31470 0.00450 0.19441 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.40700 8.40300 0.00400 0.04760 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.63130 10.62630 0.00500 0.04705 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.19000 5.12000 0.07000 1.36719 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 24.16000 23.88000 0.28000 1.17253 永豐主流品牌基金 18.43000 18.36000 0.07000 0.38126 永豐永豐基金 38.73000 38.71000 0.02000 0.05167 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 10.04750 10.02820 0.01930 0.19246 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 10.04740 10.02810 0.01930 0.19246 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 10.00760 9.99960 0.00800 0.08000 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 10.00760 9.99960 0.00800 0.08000 永豐亞洲民生消費基金 12.81000 12.84000 -0.03000 -0.23364 永豐南非幣2021保本基金 12.80590 12.79620 0.00970 0.07580 永豐高科技基金 30.06000 29.47000 0.59000 2.00204 永豐貨幣市場基金 13.86960 13.86950 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.02740 2.02750 -0.00010 -0.00493 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.38550 2.38570 -0.00020 -0.00838 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.77470 7.78680 -0.01210 -0.15539 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.30310 10.31920 -0.01610 -0.15602 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.22480 7.23070 -0.00590 -0.08160 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.98170 10.99060 -0.00890 -0.08098 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.56000 8.58000 -0.02000 -0.23310 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.17000 19.26000 -0.09000 -0.46729 永豐臺灣加權ETF基金 56.20000 55.90000 0.30000 0.53667 永豐領航科技基金 47.48000 46.73000 0.75000 1.60496 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.93000 11.86000 0.07000 0.59022 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.47000 11.42000 0.05000 0.43783 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 永豐趨勢平衡基金 53.98000 53.39000 0.59000 1.10508 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.48590 11.48480 0.00110 0.00958 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.54000 9.54470 -0.00470 -0.04924 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.66370 9.66840 -0.00470 -0.04861 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.50560 9.51160 -0.00600 -0.06308 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.58980 9.59580 -0.00600 -0.06253 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.54730 9.55040 -0.00310 -0.03246 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.80100 9.80420 -0.00320 -0.03264 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.48230 9.48650 -0.00420 -0.04427 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.64900 9.65320 -0.00420 -0.04351 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.93000 11.93000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 12.00000 11.98000 0.02000 0.16694 兆豐國際中小基金 17.59000 17.41000 0.18000 1.03389 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.49000 15.49000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國A股基金(台幣) 21.38000 21.35000 0.03000 0.14052 兆豐國際中國A股基金(美金) 21.67000 21.61000 0.06000 0.27765 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.65000 12.59000 0.06000 0.47657 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.65000 12.59000 0.06000 0.47657 兆豐國際生命科學基金 15.60000 15.49000 0.11000 0.71014 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.28810 10.29340 -0.00530 -0.05149 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.71880 10.70620 0.01260 0.11769 兆豐國際全球高股息基金 11.78000 11.74000 0.04000 0.34072 兆豐國際全球基金 32.78000 32.63000 0.15000 0.45970 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.22780 10.22730 0.00050 0.00489 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.64230 9.64370 -0.00140 -0.01452 兆豐國際國民基金 23.42000 23.40000 0.02000 0.08547 兆豐國際第一基金 14.54000 14.41000 0.13000 0.90215 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.75000 9.77020 -0.02020 -0.20675 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.81090 7.82710 -0.01620 -0.20697 兆豐國際萬全基金 22.17000 21.96000 0.21000 0.95628 兆豐國際電子基金 28.45000 28.30000 0.15000 0.53004 兆豐國際綠鑽基金 8.20000 8.14000 0.06000 0.73710 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.70000 22.57000 0.13000 0.57599 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.50000 16.54000 -0.04000 -0.24184 兆豐國際豐台灣基金 33.20000 33.09000 0.11000 0.33243 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.49050 12.49030 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.59000 11.61000 -0.02000 -0.17227 合庫全球高收益債券基金A類型 11.01620 11.03180 -0.01560 -0.14141 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.91990 11.92770 -0.00780 -0.06539 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.69430 10.70230 -0.00800 -0.07475 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.48030 11.48460 -0.00430 -0.03744 合庫全球高收益債券基金B類型 8.16760 8.17920 -0.01160 -0.14182 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.59120 9.59740 -0.00620 -0.06460 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.09030 9.09710 -0.00680 -0.07475 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.09450 9.09780 -0.00330 -0.03627 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.39790 9.40480 -0.00690 -0.07337 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.32000 10.24000 0.08000 0.78125 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.47000 11.36000 0.11000 0.96831 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.58000 9.51000 0.07000 0.73607 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.83000 10.72000 0.11000 1.02612 合庫全球新興市場基金 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 合庫貨幣市場基金 10.12000 10.11990 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.58220 9.58760 -0.00540 -0.05632 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.84620 9.85140 -0.00520 -0.05278 合庫新興多重收益基金A類型 10.06450 10.07950 -0.01500 -0.14882 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.61360 11.61730 -0.00370 -0.03185 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.53250 13.54630 -0.01380 -0.10187 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.07850 9.08330 -0.00480 -0.05284 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.69470 9.69980 -0.00510 -0.05258 合庫新興多重收益基金B類型 8.01340 8.02540 -0.01200 -0.14953 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.05180 9.05470 -0.00290 -0.03203 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.31830 10.32820 -0.00990 -0.09585 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.58000 10.51000 0.07000 0.66603 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.92230 10.92130 0.00100 0.00916 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.61090 10.59180 0.01910 0.18033 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.07680 10.08470 -0.00790 -0.07834 安聯中國東協基金 16.37000 16.33000 0.04000 0.24495 安聯中國策略基金 16.12000 16.13000 -0.01000 -0.06200 安聯中華新思路基金-人民幣 15.38000 15.21000 0.17000 1.11769 安聯中華新思路基金-美元 15.41000 15.22000 0.19000 1.24836 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.95000 13.81000 0.14000 1.01376 安聯台灣大壩基金 29.45000 29.21000 0.24000 0.82164 安聯台灣科技基金 50.15000 49.61000 0.54000 1.08849 安聯台灣貨幣市場基金 12.47940 12.47920 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 32.74000 32.50000 0.24000 0.73846 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.05420 10.06000 -0.00580 -0.05765 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.96990 14.97990 -0.01000 -0.06676 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.63510 9.64150 -0.00640 -0.06638 安聯四季成長組合基金-美元 11.77000 11.69000 0.08000 0.68435 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.63000 11.58000 0.05000 0.43178 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.05290 12.05930 -0.00640 -0.05307 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.06430 10.06880 -0.00450 -0.04469 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.18330 12.18940 -0.00610 -0.05004 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.52050 9.52520 -0.00470 -0.04934 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.36620 9.37040 -0.00420 -0.04482 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.06570 9.07020 -0.00450 -0.04961 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.86000 11.79000 0.07000 0.59372 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.35000 11.32000 0.03000 0.26502 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.70000 10.66000 0.04000 0.37523 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.74000 10.68000 0.06000 0.56180 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.71000 11.64000 0.07000 0.60137 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.59000 10.53000 0.06000 0.56980 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.84490 11.84900 -0.00410 -0.03460 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.87740 10.88050 -0.00310 -0.02849 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.54700 10.55180 -0.00480 -0.04549 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.94520 8.94900 -0.00380 -0.04246 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.74820 8.75070 -0.00250 -0.02857 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.45670 8.46060 -0.00390 -0.04610 安聯全球人口趨勢基金 11.43000 11.39000 0.04000 0.35119 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.62000 9.52000 0.10000 1.05042 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.90000 34.62000 0.28000 0.80878 安聯全球油礦金趨勢基金 8.87000 8.81000 0.06000 0.68104 安聯全球計量平衡基金 12.77000 12.76000 0.01000 0.07837 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.01420 12.01960 -0.00540 -0.04493 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.45350 10.45820 -0.00470 -0.04494 安聯全球新興市場基金 18.62000 18.60000 0.02000 0.10753 安聯全球農金趨勢基金 9.50000 9.45000 0.05000 0.52910 安聯全球綠能趨勢基金 9.53000 9.47000 0.06000 0.63358 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.39000 10.34000 0.05000 0.48356 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.35000 10.29000 0.06000 0.58309 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.39000 10.34000 0.05000 0.48356 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.35000 10.29000 0.06000 0.58309 安聯亞洲動態策略基金 25.53000 25.30000 0.23000 0.90909 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.99890 10.00060 -0.00170 -0.01700 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.80290 9.80420 -0.00130 -0.01326 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.85230 82.88640 -0.03410 -0.04114 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.56800 12.56270 0.00530 0.04219 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.46210 65.48530 -0.02320 -0.03543 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.85010 9.84600 0.00410 0.04164 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.52820 2.52940 -0.00120 -0.04744 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.63330 10.62830 0.00500 0.04704 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.10900 2.11140 -0.00240 -0.11367 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.88410 8.87900 0.00510 0.05744 宏利台灣動力基金 35.10000 34.63000 0.47000 1.35720 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.48170 10.45130 0.03040 0.29087 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.91570 9.91260 0.00310 0.03127 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.31950 8.29540 0.02410 0.29052 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.08000 8.07320 0.00680 0.08423 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.35000 10.30000 0.05000 0.48544 宏利全球債券組合基金 12.89660 12.90260 -0.00600 -0.04650 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78070 2.78100 -0.00030 -0.01079 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.69260 11.70080 -0.00820 -0.07008 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.70980 8.71590 -0.00610 -0.06999 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28340 2.28890 -0.00550 -0.24029 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.63960 10.66710 -0.02750 -0.25780 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.33840 4.30990 0.02850 0.66127 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.70350 0.69870 0.00480 0.68699 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.08000 19.97000 0.11000 0.55083 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.65090 11.64460 0.00630 0.05410 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.38770 10.38030 0.00740 0.07129 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.01900 10.02040 -0.00140 -0.01397 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.03490 9.02460 0.01030 0.11413 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.56650 8.56040 0.00610 0.07126 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.38010 8.38610 -0.00600 -0.07155 