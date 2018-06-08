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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/06/07  107/06/06  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.44230   10.44070   0.00160    0.01532
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                        9.99160   10.00150  -0.00990   -0.09899
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                        9.99160   10.00150  -0.00990   -0.09899
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                          9.99240    9.99790  -0.00550   -0.05501
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                          9.99240    9.99790  -0.00550   -0.05501
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.32780    9.34770  -0.01990   -0.21289
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.56550    9.58410  -0.01860   -0.19407
中國信託台灣活力基金                                             17.41000   17.36000   0.05000    0.28802
中國信託台灣優勢基金                                             20.05000   20.00000   0.05000    0.25000
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.92000    8.92000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.24000   10.20000   0.04000    0.39216
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.71290    9.72260  -0.00970   -0.09977
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.20350    9.21270  -0.00920   -0.09986
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.19090   10.19150  -0.00060   -0.00589
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.65380    9.65440  -0.00060   -0.00621
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.45400   10.46860  -0.01460   -0.13946
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.17350    9.18630  -0.01280   -0.13934
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.33380   11.31680   0.01700    0.15022
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.28990   10.27450   0.01540    0.14989
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.85000   10.80000   0.05000    0.46296
中國信託智能運動基金-美元                                        10.94000   10.86000   0.08000    0.73665
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97560   10.97550   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.35720    9.38580  -0.02860   -0.30472
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.12310    9.15100  -0.02790   -0.30488
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.54960    9.57330  -0.02370   -0.24756
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.30530    9.32840  -0.02310   -0.24763
中國信託精穩基金                                                 19.30420   19.28800   0.01620    0.08399
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.12000   11.08000   0.04000    0.36101
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.81000   10.77000   0.04000    0.37140
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.68000   11.61000   0.07000    0.60293
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.39000   11.33000   0.06000    0.52957
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元大2001基金                                                     72.20000   72.37000  -0.17000   -0.23490
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.20010   37.50660  -0.30650   -0.81719
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.32600   11.32500   0.00100    0.00883
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.85560   10.84970   0.00590    0.05438
元大上證50基金                                                   31.27000   31.17000   0.10000    0.32082
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.29000   13.16000   0.13000    0.98784
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.32000   12.19000   0.13000    1.06645
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.65000   13.63000   0.02000    0.14674
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.79100   13.72800   0.06300    0.45892
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.95200   17.91600   0.03600    0.20094
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.55000   11.49300   0.05700    0.49595
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.55600   11.49500   0.06100    0.53067
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.23000    3.23000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                          15.00000   15.02000  -0.02000   -0.13316
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    46.99180   46.97400   0.01780    0.03789
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.37070   10.37240  -0.00170   -0.01639
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.64530    9.64690  -0.00160   -0.01659
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.92550    9.92270   0.00280    0.02822
元大巴西指數基金                                                  5.31200    5.41000  -0.09800   -1.81146
元大巴菲特基金                                                   32.34000   32.15000   0.19000    0.59098
元大日經225基金                                                  28.73000   28.49000   0.24000    0.84240
元大台商收成基金                                                 25.60000   25.25000   0.35000    1.38614
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.25000   12.28000  -0.03000   -0.24430
元大台灣50單日正向2倍基金                                        38.77000   38.57000   0.20000    0.51854
元大台灣中型100基金                                              35.01000   34.97000   0.04000    0.11438
元大台灣加權股價指數基金                                         25.74900   25.66900   0.08000    0.31166
元大台灣卓越50基金                                               83.93000   83.43000   0.50000    0.59930
元大台灣金融基金                                                 17.96000   17.87000   0.09000    0.50364
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      31.58000   31.52000   0.06000    0.19036
元大台灣高股息基金                                               26.93000   26.91000   0.02000    0.07432
元大台灣電子科技基金                                             37.23000   37.01000   0.22000    0.59443
元大全球ETF成長組合基金                                          10.37000   10.33000   0.04000    0.38722
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.70000   14.68000   0.02000    0.13624
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.53000   13.52000   0.01000    0.07396
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.77000   12.77000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.93600   12.89400   0.04200    0.32573
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.42000    9.34000   0.08000    0.85653
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   7.21000    7.15000   0.06000    0.83916
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.45000    8.42000   0.03000    0.35629
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.65000    6.64000   0.01000    0.15060
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.12400   10.05100   0.07300    0.72630
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.74000   10.69000   0.05000    0.46773
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.68000    9.64000   0.04000    0.41494
元大全球新興市場精選組合基金                                     14.05000   14.02000   0.03000    0.21398
元大全球農業商機基金                                             16.67000   16.55000   0.12000    0.72508
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
元大印尼指數基金                                                  8.94500    8.98800  -0.04300   -0.47842
元大印度指數基金                                                  9.59500    9.48300   0.11200    1.18106