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.56590 8.55720 0.00870 0.10167 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.74130 2.74730 -0.00600 -0.21840 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40060 0.40130 -0.00070 -0.17443 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.05800 12.09420 -0.03620 -0.29932 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91750 0.91880 -0.00130 -0.14149 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.41680 7.43790 -0.02110 -0.28368 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06890 2.07280 -0.00390 -0.18815 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29730 0.29790 -0.00060 -0.20141 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.09690 9.12450 -0.02760 -0.30248 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33470 0.33540 -0.00070 -0.20871 宏利萬利貨幣市場基金 13.63200 13.63190 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 3.02000 2.99000 0.03000 1.00334 宏利精選中華基金(新臺幣) 13.34000 13.23000 0.11000 0.83144 宏利臺灣股息收益基金 31.01000 30.71000 0.30000 0.97688 宏利澳幣保本基金 11.97260 11.96640 0.00620 0.05181 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.24000 9.26000 -0.02000 -0.21598 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.58000 9.61000 -0.03000 -0.31217 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.06000 10.11000 -0.05000 -0.49456 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.95000 10.97000 -0.02000 -0.18232 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.21000 10.25000 -0.04000 -0.39024 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.43000 11.41000 0.02000 0.17528 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.85000 11.80000 0.05000 0.42373 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.01000 11.98000 0.03000 0.25042 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.66230 9.68270 -0.02040 -0.21069 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.66030 9.65170 0.00860 0.08910 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.75360 8.76860 -0.01500 -0.17106 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.30320 10.32080 -0.01760 -0.17053 貝萊德亞美利加收益基金 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.92670 12.92660 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 27.29000 27.00000 0.29000 1.07407 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.18800 11.18660 0.00140 0.01251 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16090 10.15540 0.00550 0.05416 保德信大中華基金 32.15000 32.02000 0.13000 0.40600 保德信中小型股基金 51.89000 51.27000 0.62000 1.20928 保德信中國中小基金-人民幣 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 保德信中國中小基金-美元 10.86000 10.81000 0.05000 0.46253 保德信中國中小基金-新臺幣 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.77280 9.78030 -0.00750 -0.07668 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.76200 9.77280 -0.01080 -0.11051 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.87850 9.88630 -0.00780 -0.07890 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.58330 10.59160 -0.00830 -0.07836 保德信中國品牌基金-人民幣 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-美元 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.10000 11.09000 0.01000 0.09017 保德信台商全方位基金 40.92000 40.54000 0.38000 0.93735 保德信全球中小基金 30.41000 30.24000 0.17000 0.56217 保德信全球消費商機基金 17.69000 17.61000 0.08000 0.45429 保德信全球基礎建設基金 11.88000 11.93000 -0.05000 -0.41911 保德信全球資源基金 8.21000 8.15000 0.06000 0.73620 保德信全球醫療生化基金-美元 9.76000 9.68000 0.08000 0.82645 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.19000 31.02000 0.17000 0.54803 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.89920 9.88450 0.01470 0.14872 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.61140 10.59610 0.01530 0.14439 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.05710 9.06750 -0.01040 -0.11470 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.69940 9.71060 -0.01120 -0.11534 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.24500 8.25430 -0.00930 -0.11267 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.73070 10.74280 -0.01210 -0.11263 保德信亞太基金 22.75000 22.66000 0.09000 0.39718 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.47930 8.50160 -0.02230 -0.26230 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.09660 11.12580 -0.02920 -0.26245 保德信店頭市場基金 37.39000 37.25000 0.14000 0.37584 保德信拉丁美洲基金 6.42000 6.47000 -0.05000 -0.77280 保德信金平衡基金 30.47000 30.40000 0.07000 0.23026 保德信金滿意基金 44.73000 44.46000 0.27000 0.60729 保德信科技島基金 28.15000 27.91000 0.24000 0.85991 保德信高成長基金 101.44000 100.88000 0.56000 0.55511 保德信第一基金 29.57000 29.34000 0.23000 0.78391 保德信貨幣市場基金 15.75300 15.75280 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.70790 10.65990 0.04800 0.45029 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.50040 10.48050 0.01990 0.18988 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.95250 10.91530 0.03720 0.34081 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.05570 10.04760 0.00810 0.08062 保德信新世紀基金 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.04870 8.06750 -0.01880 -0.23303 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.69530 10.72040 -0.02510 -0.23413 保德信新興趨勢組合基金 11.71000 11.59000 0.12000 1.03538 保德信瑞騰基金 15.53470 15.53470 0.00000 0.00000 保德信歐洲組合基金 10.52000 10.44000 0.08000 0.76628 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.80900 9.81270 -0.00370 -0.03771 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.96070 9.96470 -0.00400 -0.04014 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.70910 9.71760 -0.00850 -0.08747 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.77550 9.78370 -0.00820 -0.08381 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.82600 9.83810 -0.01210 -0.12299 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.82610 9.83820 -0.01210 -0.12299 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.79660 9.80620 -0.00960 -0.09790 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.79800 9.80650 -0.00850 -0.08668 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.84480 9.85480 -0.01000 -0.10147 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.65530 9.67340 -0.01810 -0.18711 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.59150 9.60730 -0.01580 -0.16446 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94800 1.94680 0.00120 0.06164 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.62540 2.62390 0.00150 0.05717 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.30580 0.30510 0.00070 0.22943 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44770 0.44670 0.00100 0.22386 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.63270 8.62720 0.00550 0.06375 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.80570 11.80130 0.00440 0.03728 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.54970 9.54470 0.00500 0.05239 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.59320 11.58580 0.00740 0.06387 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.03060 9.01280 0.01780 0.19750 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.98810 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-0.00300 -0.02780 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.09910 12.07900 0.02010 0.16640 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.32480 11.30480 0.02000 0.17692 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.65120 9.65380 -0.00260 -0.02693 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.33420 10.31710 0.01710 0.16574 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.13350 10.11560 0.01790 0.17695 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.05790 11.06090 -0.00300 -0.02712 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.89870 11.87900 0.01970 0.16584 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.85030 11.82940 0.02090 0.17668 柏瑞五國金勢力建設基金 6.62000 6.66000 -0.04000 -0.60060 柏瑞巨人基金 13.34000 13.35000 -0.01000 -0.07491 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.64400 13.64390 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.20000 16.19000 0.01000 0.06177 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.28120 13.29880 -0.01760 -0.13234 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.82330 11.82330 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.45290 12.45220 0.00070 0.00562 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.91560 8.92740 -0.01180 -0.13218 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.76380 6.77270 -0.00890 -0.13141 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.87710 8.87710 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.50670 8.50640 0.00030 0.00353 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.87780 10.87720 0.00060 0.00552 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.40950 8.40940 0.00010 0.00119 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.99860 11.99850 0.00010 0.00083 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.50570 11.52100 -0.01530 -0.13280 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.63140 11.63100 0.00040 0.00344 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.33600 11.33540 0.00060 0.00529 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.96290 8.97480 -0.01190 -0.13259 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.91800 9.91800 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.72380 9.72350 0.00030 0.00309 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.67530 9.67480 0.00050 0.00517 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.51230 9.51220 0.00010 0.00105 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.08940 10.09680 -0.00740 -0.07329 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.06180 10.05550 0.00630 0.06265 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.98240 9.97530 0.00710 0.07118 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.07530 10.06780 0.00750 0.07449 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.94640 9.95380 -0.00740 -0.07434 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.88000 9.87380 0.00620 0.06279 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.83970 9.83280 0.00690 0.07017 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.93290 9.92550 0.00740 0.07456 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.07000 10.07740 -0.00740 -0.07343 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.06180 10.05550 0.00630 0.06265 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.98240 9.97530 0.00710 0.07118 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.07540 10.06790 0.00750 0.07449 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.94650 9.95390 -0.00740 -0.07434 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.88010 9.87380 0.00630 0.06381 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.83980 9.83280 0.00700 0.07119 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.93290 9.92550 0.00740 0.07456 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.51270 10.52940 -0.01670 -0.15860 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.76940 11.77600 -0.00660 -0.05605 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.22150 11.22710 -0.00560 -0.04988 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.02400 9.03820 -0.01420 -0.15711 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.81420 9.81970 -0.00550 -0.05601 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.68510 9.68990 -0.00480 -0.04954 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.22980 10.24600 -0.01620 -0.15811 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.95860 10.96470 -0.00610 -0.05563 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.84120 10.84660 -0.00540 -0.04979 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.02410 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柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.24970 11.27220 -0.02250 -0.19961 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.97580 10.98860 -0.01280 -0.11648 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.15180 10.16310 -0.01130 -0.11119 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.31870 8.33530 -0.01660 -0.19915 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.43490 9.44590 -0.01100 -0.11645 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.47260 9.48310 -0.01050 -0.11072 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.55810 10.57040 -0.01230 -0.11636 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.87930 9.89910 -0.01980 -0.20002 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.13540 10.14670 -0.01130 -0.11137 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.77470 9.78610 -0.01140 -0.11649 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.98840 9.00630 -0.01790 -0.19875 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.93650 8.94180 -0.00530 -0.05927 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.49550 9.50610 -0.01060 -0.11151 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.90810 11.95410 -0.04600 -0.38481 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.48810 11.51870 -0.03060 -0.26565 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.94800 10.97640 -0.02840 -0.25874 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.17260 7.20030 -0.02770 -0.38471 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.09070 9.11490 -0.02420 -0.26550 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.72420 9.74940 -0.02520 -0.25848 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.23640 10.27600 -0.03960 -0.38536 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.96540 10.99390 -0.02850 -0.25923 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.83720 9.86340 -0.02620 -0.26563 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.14650 9.18190 -0.03540 -0.38554 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.93120 9.95700 -0.02580 -0.25911 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.01400 11.03240 -0.01840 -0.16678 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.64450 11.65290 -0.00840 -0.07209 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.73080 10.73760 -0.00680 -0.06333 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.08110 9.09630 -0.01520 -0.16710 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.68820 9.69520 -0.00700 -0.07220 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.69830 9.70440 -0.00610 -0.06286 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.97550 10.98350 -0.00800 -0.07284 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.82700 9.84340 -0.01640 -0.16661 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.22490 10.23130 -0.00640 -0.06255 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.41410 9.42980 -0.01570 -0.16649 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.23260 9.24800 -0.01540 -0.16652 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.90630 9.91340 -0.00710 -0.07162 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.46060 9.46650 -0.00590 -0.06233 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.24000 18.25000 -0.01000 -0.05479 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.07000 17.08000 -0.01000 -0.05855 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.83550 12.85320 -0.01770 -0.13771 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.93110 10.88880 0.04230 0.38847 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.74760 11.69890 0.04870 0.41628 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.33940 12.26590 0.07350 0.59922 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.38730 11.33830 0.04900 0.43216 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.02050 9.98170 0.03880 0.38871 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.48970 10.44620 0.04350 0.41642 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.42040 10.35830 0.06210 0.59952 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.45930 10.41430 0.04500 0.43210 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.28480 10.24220 0.04260 0.41593 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.39950 10.35470 0.04480 0.43265 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.40000 13.45000 -0.05000 -0.37175 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 31.78000 31.57000 0.21000 0.66519 國泰大中華基金 22.59000 22.51000 0.08000 0.35540 國泰小龍基金 16.88000 16.80000 0.08000 0.47619 國泰中小成長基金 49.11000 48.68000 0.43000 0.88332 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.52390 4.53230 -0.00840 -0.18534 國泰中國內需增長基金台幣級別 21.10000 21.13000 -0.03000 -0.14198 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.81770 0.81670 0.00100 0.12244 國泰中國內需增長基金美元級別 0.77500 0.77410 0.00090 0.11626 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.06620 2.07280 -0.00660 -0.31841 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.54670 9.56680 -0.02010 -0.21010 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.18880 8.20600 -0.01720 -0.20960 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31950 0.31960 -0.00010 -0.03129 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.42330 11.42230 0.00100 0.00875 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.78750 1.78190 0.00560 0.31427 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.13770 10.14190 -0.00420 -0.04141 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34570 0.34490 0.00080 0.23195 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.92810 4.92630 0.00180 0.03654 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.97000 22.95000 0.02000 0.08715 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.76620 0.76360 0.00260 0.34049 國泰中港台基金人民幣級別 3.65650 3.65470 0.00180 0.04925 國泰中港台基金台幣級別 17.05000 17.04000 0.01000 0.05869 國泰中港台基金美元級別 0.57560 0.57350 0.00210 0.36617 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.75000 27.53000 0.22000 0.79913 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.48000 12.58000 -0.10000 -0.79491 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 37.29000 36.73000 0.56000 1.52464 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 9.96300 9.98390 -0.02090 -0.20934 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 9.96300 9.98390 -0.02090 -0.20934 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 9.96300 9.98390 -0.02090 -0.20934 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33470 0.33450 0.00020 0.05979 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33470 0.33450 0.00020 0.05979 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33470 0.33450 0.00020 0.05979 國泰台灣貨幣市場基金 12.40240 12.40230 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 31.16000 30.90000 0.26000 0.84142 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.25800 2.25240 0.00560 0.24862 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35440 0.35240 0.00200 0.56754 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46450 0.46500 -0.00050 -0.10753 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.29000 13.27000 0.02000 0.15072 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.47500 0.47320 0.00180 0.38039 國泰全球資源基金台幣級別 5.89000 5.85000 0.04000 0.68376 國泰全球資源基金美元級別 0.19520 0.19330 0.00190 0.98293 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41600 0.41470 0.00130 0.31348 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37770 0.37650 0.00120 0.31873 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43980 0.43840 0.00140 0.31934 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.49040 0.49220 -0.00180 -0.36570 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 19.89000 19.91000 -0.02000 -0.10045 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.55000 21.49000 0.06000 0.27920 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.43090 2.43120 -0.00030 -0.01234 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.49470 11.48380 0.01090 0.09492 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.42380 10.41390 0.00990 0.09507 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.38250 0.38140 0.00110 0.28841 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34690 0.34590 0.00100 0.28910 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49810 0.50000 -0.00190 -0.38000 國泰亞洲成長基金台幣級別 12.07000 12.08000 -0.01000 -0.08278 國泰亞洲成長基金美元級別 0.41920 0.41840 0.00080 0.19120 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.80000 18.75000 0.05000 0.26667 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.63220 0.62870 0.00350 0.55670 國泰科技生化基金 41.20000 40.80000 0.40000 0.98039 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.14000 25.82000 0.32000 1.23935 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.57000 13.75000 -0.18000 -1.30909 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.76600 38.21180 -0.44580 -1.16666 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.79740 19.62020 0.17720 0.90315 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.85870 19.21420 -0.35550 -1.85019 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.53410 38.93550 -0.40140 -1.03094 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.81530 39.03140 -0.21610 -0.55366 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 41.31970 41.37920 -0.05950 -0.14379 國泰紐幣2021保本基金 12.00400 12.00440 -0.00040 -0.00333 國泰紐幣八年期保本基金 12.28300 12.28500 -0.00200 -0.01628 國泰紐幣保本基金 12.32840 12.32480 0.00360 0.02921 國泰高科技基金 15.22000 15.07000 0.15000 0.99536 國泰國泰基金台幣I級別 26.15000 25.91000 0.24000 0.92628 國泰國泰基金台幣級別 26.15000 25.91000 0.24000 0.92628 國泰富時中國A50基金 20.49000 20.46000 0.03000 0.14663 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33920 0.33890 0.00030 0.08852 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45110 0.45370 -0.00260 -0.57307 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.18000 11.13000 0.05000 0.44924 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37440 0.37180 0.00260 0.69930 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49810 0.49800 0.00010 0.02008 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35520 0.35390 0.00130 0.36734 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47250 0.47380 -0.00130 -0.27438 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.57340 10.57570 -0.00230 -0.02175 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.66870 7.67030 -0.00160 -0.02086 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35780 0.35770 0.00010 0.02796 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25730 0.25720 0.00010 0.03888 國泰新興市場基金台幣級別 12.30000 12.31000 -0.01000 -0.08123 國泰新興市場基金美元級別 0.41390 0.41300 0.00090 0.21792 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.10300 2.11380 -0.01080 -0.51093 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.40040 1.40760 -0.00720 -0.51151 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34020 0.34090 -0.00070 -0.20534 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36520 0.36600 -0.00080 -0.21858 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22880 0.22930 -0.00050 -0.21805 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.42590 10.45050 -0.02460 -0.23540 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.81350 6.82970 -0.01620 -0.23720 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.85000 13.88000 -0.03000 -0.21614 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.67000 36.48000 0.19000 0.52083 國泰價值卓越基金 18.12000 17.91000 0.21000 1.17253 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.31000 11.26000 0.05000 0.44405 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.40000 0.39710 0.00290 0.73029 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.82030 39.79930 0.02100 0.05276 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.97000 19.99000 -0.02000 -0.10005 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.92000 19.97000 -0.05000 -0.25038 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.98000 19.98000 0.00000 0.00000 國泰豐益債券組合基金台幣級別 11.99570 12.00480 -0.00910 -0.07580 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40340 0.40260 0.00080 0.19871 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.55770 9.56500 -0.00730 -0.07632 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.51170 8.51860 -0.00690 -0.08100 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.54630 10.55430 -0.00800 -0.07580 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.49040 9.49810 -0.00770 -0.08107 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.11870 11.11770 0.00100 0.00899 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12090 10.12660 -0.00570 -0.05629 第一金大中華基金 31.27000 31.19000 0.08000 0.25649 第一金小型精選基金 44.69000 44.76000 -0.07000 -0.15639 第一金中國世紀基金-人民幣 14.82000 14.74000 0.08000 0.54274 第一金中國世紀基金-美元 9.97310 9.89740 0.07570 0.76485 第一金中國世紀基金-美元-N 9.97570 9.89900 0.07670 0.77483 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.31000 11.25000 0.06000 0.53333 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 11.31000 11.25000 0.06000 0.53333 第一金中概平衡基金 27.73000 27.80000 -0.07000 -0.25180 第一金台灣貨幣市場基金 15.23650 15.23630 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.69300 177.69100 0.00200 0.00113 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.04410 10.03330 0.01080 0.10764 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.04400 10.03330 0.01070 0.10664 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.54680 14.41390 0.13290 0.92203 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.54770 14.41440 0.13330 0.92477 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.47000 13.38000 0.09000 0.67265 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.47000 13.39000 0.08000 0.59746 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.87950 9.86710 0.01240 0.12567 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.88220 9.86990 0.01230 0.12462 