元大印度基金                                                     12.64000   12.53000   0.11000    0.87789
元大多多基金                                                     23.27000   23.14000   0.13000    0.56180
元大多福基金                                                     62.06000   62.60000  -0.54000   -0.86262
元大亞太成長基金                                                  9.92000    9.88000   0.04000    0.40486
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.61380    8.61980  -0.00600   -0.06961
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.15340    7.15840  -0.00500   -0.06985
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                         9.94000    9.90100   0.03900    0.39390
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                         9.95400    9.98100  -0.02700   -0.27051
元大卓越基金                                                     55.35000   54.97000   0.38000    0.69129
元大店頭基金                                                      9.87000    9.97000  -0.10000   -1.00301
元大泛歐成長基金                                                  9.61000    9.57000   0.04000    0.41797
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.22110   10.22060   0.00050    0.00489
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.21970    9.21870   0.00100    0.01085
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.56530   30.63490  -0.06960   -0.22719
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.29890   36.71750  -0.41860   -1.14006
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.37150   19.20050   0.17100    0.89060
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.57620   18.92820  -0.35200   -1.85966
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.12670   37.34420  -0.21750   -0.58242
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.57360   20.50650   0.06710    0.32721
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.73670   17.86820  -0.13150   -0.73594
元大高科技基金                                                   22.66000   22.45000   0.21000    0.93541
元大得利貨幣市場基金                                             16.23790   16.23770   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.97100   11.97090   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   14.82000   14.88000  -0.06000   -0.40323
元大華夏中小基金                                                  8.55000    8.52000   0.03000    0.35211
元大新中國基金-人民幣                                            11.07000   11.01000   0.06000    0.54496
元大新中國基金-美元                                              11.19200   11.10500   0.08700    0.78343
元大新中國基金-新台幣                                            10.75000   10.69000   0.06000    0.56127
元大新主流基金                                                   32.60000   32.30000   0.30000    0.92879
元大新東協平衡基金-美元                                           9.94000    9.92100   0.01900    0.19151
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.34000    9.35000  -0.01000   -0.10695
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.48290   10.50680  -0.02390   -0.22747
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.48370   10.47580   0.00790    0.07541
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.70960   10.72930  -0.01970   -0.18361
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.46380    9.48110  -0.01730   -0.18247
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.76400    9.77240  -0.00840   -0.08596
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.45820    9.46630  -0.00810   -0.08557
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.56380    9.59680  -0.03300   -0.34386
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.26930    9.30130  -0.03200   -0.34404
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.51500    9.52650  -0.01150   -0.12072
元大新興亞洲基金                                                 12.29000   12.22000   0.07000    0.57283
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.51860    9.48930   0.02930    0.30877
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.39930    9.37040   0.02890    0.30842
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.43230    9.42770   0.00460    0.04879
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.31180    9.30720   0.00460    0.04942
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08770   15.08750   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     44.99000   44.62000   0.37000    0.82922
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
元大實質多重資產基金-美元                                         9.61700    9.60900   0.00800    0.08326
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.35000   14.38000  -0.03000   -0.20862
元大滬深300單日正向2倍基金                                       16.38000   16.28000   0.10000    0.61425
元大精準中小基金                                                 24.36000   24.42000  -0.06000   -0.24570
元大摩臺基金                                                     39.22000   39.05000   0.17000    0.43534
元大標普500基金                                                  24.80000   24.63000   0.17000    0.69022
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.31000   13.41000  -0.10000   -0.74571
元大標普500單日正向2倍基金                                       32.72000   32.26000   0.46000    1.42591
元大標智滬深300基金                                              18.60000   18.65000  -0.05000   -0.26810
元大歐洲50基金                                                   24.81000   24.77000   0.04000    0.16149
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.65130    9.63710   0.01420    0.14735
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.15320   10.15290   0.00030    0.00295
元大績效基金                                                     67.26000   66.71000   0.55000    0.82446
元大韓國KOSPI200基金                                             24.35000   24.21000   0.14000    0.57827
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.89000   16.67000   0.22000    1.31974
日盛上選基金                                                     38.12000   37.54000   0.58000    1.54502
日盛小而美基金                                                   20.58000   20.42000   0.16000    0.78355
日盛中國內需動力基金                                             11.39000   11.31000   0.08000    0.70734
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.51570   11.50200   0.01370    0.11911
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.78140    9.76980   0.01160    0.11873
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.79990   11.78280   0.01710    0.14513
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.01690   10.00230   0.01460    0.14597
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.61170   10.60860   0.00310    0.02922
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   8.99230    8.98960   0.00270    0.03003
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.46000   12.41000   0.05000    0.40290
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.78000   12.70000   0.08000    0.62992
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.73000   12.68000   0.05000    0.39432
日盛日盛基金                                                     16.12000   15.84000   0.28000    1.76768
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               10.47000   10.41000   0.06000    0.57637
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.02690   10.01940   0.00750    0.07485
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.53610    9.52900   0.00710    0.07451
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.77260    9.77490  -0.00230   -0.02353
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.29650    9.29870  -0.00220   -0.02366