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.38230 9.38470 -0.00240 -0.02557 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.40630 9.40860 -0.00230 -0.02445 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.28710 10.27410 0.01300 0.12653 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.77590 9.77840 -0.00250 -0.02557 第一金全球大趨勢基金 23.84000 23.79000 0.05000 0.21017 第一金全球不動產證券化基金A 8.17000 8.15630 0.01370 0.16797 第一金全球不動產證券化基金B 5.86190 5.85210 0.00980 0.16746 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.18840 9.20230 -0.01390 -0.15105 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.18950 9.20340 -0.01390 -0.15103 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.45910 9.47350 -0.01440 -0.15200 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.46030 9.47470 -0.01440 -0.15198 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.55010 8.53780 0.01230 0.14407 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.03720 10.02280 0.01440 0.14367 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.70790 9.70870 -0.00080 -0.00824 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.70680 9.70740 -0.00060 -0.00618 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.01830 8.01780 0.00050 0.00624 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.81660 8.82430 -0.00770 -0.08726 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.81680 8.82450 -0.00770 -0.08726 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.04690 11.04780 -0.00090 -0.00815 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.04780 11.04860 -0.00080 -0.00724 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.96230 9.96040 0.00190 0.01908 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.60070 14.61340 -0.01270 -0.08691 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.94640 14.94570 0.00070 0.00468 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.96480 14.96400 0.00080 0.00535 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.60000 13.63000 -0.03000 -0.22010 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.62000 13.66000 -0.04000 -0.29283 第一金亞洲科技基金 21.18000 21.15000 0.03000 0.14184 第一金亞洲新興市場基金 13.89000 13.86000 0.03000 0.21645 第一金店頭市場基金 11.28000 11.30000 -0.02000 -0.17699 第一金創新趨勢基金 29.21000 29.05000 0.16000 0.55077 第一金電子基金 38.69000 38.70000 -0.01000 -0.02584 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.20000 20.19000 0.01000 0.04953 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.09000 19.14000 -0.05000 -0.26123 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 9.97000 9.88000 0.09000 0.91093 統一大中華中小基金(美元) 9.81000 9.71000 0.10000 1.02987 統一大中華中小基金(新台幣) 13.97000 13.86000 0.11000 0.79365 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(美元) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 統一大東協高股息基金(新台幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 統一大滿貫基金 36.50000 36.42000 0.08000 0.21966 統一大龍印基金 16.79000 16.67000 0.12000 0.71986 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.35000 10.26000 0.09000 0.87719 統一大龍騰中國基金(美元) 10.19000 10.09000 0.10000 0.99108 統一大龍騰中國基金(新台幣) 11.16000 11.08000 0.08000 0.72202 統一中小基金 31.12000 30.73000 0.39000 1.26912 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.46470 9.47240 -0.00770 -0.08129 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.51160 9.50970 0.00190 0.01998 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.06310 9.07160 -0.00850 -0.09370 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.07920 11.08820 -0.00900 -0.08117 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.05610 11.05390 0.00220 0.01990 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.53750 10.54730 -0.00980 -0.09291 統一台灣動力基金 21.15000 20.79000 0.36000 1.73160 統一全天候基金 130.23000 128.70000 1.53000 1.18881 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.73480 8.70210 0.03270 0.37577 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.09090 9.04770 0.04320 0.47747 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.95430 8.92130 0.03300 0.36990 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.93470 8.90120 0.03350 0.37635 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.29880 9.25460 0.04420 0.47760 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.15910 9.12520 0.03390 0.37150 統一全球債券組合基金 11.91720 11.92070 -0.00350 -0.02936 統一全球新科技基金(人民幣) 16.27000 16.20000 0.07000 0.43210 統一全球新科技基金(美元) 16.46000 16.38000 0.08000 0.48840 統一全球新科技基金(新台幣) 15.21000 15.17000 0.04000 0.26368 統一亞太基金 28.10000 27.96000 0.14000 0.50072 統一亞洲大金磚基金 13.61000 13.57000 0.04000 0.29477 統一奔騰基金 69.92000 69.17000 0.75000 1.08429 統一強棒貨幣市場基金 16.64460 16.64440 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.81000 10.70000 0.11000 1.02804 統一強漢基金(美元) 10.47000 10.35000 0.12000 1.15942 統一強漢基金(新台幣) 26.53000 26.32000 0.21000 0.79787 統一統信基金 37.55000 37.12000 0.43000 1.15841 統一黑馬基金 70.43000 69.58000 0.85000 1.22162 統一新亞洲科技能源基金 20.32000 20.22000 0.10000 0.49456 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.09230 8.11370 -0.02140 -0.26375 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.14900 10.17590 -0.02690 -0.26435 統一經建基金 55.18000 54.49000 0.69000 1.26629 統一龍馬基金 80.81000 79.86000 0.95000 1.18958 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 26.79000 26.32000 0.47000 1.78571 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 54.46000 54.20000 0.26000 0.47970 野村中國機會基金 15.40000 15.29000 0.11000 0.71942 野村巴西基金 5.14000 5.24000 -0.10000 -1.90840 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.31000 12.35000 -0.04000 -0.32389 野村台灣高股息基金 23.17000 23.18000 -0.01000 -0.04314 野村台灣運籌基金 41.24000 40.79000 0.45000 1.10321 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.65100 9.66740 -0.01640 -0.16964 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.63150 9.64700 -0.01550 -0.16067 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.62770 9.64520 -0.01750 -0.18144 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.73210 9.74860 -0.01650 -0.16926 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.69560 9.71140 -0.01580 -0.16270 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.65710 9.67170 -0.01460 -0.15096 野村平衡基金 21.06000 20.90000 0.16000 0.76555 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.07000 9.06000 0.01000 0.11038 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.04000 13.01000 0.03000 0.23059 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 野村全球生技醫療基金 16.62000 16.54000 0.08000 0.48368 野村全球品牌基金 29.18000 29.09000 0.09000 0.30938 野村全球氣候變遷基金 8.80000 8.75000 0.05000 0.57143 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.24000 13.12000 0.12000 0.91463 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.54000 11.42000 0.12000 1.05079 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.56000 19.39000 0.17000 0.87674 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.48000 12.34000 0.14000 1.13452 野村全球短期收益基金-美元計價 10.49460 10.49070 0.00390 0.03718 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.33700 10.34070 -0.00370 -0.03578 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.65540 9.64430 0.01110 0.11509 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.39920 9.38870 0.01050 0.11184 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.86280 8.86380 -0.00100 -0.01128 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.11820 11.10520 0.01300 0.11706 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.62960 10.61780 0.01180 0.11113 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.07590 10.07680 -0.00090 -0.00893 野村成長基金 29.42000 29.37000 0.05000 0.17024 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.64880 9.63100 0.01780 0.18482 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.64720 9.62910 0.01810 0.18797 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.55250 9.55530 -0.00280 -0.02930 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.89990 9.88170 0.01820 0.18418 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.84620 9.82780 0.01840 0.18722 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.75330 9.75610 -0.00280 -0.02870 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.61000 13.59000 0.02000 0.14717 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.86080 9.85020 0.01060 0.10761 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.79550 9.78940 0.00610 0.06231 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.69280 9.70400 -0.01120 -0.11542 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.26530 10.25420 0.01110 0.10825 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.13160 10.12530 0.00630 0.06222 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.03080 10.04250 -0.01170 -0.11650 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.76550 8.78240 -0.01690 -0.19243 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.50310 9.50850 -0.00540 -0.05679 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.38030 9.38510 -0.00480 -0.05114 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.14020 13.16560 -0.02540 -0.19293 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.31080 12.31770 -0.00690 -0.05602 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.07380 10.07890 -0.00510 -0.05060 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.27680 10.25830 0.01850 0.18034 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.95850 9.93980 0.01870 0.18813 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.38700 9.37960 0.00740 0.07889 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.01880 11.01010 0.00870 0.07902 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.07750 10.05820 0.01930 0.19188 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.29520 11.25850 0.03670 0.32598 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.85820 10.82250 0.03570 0.32987 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.42650 10.40770 0.01880 0.18064 野村泰國基金 42.52000 42.37000 0.15000 0.35402 野村高科技基金 13.75000 13.50000 0.25000 1.85185 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.12460 10.09400 0.03060 0.30315 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.56590 10.51280 0.05310 0.50510 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.73130 10.64470 0.08660 0.81355 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.98900 9.93630 0.05270 0.53038 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.64750 9.61690 0.03060 0.31819 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.78610 9.73710 0.04900 0.50323 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.02200 11.96150 0.06050 0.50579 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.05220 12.93560 0.11660 0.90139 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.06080 11.00240 0.05840 0.53079 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.68720 10.65340 0.03380 0.31727 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.07890 11.02330 0.05560 0.50439 野村貨幣市場基金 16.25170 16.25150 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.45000 16.44000 0.01000 0.06083 野村新興高收益債組合基金-S類型 9.93680 9.95010 -0.01330 -0.13367 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.92640 7.93780 -0.01140 -0.14362 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.61700 11.63370 -0.01670 -0.14355 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.46000 7.48000 -0.02000 -0.26738 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.12000 9.16000 -0.04000 -0.43668 野村精選貨幣市場基金 12.07200 12.07190 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.50000 12.43000 0.07000 0.56315 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.96000 11.88000 0.08000 0.67340 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.44000 11.34000 0.10000 0.88183 野村歐洲高股息基金季配型 8.03000 7.98000 0.05000 0.62657 野村歐洲高股息基金累積型 11.34000 11.27000 0.07000 0.62112 野村積極成長基金 12.42000 12.40000 0.02000 0.16129 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.27000 10.18000 0.09000 0.88409 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 37.59000 37.26000 0.33000 0.88567 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.03510 10.04510 -0.01000 -0.09955 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.63780 8.64030 -0.00250 -0.02893 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.02880 8.03520 -0.00640 -0.07965 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.81790 7.82630 -0.00840 -0.10733 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.52230 11.52560 -0.00330 -0.02863 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.50530 10.51360 -0.00830 -0.07895 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.25880 10.26990 -0.01110 -0.10808 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.33000 10.28000 0.05000 0.48638 野村環球基金-人民幣計價 16.04000 15.92000 0.12000 0.75377 野村環球基金-美元計價 12.74000 12.63000 0.11000 0.87094 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.20000 17.10000 0.10000 0.58480 野村鴻利基金 24.23000 24.00000 0.23000 0.95833 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85110 16.85100 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 22.25000 22.08000 0.17000 0.76993 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.03000 12.89000 0.14000 1.08611 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.04000 14.99000 0.05000 0.33356 野村鑫全球債券組合基金-S類型 9.95930 9.97570 -0.01640 -0.16440 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.07030 13.09070 -0.02040 -0.15584 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.65740 9.68040 -0.02300 -0.23759 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.67140 9.68830 -0.01690 -0.17444 凱基台商天下基金 13.63000 13.58000 0.05000 0.36819 凱基台灣精五門基金 21.80000 21.75000 0.05000 0.22989 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.81540 10.78430 0.03110 0.28838 凱基亞太高股息基金 13.46000 13.41000 0.05000 0.37286 凱基亞洲四金磚基金 18.53000 18.43000 0.10000 0.54259 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.16000 14.11000 0.05000 0.35436 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.76470 13.67930 0.08540 0.62430 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 13.09000 13.05000 0.04000 0.30651 凱基凱旋貨幣市場基金 11.53330 11.53320 0.00010 0.00087 凱基開創基金 28.46000 28.62000 -0.16000 -0.55905 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.04000 22.01000 0.03000 0.13630 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.12720 22.04210 0.08510 0.38608 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.45000 18.40000 0.05000 0.27174 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.25930 18.16950 0.08980 0.49423 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.07000 8.01000 0.06000 0.74906 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.32000 11.27000 0.05000 0.44366 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.87170 11.78550 0.08620 0.73141 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.96000 10.91000 0.05000 0.45830 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.58670 11.52070 0.06600 0.57288 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.46000 11.42000 0.04000 0.35026 凱基護城河基金-台幣計價A 13.10000 13.05000 0.05000 0.38314 凱基護城河基金-美元計價B 13.30160 13.21220 0.08940 0.67665 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.05000 14.12000 -0.07000 -0.49575 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.02000 33.68000 0.34000 1.00950 富邦NASDAQ-100基金 29.46000 29.34000 0.12000 0.40900 富邦上証180基金 31.32000 31.33000 -0.01000 -0.03192 富邦大中華成長基金-(美元) 0.24620 0.24420 0.00200 0.81900 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.33000 7.28000 0.05000 0.68681 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.03000 7.04000 -0.01000 -0.14205 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 43.31000 43.03000 0.28000 0.65071 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.06310 12.05280 0.01030 0.08546 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.40030 11.37730 0.02300 0.20216 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.08300 11.07070 0.01230 0.11110 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.63390 10.62480 0.00910 0.08565 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.96850 9.94840 0.02010 0.20204 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.69970 9.68890 0.01080 0.11147 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.64220 20.66640 -0.02420 -0.11710 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.26190 11.26080 0.00110 0.00977 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.71050 10.70520 0.00530 0.04951 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.78770 12.79480 -0.00710 -0.05549 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89170 1.89180 -0.00010 -0.00529 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.47640 9.48170 -0.00530 -0.05590 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.44910 1.44920 -0.00010 -0.00690 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.58540 11.58870 -0.00330 -0.02848 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74030 1.73840 0.00190 0.10930 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08170 10.08460 -0.00290 -0.02876 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53370 1.53200 0.00170 0.11097 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.23000 14.35000 -0.12000 -0.83624 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 24.90000 24.54000 0.36000 1.46699 富邦日本東証基金 22.78000 22.65000 0.13000 0.57395 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.93000 43.72000 0.21000 0.48033 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 50.16000 49.70000 0.46000 0.92555 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.92000 51.67000 0.25000 0.48384 富邦台灣心基金 25.43000 25.19000 0.24000 0.95276 富邦台灣釆吉50基金 48.67000 48.38000 0.29000 0.59942 富邦台灣科技指數基金 52.19000 52.13000 0.06000 0.11510 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.15910 39.53640 -0.37730 -0.95431 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 39.64990 39.67430 -0.02440 -0.06150 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29890 0.29830 0.00060 0.20114 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.33040 2.33760 -0.00720 -0.30801 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34080 0.34080 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.65400 10.65330 0.00070 0.00657 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.02890 2.03470 -0.00580 -0.28505 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32800 0.32800 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.22410 9.22350 0.00060 0.00651 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.93000 22.75000 0.18000 0.79121 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.68000 14.82000 -0.14000 -0.94467 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.67000 28.22000 0.45000 1.59461 富邦吉祥貨幣市場基金 15.62650 15.62640 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 73.19000 72.59000 0.60000 0.82656 富邦科技基金 28.68000 28.45000 0.23000 0.80844 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.09820 39.18790 -0.08970 -0.22890 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 37.89860 38.33350 -0.43490 -1.13452 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.66760 37.89170 -0.22410 -0.59142 富邦恒生國企ETF基金 22.16000 21.90000 0.26000 1.18721 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.43000 12.62000 -0.19000 -1.50555 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 35.59000 34.53000 1.06000 3.06979 富邦高成長基金 27.83000 27.60000 0.23000 0.83333 富邦基金 14.71000 14.67000 0.04000 0.27267 富邦深証100基金 11.24000 11.28000 -0.04000 -0.35461 富邦富時歐洲ETF基金 20.47000 20.37000 0.10000 0.49092 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40190 0.40190 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.19660 12.18950 0.00710 0.05825 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.53600 9.53040 0.00560 0.05876 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30160 0.30170 -0.00010 -0.03315 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.90840 8.90320 0.00520 0.05841 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.76530 9.76030 0.00500 0.05123 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.94380 9.96440 -0.02060 -0.20674 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.76530 9.76030 0.00500 0.05123 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.94380 9.96440 -0.02060 -0.20674 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.20000 20.09000 0.11000 0.54754 富邦精準基金 52.85000 52.46000 0.39000 0.74342 富邦精銳中小基金 13.65000 13.54000 0.11000 0.81241 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 21.33000 21.32000 0.01000 0.04690 富邦臺灣公司治理100基金 21.67000 21.59000 0.08000 0.37054 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.51000 7.53000 -0.02000 -0.26560 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.87000 15.79000 0.08000 0.50665 富邦標普美國特別股ETF基金 19.64000 19.65000 -0.01000 -0.05089 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.34200 10.33980 0.00220 0.02128 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.22500 11.17830 0.04670 0.41777 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.92800 10.91550 0.01250 0.11452 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.14010 10.13790 0.00220 0.02170 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.96100 10.91530 0.04570 0.41868 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.64970 10.63750 0.01220 0.11469 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 31.05000 31.03000 0.02000 0.06445 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.84540 8.84040 0.00500 0.05656 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.34910 9.34340 0.00570 0.06101 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.13610 9.13230 0.00380 0.04161 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.71410 9.70850 0.00560 0.05768 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.69270 9.68670 0.00600 0.06194 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.47340 9.46930 0.00410 0.04330 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.53150 9.52690 0.00460 0.04828 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.46710 8.49760 -0.03050 -0.35892 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.45400 9.48800 -0.03400 -0.35835 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.00880 9.04280 -0.03400 -0.37599 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.41760 10.45540 -0.03780 -0.36154 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.15390 10.19040 -0.03650 -0.35818 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.73320 9.77050 -0.03730 -0.38176 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.12020 9.15430 -0.03410 -0.37250 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.55080 9.58710 -0.03630 -0.37863 富達卓越領航全球組合基金 15.05000 15.01000 0.04000 0.26649 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.69440 8.72600 -0.03160 -0.36214 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.36250 9.39640 -0.03390 -0.36078 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.11960 9.15390 -0.03430 -0.37470 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.79580 9.83140 -0.03560 -0.36211 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.73040 9.76560 -0.03520 -0.36045 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.51040 9.54640 -0.03600 -0.37711 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.19360 9.22820 -0.03460 -0.37494 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.55500 9.59160 -0.03660 -0.38158 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.66000 10.55000 0.11000 1.04265 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.33000 12.16000 0.17000 1.39803 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.45000 10.33000 0.12000 1.16167 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.07000 9.04000 0.03000 0.33186 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.19000 11.13000 0.06000 0.53908 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.50960 9.52380 -0.01420 -0.14910 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.21130 9.21620 -0.00490 -0.05317 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.69630 8.71300 -0.01670 -0.19167 富蘭克林華美中華基金 14.89000 14.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 22.11000 21.99000 0.12000 0.54570 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.24000 21.16000 0.08000 0.37807 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.21000 11.12000 0.09000 0.80935 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.50000 10.44000 0.06000 0.57471 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.82790 7.84730 -0.01940 -0.24722 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.05630 9.06830 -0.01200 -0.13233 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.67250 9.68530 -0.01280 -0.13216 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.12270 9.14530 -0.02260 -0.24712 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.03590 11.02640 0.00950 0.08616 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.81620 8.80870 0.00750 0.08514 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.28370 9.27580 0.00790 0.08517 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.07500 13.06380 0.01120 0.08573 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.35880 10.35000 0.00880 0.08502 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.10730 10.09920 0.00810 0.08020 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.74040 7.73420 0.00620 0.08016 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.23900 9.23160 0.00740 0.08016 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.54730 10.55210 -0.00480 -0.04549 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.54380 7.54730 -0.00350 -0.04637 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.02200 9.02610 -0.00410 -0.04542 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.40300 10.39610 0.00690 0.06637 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.78770 7.78250 0.00520 0.06682 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.25930 8.26760 -0.00830 -0.10039 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.39620 9.39490 0.00130 0.01384 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.09780 10.09650 0.00130 0.01288 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.63120 12.64400 -0.01280 -0.10123 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.39000 10.32000 0.07000 0.67829 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.58000 8.59000 -0.01000 -0.11641 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.70000 8.69000 0.01000 0.11507 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.59000 10.53000 0.06000 0.56980 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.59000 10.53000 0.06000 0.56980 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.31000 11.24000 0.07000 0.62278 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.74000 10.69000 0.05000 0.46773 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.25090 13.21680 0.03410 0.25800 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.31000 10.23000 0.08000 0.78201 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.17000 10.12000 0.05000 0.49407 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.19000 10.10000 0.09000 0.89109 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.05000 9.99000 0.06000 0.60060 富蘭克林華美第一富基金 45.86000 45.44000 0.42000 0.92430 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.29330 10.29320 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.78000 9.73000 0.05000 0.51387 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.12000 10.06000 0.06000 0.59642 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.82000 13.76000 0.06000 0.43605 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.86000 13.75000 0.11000 0.80000 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.51000 15.42000 0.09000 0.58366 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.87080 7.84380 0.02700 0.34422 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.38100 11.30340 0.07760 0.68652 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.70550 9.69960 0.00590 0.06083 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.98200 10.97520 0.00680 0.06196 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.99230 6.99330 -0.00100 -0.01430 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.26410 9.25710 0.00700 0.07562 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.25270 10.24500 0.00770 0.07516 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.58010 10.58160 -0.00150 -0.01418 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.80000 19.83000 -0.03000 -0.15129 復華人民幣貨幣市場基金 11.55800 11.55710 0.00090 0.00779 復華人生目標基金 42.96170 42.45830 0.50340 1.18563 復華大中華中小策略基金 10.73000 10.61000 0.12000 1.13101 復華中小精選基金 88.07000 87.24000 0.83000 0.95140 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.55000 9.51000 0.04000 0.42061 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.49000 12.40000 0.09000 0.72581 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.51000 11.45000 0.06000 0.52402 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.64000 11.54000 0.10000 0.86655 復華六年到期新興市場債券基金 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 復華台灣智能基金 12.95000 12.86000 0.09000 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9.73440 9.75690 -0.02250 -0.23061 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.56550 9.59200 -0.02650 -0.27627 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.88750 9.91030 -0.02280 -0.23006 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.68580 9.71270 -0.02690 -0.27696 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.68270 9.70480 -0.02210 -0.22772 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.82690 9.87480 -0.04790 -0.48507 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.68970 9.72340 -0.03370 -0.34659 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.83310 9.89280 -0.05970 -0.60347 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.68850 9.72220 -0.03370 -0.34663 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.83620 9.89600 -0.05980 -0.60428 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.21760 9.22430 -0.00670 -0.07263 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.96400 8.94780 0.01620 0.18105 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.61660 8.62330 -0.00670 -0.07770 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.37110 11.37940 -0.00830 -0.07294 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.07190 11.05200 0.01990 0.18006 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.76680 10.77520 -0.00840 -0.07796 景順主流基金 19.93000 19.91000 0.02000 0.10045 景順台灣科技基金 35.51000 35.32000 0.19000 0.53794 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.10000 11.09000 0.01000 0.09017 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 景順全球科技基金 22.08000 22.02000 0.06000 0.27248 景順全球康健基金 17.78000 17.68000 0.10000 0.56561 景順貨幣市場基金 15.92540 15.92530 0.00010 0.00063 景順潛力基金 36.82000 36.75000 0.07000 0.19048 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 16.04000 15.96000 0.08000 0.50125 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.44000 14.41000 0.03000 0.20819 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.81000 10.73000 0.08000 0.74557 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.56000 10.51000 0.05000 0.47574 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.90000 10.82000 0.08000 0.73937 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.68000 10.63000 0.05000 0.47037 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.87000 9.82000 0.05000 0.50916 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.01000 9.95000 0.06000 0.60302 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.68430 8.67960 0.00470 0.05415 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.28330 8.29230 -0.00900 -0.10853 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.01180 11.00580 0.00600 0.05452 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.47820 10.48960 -0.01140 -0.10868 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.39000 8.40000 -0.01000 -0.11905 華南永昌中國A股基金(美元) 8.67000 8.67000 0.00000 0.00000 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.24000 12.28000 -0.04000 -0.32573 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.50130 9.50560 -0.00430 -0.04524 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.34700 9.37550 -0.02850 -0.30398 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.71410 9.71860 -0.00450 -0.04630 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.55810 9.58730 -0.02920 -0.30457 華南永昌永昌基金 20.35000 20.50000 -0.15000 -0.73171 華南永昌全球亨利組合基金 14.20340 14.22500 -0.02160 -0.15185 華南永昌全球神農水資源基金 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 華南永昌全球精品基金 16.21000 16.19000 0.02000 0.12353 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 12.43000 12.36000 0.07000 0.56634 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.95000 11.92000 0.03000 0.25168 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.59000 14.51000 0.08000 0.55134 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 14.01000 13.97000 0.04000 0.28633 華南永昌物聯網精選基金 12.83000 12.71000 0.12000 0.94414 華南永昌策略報酬基金 10.40000 10.44000 -0.04000 -0.38314 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.18920 16.18910 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 25.63090 25.63920 -0.00830 -0.03237 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92680 11.92670 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.12640 10.12590 0.00050 0.00494 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.42850 10.42330 0.00520 0.04989 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.88460 9.88410 0.00050 0.00506 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.14760 10.14250 0.00510 0.05028 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.97610 9.97830 -0.00220 -0.02205 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.21280 10.21040 0.00240 0.02351 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.83480 9.83700 -0.00220 -0.02236 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.06170 10.05940 0.00230 0.02286 華頓中小型基金 29.20000 28.97000 0.23000 0.79392 華頓中國多重機會平衡基金 12.89760 12.85980 0.03780 0.29394 華頓台灣基金 36.58000 35.96000 0.62000 1.72414 華頓平安貨幣市場基金 11.50910 11.50890 0.00020 0.00174 華頓全球時尚精品基金 18.24000 18.27000 -0.03000 -0.16420 華頓全球高收益債券基金A 13.25740 13.29140 -0.03400 -0.25580 華頓全球高收益債券基金B 8.30930 8.33050 -0.02120 -0.25449 華頓全球黑鑽油源基金 6.02000 6.01000 0.01000 0.16639 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.01220 3.00540 0.00680 0.22626 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.04430 14.01290 0.03140 0.22408 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.47230 0.47000 0.00230 0.48936 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.86410 11.86190 0.00220 0.01855 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.78080 10.77870 0.00210 0.01948 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.99710 10.99540 0.00170 0.01546 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.97670 9.97520 0.00150 0.01504 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.63880 11.60690 0.03190 0.27484 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.65290 10.61990 0.03300 0.31074 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.32000 12.27000 0.05000 0.40750 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.06000 11.02000 0.04000 0.36298 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.31000 12.22000 0.09000 0.73650 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.42060 2.42400 -0.00340 -0.14026 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.96160 1.96430 -0.00270 -0.13745 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.11810 12.10700 0.01110 0.09168 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.92040 9.91130 0.00910 0.09181 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37880 0.37840 0.00040 0.10571 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32090 0.32030 0.00060 0.18732 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.61000 3.59000 0.02000 0.55710 匯豐中國動力基金(台幣) 16.82000 16.75000 0.07000 0.41791 匯豐中國動力基金(美元) 0.57000 0.56000 0.01000 1.78571 匯豐太平洋精典基金 18.46000 18.44000 0.02000 0.10846 匯豐台灣精典基金 25.71000 25.50000 0.21000 0.82353 匯豐全球趨勢組合基金 12.34000 12.25000 0.09000 0.73469 匯豐全球關鍵資源基金 8.31000 8.29000 0.02000 0.24125 匯豐安富基金 26.27000 26.15000 0.12000 0.45889 匯豐成功基金 40.55000 40.63000 -0.08000 -0.19690 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.44650 2.45020 -0.00370 -0.15101 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.23360 2.23740 -0.00380 -0.16984 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.64060 11.64410 -0.00350 -0.03006 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.06940 8.07270 -0.00330 -0.04088 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38430 0.38390 0.00040 0.10419 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34550 0.34510 0.00040 0.11591 匯豐拉丁美洲基金 7.06000 7.07000 -0.01000 -0.14144 匯豐金磚動力基金 14.50000 14.48000 0.02000 0.13812 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97430 14.97420 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.25000 5.19000 0.06000 1.15607 匯豐新鑽動力基金 11.36000 11.33000 0.03000 0.26478 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.31870 5.34250 -0.02380 -0.44548 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.87100 8.89500 -0.02400 -0.26981 匯豐龍鳳基金-A類型 55.34000 54.87000 0.47000 0.85657 匯豐龍鳳基金-I類型 55.34000 54.87000 0.47000 0.85657 匯豐龍騰電子基金 40.71000 40.38000 0.33000 0.81724 匯豐雙高收益債券組合基金 12.21780 12.23020 -0.01240 -0.10139 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 23.28000 23.14000 0.14000 0.60501 新光中國成長基金(人民幣) 12.05000 11.98000 0.07000 0.58431 新光中國成長基金(美元) 12.98000 12.89000 0.09000 0.69822 新光中國成長基金(新臺幣) 12.49000 12.43000 0.06000 0.48270 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.00950 10.01980 -0.01030 -0.10280 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.97720 9.97350 0.00370 0.03710 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.92290 9.93160 -0.00870 -0.08760 新光台灣富貴基金 24.06000 23.95000 0.11000 0.45929 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.75000 8.75000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 11.99000 11.92000 0.07000 0.58725 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.27000 11.22000 0.05000 0.44563 新光全球債券基金(A累積)美元 9.94130 9.96380 -0.02250 -0.22582 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.37290 9.41000 -0.03710 -0.39426 新光全球債券基金(B配息)美元 9.61350 9.63560 -0.02210 -0.22936 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.05480 9.09070 -0.03590 -0.39491 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.32000 10.27000 0.05000 0.48685 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 新光吉星貨幣市場基金 15.43060 15.43040 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 新光多重資產基金(A累積)美元 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 新光亞洲精選基金-美金 25.00000 24.94000 0.06000 0.24058 新光亞洲精選基金-新台幣 24.44000 24.43000 0.01000 0.04093 新光兩岸優勢基金 14.06000 13.98000 0.08000 0.57225 新光店頭基金 28.67000 28.56000 0.11000 0.38515 新光南非幣保本基金 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.79000 8.80000 -0.01000 -0.11364 新光創新科技基金 17.25000 17.13000 0.12000 0.70053 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.71180 9.72790 -0.01610 -0.16550 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 9.98930 9.99770 -0.00840 -0.08402 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.63410 9.65160 -0.01750 -0.18132 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.25920 9.27650 -0.01730 -0.18649 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.53710 9.54480 -0.00770 -0.08067 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.19220 9.20870 -0.01650 -0.17918 新光澳幣八年期保本基金 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 新光澳幣十年期保本基金 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 新光澳幣保本基金 11.80000 11.80000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.97240 9.96510 0.00730 0.07326 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.89230 9.88500 0.00730 0.07385 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.76300 9.77540 -0.01240 -0.12685 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.82850 9.84100 -0.01250 -0.12702 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.84610 9.84960 -0.00350 -0.03553 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.77750 9.78100 -0.00350 -0.03578 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.75970 9.76340 -0.00370 -0.03790 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.82860 9.83240 -0.00380 -0.03865 瑞銀全球創新趨勢基金 7.53000 7.49000 0.04000 0.53405 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.93000 8.94000 -0.01000 -0.11186 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.79730 9.78880 0.00850 0.08683 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.53220 9.52390 0.00830 0.08715 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.74350 9.74910 -0.00560 -0.05744 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.52100 9.52650 -0.00550 -0.05773 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.56960 9.57920 -0.00960 -0.10022 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.85600 9.86580 -0.00980 -0.09933 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.61800 13.64520 -0.02720 -0.19934 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.49790 8.51490 -0.01700 -0.19965 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 35.95590 36.27140 -0.31550 -0.86983 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.86370 37.28700 -0.42330 -1.13525 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 37.97630 38.44690 -0.47060 -1.22403 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.11980 11.11880 0.00100 0.00899 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.28860 10.29440 -0.00580 -0.05634 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.31510 14.19820 0.11690 0.82334 群益大中華雙力優勢基金-美元 11.52780 11.41170 0.11610 1.01738 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 11.50000 11.42000 0.08000 0.70053 群益大印度基金-人民幣 13.07960 12.94550 0.13410 1.03588 群益大印度基金-美元 13.25290 13.09180 0.16110 1.23054 群益大印度基金-新臺幣 12.12000 12.00000 0.12000 1.00000 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.26700 12.15680 0.11020 0.90649 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.74490 12.60610 0.13880 1.10105 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.54000 11.45000 0.09000 0.78603 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.41390 11.31130 0.10260 0.90706 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.82190 10.70400 0.11790 1.10146 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.82000 9.74000 0.08000 0.82136 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.84360 9.75510 0.08850 0.90722 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.37030 9.26820 0.10210 1.10162 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.54000 9.46000 0.08000 0.84567 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.53220 9.44650 0.08570 0.90721 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.37780 9.27560 0.10220 1.10182 群益中小型股基金 54.60000 54.14000 0.46000 0.84965 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.86780 9.87280 -0.00500 -0.05064 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.87010 9.85610 0.01400 0.14204 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.92630 8.93670 -0.01040 -0.11637 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.75190 8.75630 -0.00440 -0.05025 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.75360 8.74120 0.01240 0.14186 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.91730 7.92650 -0.00920 -0.11607 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.35620 11.36390 -0.00770 -0.06776 群益中國高收益債券基金-美元 11.14920 11.15420 -0.00500 -0.04483 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.44180 10.45520 -0.01340 -0.12817 群益中國新機會基金N-人民幣 10.02850 9.96400 0.06450 0.64733 群益中國新機會基金N-美元 9.92130 9.83860 0.08270 0.84057 群益中國新機會基金N-新臺幣 10.22000 10.16000 0.06000 0.59055 群益中國新機會基金-人民幣 8.89400 8.83680 0.05720 0.64729 群益中國新機會基金-美元 10.60840 10.51990 0.08850 0.84126 群益中國新機會基金-新臺幣 9.76000 9.70000 0.06000 0.61856 群益平衡王基金 19.81380 19.77480 0.03900 0.19722 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.11000 8.12000 -0.01000 -0.12315 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.89000 5.90000 -0.01000 -0.16949 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.26180 10.24240 0.01940 0.18941 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.55300 10.51280 0.04020 0.38239 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.27900 9.26150 0.01750 0.18895 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.54230 9.50590 0.03640 0.38292 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.72000 8.71000 0.01000 0.11481 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.07960 10.06490 0.01470 0.14605 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.89570 9.88040 0.01530 0.15485 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.52120 9.50740 0.01380 0.14515 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.43720 9.42260 0.01460 0.15495 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.13760 10.12280 0.01480 0.14620 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.20580 10.19000 0.01580 0.15505 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.68880 9.67460 0.01420 0.14678 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.09700 10.08140 0.01560 0.15474 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.90780 9.96130 -0.05350 -0.53708 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.23940 7.27860 -0.03920 -0.53857 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.04990 10.04280 0.00710 0.07070 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.96920 9.96500 0.00420 0.04215 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 9.98740 9.99670 -0.00930 -0.09303 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.04990 10.04270 0.00720 0.07169 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.96920 9.96500 0.00420 0.04215 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.98740 9.99670 -0.00930 -0.09303 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.05000 10.04280 0.00720 0.07169 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.96920 9.96500 0.00420 0.04215 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 9.98740 9.99670 -0.00930 -0.09303 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.04990 10.04280 0.00710 0.07070 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.96920 9.96500 0.00420 0.04215 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.98740 9.99670 -0.00930 -0.09303 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 10.53000 10.47000 0.06000 0.57307 群益全球關鍵生技基金-美元 15.35850 15.22150 0.13700 0.90004 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.61000 14.51000 0.10000 0.68918 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 群益印度中小基金N-美元 9.81710 9.67050 0.14660 1.51595 群益印度中小基金N-新臺幣 8.94000 8.83000 0.11000 1.24575 群益印度中小基金-人民幣 14.69470 14.50320 0.19150 1.32040 群益印度中小基金-美元 14.04100 13.83140 0.20960 1.51539 群益印度中小基金-新臺幣 15.65000 15.46000 0.19000 1.22898 群益多利策略組合基金 11.45000 11.46000 -0.01000 -0.08726 群益多重收益組合基金 13.52000 13.54000 -0.02000 -0.14771 群益多重資產組合基金 15.64000 15.63000 0.01000 0.06398 群益安家基金 28.33080 28.11280 0.21800 0.77545 群益安穩貨幣市場基金 16.06940 16.06920 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.92000 21.68000 0.24000 1.10701 群益亞太中小基金 13.98000 13.86000 0.12000 0.86580 群益亞太新趨勢平衡基金 17.46000 17.49000 -0.03000 -0.17153 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.52070 9.55370 -0.03300 -0.34542 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.36590 7.39150 -0.02560 -0.34634 群益店頭市場基金 117.83000 117.63000 0.20000 0.17002 群益東方盛世基金 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571 群益東協成長基金-人民幣 13.91170 13.90090 0.01080 0.07769 群益東協成長基金-美元 13.15580 13.12030 0.03550 0.27057 群益東協成長基金-新臺幣 12.54000 12.54000 0.00000 0.00000 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.26460 11.22180 0.04280 0.38140 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.78460 10.74120 0.04340 0.40405 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.10910 10.08050 0.02860 0.28372 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.97610 9.93820 0.03790 0.38136 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.55440 9.51590 0.03850 0.40459 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.95380 8.92850 0.02530 0.28336 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.11890 10.07800 0.04090 0.40583 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.76250 9.72540 0.03710 0.38148 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.72420 9.68500 0.03920 0.40475 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 10.00270 9.97440 0.02830 0.28373 群益長安基金 32.50000 32.33000 0.17000 0.52583 群益美國新創亮點基金-美元 15.03620 14.92120 0.11500 0.77072 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.00000 13.93000 0.07000 0.50251 群益真善美基金 18.44360 18.43840 0.00520 0.02820 群益馬拉松基金 139.78000 139.10000 0.68000 0.48886 群益深証中小板基金 15.18000 15.27000 -0.09000 -0.58939 群益創新科技基金 37.70000 37.52000 0.18000 0.47974 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.40320 10.37600 0.02720 0.26214 群益華夏盛世基金N-美元 10.31510 10.26840 0.04670 0.45479 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 群益華夏盛世基金-人民幣 11.32900 11.29940 0.02960 0.26196 群益華夏盛世基金-美元 11.37380 11.32230 0.05150 0.45485 群益華夏盛世基金-新臺幣 18.08000 18.05000 0.03000 0.16620 群益奧斯卡基金 31.47000 31.29000 0.18000 0.57526 群益新興金鑽基金-美元 13.42640 13.30320 0.12320 0.92609 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.89000 9.82000 0.07000 0.71283 群益葛萊美基金 27.08000 27.07000 0.01000 0.03694 群益道瓊美國地產ETF基金 19.27000 19.25000 0.02000 0.10390 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.19000 8.21000 -0.02000 -0.24361 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.95000 13.88000 0.07000 0.50432 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.80360 11.77080 0.03280 0.27866 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.49700 11.48590 0.01110 0.09664 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.35560 11.34640 0.00920 0.08108 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.73350 8.70910 0.02440 0.28017 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.37640 9.36730 0.00910 0.09715 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.47000 8.48000 -0.01000 -0.11792 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.93880 8.93160 0.00720 0.08061 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 31.95000 31.88000 0.07000 0.21957 德信中國精選成長基金 12.55000 12.48000 0.07000 0.56090 德信台灣主流中小基金 21.25000 21.22000 0.03000 0.14138 德信新興股票組合基金 11.59000 11.58000 0.01000 0.08636 德信萬保貨幣市場基金 11.92260 11.92250 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.69430 10.70570 -0.01140 -0.10649 德信數位時代基金 28.86000 28.98000 -0.12000 -0.41408 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.65020 11.65010 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.46000 17.39000 0.07000 0.40253 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.51000 19.36000 0.15000 0.77479 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.32000 7.31000 0.01000 0.13680 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.74180 9.79030 -0.04850 -0.49539 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.80970 13.87840 -0.06870 -0.49501 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.02250 8.04860 -0.02610 -0.32428 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.08830 11.10740 -0.01910 -0.17196 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.28720 11.30870 -0.02150 -0.19012 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.70870 12.75010 -0.04140 -0.32470 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.40000 18.21000 0.19000 1.04338 摩根中小基金 27.39000 27.27000 0.12000 0.44004 摩根中國A股基金 15.69000 15.69000 0.00000 0.00000 摩根中國A股基金(美元) 12.79000 12.75000 0.04000 0.31373 摩根中國亮點基金 15.14000 15.05000 0.09000 0.59801 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.89820 11.91420 -0.01600 -0.13429 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.88030 12.90650 -0.02620 -0.20300 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.31070 10.30550 0.00520 0.05046 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.21630 13.23400 -0.01770 -0.13375 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.76890 14.79900 -0.03010 -0.20339 摩根台灣金磚基金 22.50000 22.40000 0.10000 0.44643 摩根台灣增長基金 54.20000 53.90000 0.30000 0.55659 摩根平衡基金 28.68000 28.64000 0.04000 0.13966 摩根全球α基金 19.10000 18.99000 0.11000 0.57925 摩根全球平衡基金 15.17460 15.18530 -0.01070 -0.07046 摩根全球發現基金 12.44000 12.35000 0.09000 0.72874 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.75920 9.77140 -0.01220 -0.12485 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.62670 10.64150 -0.01480 -0.13908 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.15970 10.16780 -0.00810 -0.07966 摩根多元入息成長基金-累積型 11.31740 11.33180 -0.01440 -0.12708 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.94470 9.95260 -0.00790 -0.07938 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.87030 10.86200 0.00830 0.07641 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.76420 13.75380 0.01040 0.07562 摩根亞洲基金 59.35000 59.19000 0.16000 0.27032 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.59570 8.60460 -0.00890 -0.10343 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.97260 9.97860 -0.00600 -0.06013 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.92700 8.92860 -0.00160 -0.01792 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.28100 12.29390 -0.01290 -0.10493 摩根東方內需機會基金 18.79000 18.74000 0.05000 0.26681 摩根東方科技基金 37.55000 37.47000 0.08000 0.21350 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.79000 11.77000 0.02000 0.16992 摩根金龍收成基金 24.33000 24.17000 0.16000 0.66198 摩根第一貨幣市場基金 15.06800 15.06790 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.67000 14.92000 -0.25000 -1.67560 摩根新金磚五國基金 11.49000 11.47000 0.02000 0.17437 摩根新絲路基金 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 摩根新興35基金 13.79000 13.75000 0.04000 0.29091 摩根新興日本基金 24.94000 25.19000 -0.25000 -0.99246 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.56720 7.57280 -0.00560 -0.07395 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.74320 9.78300 -0.03980 -0.40683 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.62960 9.63260 -0.00300 -0.03114 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.67910 10.68700 -0.00790 -0.07392 摩根新興科技基金 64.62000 64.45000 0.17000 0.26377 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.30890 8.32090 -0.01200 -0.14422 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.43500 10.45010 -0.01510 -0.14450 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.70210 8.70860 -0.00650 -0.07464 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.55630 9.55280 0.00350 0.03664 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.16090 9.14630 0.01460 0.15963 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.88070 9.88800 -0.00730 -0.07383 摩根龍揚基金 36.40000 36.15000 0.25000 0.69156 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.96000 10.89000 0.07000 0.64279 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.85000 10.78000 0.07000 0.64935 摩根環球股票收益基金-累積型 10.90000 10.85000 0.05000 0.46083 摩根總收益組合基金-月配息型 9.31550 9.31330 0.00220 0.02362 摩根總收益組合基金-累積型 11.17200 11.16940 0.00260 0.02328 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 28.98000 28.81000 0.17000 0.59007 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.68290 11.68280 0.00010 0.00086 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.04670 11.04770 -0.00100 -0.00905 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.87780 9.88920 -0.01140 -0.11528 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.32750 10.32740 0.00010 0.00097 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.80040 9.80130 -0.00090 -0.00918 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.75750 8.76770 -0.01020 -0.11634 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.74430 10.65810 0.08620 0.80877 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.42200 10.36510 0.05690 0.54896 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.96580 9.95250 0.01330 0.13363 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.75820 9.77040 -0.01220 -0.12487 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.79280 9.77970 0.01310 0.13395 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.58870 9.60060 -0.01190 -0.12395 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.52840 11.52100 0.00740 0.06423 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.33430 11.32360 0.01070 0.09449 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.16650 10.17820 -0.01170 -0.11495 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.01760 11.01050 0.00710 0.06448 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.81530 10.80510 0.01020 0.09440 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.70380 9.71500 -0.01120 -0.11529 聯邦金鑽平衡基金 27.13180 26.83150 0.30030 1.11921 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 10.03130 10.01530 0.01600 0.15976 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.98900 9.99890 -0.00990 -0.09901 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 10.03130 10.01530 0.01600 0.15976 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.98900 9.99890 -0.00990 -0.09901 聯邦貨幣市場基金 13.15150 13.15130 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 14.76000 14.66000 0.10000 0.68213 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.76760 15.79300 -0.02540 -0.16083 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.97270 12.87970 0.09300 0.72207 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.81040 12.72300 0.08740 0.68694 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.32860 12.24450 0.08410 0.68684 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.74730 11.74800 -0.00070 -0.00596 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.91940 10.94020 -0.02080 -0.19012 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.61470 10.61540 -0.00070 -0.00659 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.59820 8.61460 -0.01640 -0.19037 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.78000 38.63000 0.15000 0.38830 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.45000 15.46000 -0.01000 -0.06468 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.69000 12.70000 -0.01000 -0.07874 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.32000 13.35000 -0.03000 -0.22472 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.55000 12.55000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.95000 7.96000 -0.01000 -0.12563 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.22000 12.22000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.85000 11.75000 0.10000 0.85106 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.02000 9.94000 0.08000 0.80483 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.28000 12.23000 0.05000 0.40883 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.92000 15.91000 0.01000 0.06285 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.86000 15.84000 0.02000 0.12626 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.72000 20.67000 0.05000 0.24190 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.87000 18.82000 0.05000 0.26567 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.80000 12.78000 0.02000 0.15649 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.85000 15.81000 0.04000 0.25300 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.55000 16.51000 0.04000 0.24228 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.63000 15.59000 0.04000 0.25657 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.84000 15.79000 0.05000 0.31666 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.29000 14.26000 0.03000 0.21038 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.30000 14.25000 0.05000 0.35088 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.99000 14.95000 0.04000 0.26756 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.29000 18.32000 -0.03000 -0.16376 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.19000 17.20000 -0.01000 -0.05814 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.50000 13.52000 -0.02000 -0.14793 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.24000 14.26000 -0.02000 -0.14025 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.36000 13.37000 -0.01000 -0.07479 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.23000 8.24000 -0.01000 -0.12136 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.32000 13.33000 -0.01000 -0.07502 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.59000 14.58000 0.01000 0.06859 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.56000 14.55000 0.01000 0.06873 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.98740 14.98730 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.35080 10.36030 -0.00950 -0.09170 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.88600 13.88470 0.00130 0.00936 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.57430 7.58120 -0.00690 -0.09101 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.10000 14.12000 -0.02000 -0.14164 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.13000 14.15000 -0.02000 -0.14134 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 25.56000 25.43000 0.13000 0.51121 瀚亞中國基金-人民幣 13.69000 13.68000 0.01000 0.07310 瀚亞中國基金-新台幣 14.91000 14.91000 0.00000 0.00000 瀚亞巴西基金 4.44000 4.52000 -0.08000 -1.76991 瀚亞外銷基金 47.54000 47.32000 0.22000 0.46492 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.13000 11.09000 0.04000 0.36069 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.47430 10.46950 0.00480 0.04585 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.28060 10.27370 0.00690 0.06716 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.11550 12.11600 -0.00050 -0.00413 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.07800 10.05060 0.02740 0.27262 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.52300 7.51950 0.00350 0.04655 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.05880 8.05340 0.00540 0.06705 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.09100 8.09130 -0.00030 -0.00371 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.19870 7.17910 0.01960 0.27301 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.87880 8.87920 -0.00040 -0.00450 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.25240 9.24820 0.00420 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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000 瀚亞菁華基金 25.63000 25.46000 0.17000 0.66771 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.00600 13.02660 -0.02060 -0.15814 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.34020 9.35500 -0.01480 -0.15820 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.49290 10.47340 0.01950 0.18619 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.23140 9.98050 0.25090 2.51390 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.81360 10.77630 0.03730 0.34613 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.85710 9.84810 0.00900 0.09139 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.93430 9.91890 0.01540 0.15526 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.51410 8.49820 0.01590 0.18710 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.00010 7.80390 0.19620 2.51413 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.39300 9.36070 0.03230 0.34506 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.44580 8.43810 0.00770 0.09125 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.00030 7.98790 0.01240 0.15523 瀚亞電通網基金 17.22000 17.10000 0.12000 0.70175 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.53700 13.54690 -0.00990 -0.07308 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.07960 10.09330 -0.01370 -0.13573 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.04490 10.04280 0.00210 0.02091 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.46010 11.46860 -0.00850 -0.07412 瀚亞歐洲基金 11.79000 11.73000 0.06000 0.51151 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------