日盛全球新興債券基金A                                            10.62730   10.64910  -0.02180   -0.20471
日盛全球新興債券基金B                                             8.34620    8.36330  -0.01710   -0.20446
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.38580    2.38700  -0.00120   -0.05027
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.68180    1.68260  -0.00080   -0.04755
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.37160    0.37160   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.26280    0.26280   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.23370   12.24330  -0.00960   -0.07841
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.50930    8.51600  -0.00670   -0.07868
日盛亞洲機會基金                                                  7.90000    7.87000   0.03000    0.38119
日盛首選基金                                                     19.47000   19.25000   0.22000    1.14286
日盛高科技基金                                                   20.43000   20.13000   0.30000    1.49031
日盛貨幣市場基金                                                 14.75530   14.75510   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   46.93000   46.11000   0.82000    1.77836
日盛精選五虎基金                                                 41.44000   41.22000   0.22000    0.53372
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.47180   13.47170   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                               38.27000   38.09000   0.18000    0.47256
台新MSCI中國基金                                                 23.18000   23.08000   0.10000    0.43328
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      17.68000   17.73000  -0.05000   -0.28201
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      22.48000   22.38000   0.10000    0.44683
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14820   14.14800   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.87280    9.88900  -0.01620   -0.16382
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.81660   10.80120   0.01540    0.14258
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.00330   10.01510  -0.01180   -0.11782
台新中國通基金                                                   51.10000   51.50000  -0.40000   -0.77670
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.58610    0.58530   0.00080    0.13668
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            17.41900   17.43900  -0.02000   -0.11469
台新中國精選中小基金-美元                                         0.42830    0.42420   0.00410    0.96653
台新中國精選中小基金-新台幣                                      12.74000   12.65000   0.09000    0.71146
台新主流基金                                                     26.09000   26.13000  -0.04000   -0.15308
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.13000   19.19000  -0.06000   -0.31266
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.64680    0.64740  -0.00060   -0.09268
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.44000   14.49000  -0.05000   -0.34507
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.48780    0.48830  -0.00050   -0.10240
台新台灣中小基金                                                 40.02000   40.30000  -0.28000   -0.69479
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.52160    9.53980  -0.01820   -0.19078
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.50580    9.49850   0.00730    0.07685
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.63000    8.64000  -0.01000   -0.11574
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.54450   10.53650   0.00800    0.07593
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.56000    9.58000  -0.02000   -0.20877
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.68130   10.64610   0.03520    0.33064
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.41300   11.37580   0.03720    0.32701
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
台新印度基金                                                     15.54000   15.37000   0.17000    1.10605
台新亞美短期債券基金                                             10.90230   10.91400  -0.01170   -0.10720
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.57890    8.59400  -0.01510   -0.17570
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.29470    0.29450   0.00020    0.06791
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.74370   11.76440  -0.02070   -0.17595
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.39760    0.39730   0.00030    0.07551
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.08120   11.08110   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.03430   30.10640  -0.07210   -0.23948
台新智慧生活基金-美元                                            10.53240   10.47390   0.05850    0.55853
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.44000   10.41000   0.03000    0.28818
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         8.90490    8.90520  -0.00030   -0.00337
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.77690    8.80000  -0.02310   -0.26250
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.43060    9.43100  -0.00040   -0.00424
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.30300    9.32740  -0.02440   -0.26159
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.30730   10.36090  -0.05360   -0.51733
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34170    0.34260  -0.00090   -0.26270
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.79280    7.83330  -0.04050   -0.51702
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27150    0.27220  -0.00070   -0.25716
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.46000    6.46000   0.00000    0.00000
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                      19.97000   20.06000  -0.09000   -0.44865
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.79300   10.71900   0.07400    0.69036
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           26.02000   25.51000   0.51000    1.99922
未來資產全球大消費基金                                           15.56000   15.48000   0.08000    0.51680
未來資產亞太不動產證券化基金A                                    10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.88000    8.88000   0.00000    0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.71860   11.72590  -0.00730   -0.06226
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.57150    9.57750  -0.00600   -0.06265
未來資產亞洲新富基金                                             22.85000   22.81000   0.04000    0.17536
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55490   12.55480   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               16.09000   15.77000   0.32000    2.02917
未來資產新興市場債券基金A                                         8.70200    8.72580  -0.02380   -0.27275
未來資產新興市場債券基金B                                         6.71670    6.73510  -0.01840   -0.27320
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.58000   11.57000   0.01000    0.08643
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                11.02740   11.02640   0.00100    0.00907
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.19770   10.21200  -0.01430   -0.14003
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.43060    9.43310  -0.00250   -0.02650
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.60830   10.61110  -0.00280   -0.02639
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.47280    8.47700  -0.00420   -0.04955
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.58940    9.59360  -0.00420   -0.04378
永豐中小基金                                                     61.18000   60.14000   1.04000    1.72930
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.77920    1.77570   0.00350    0.19711
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.31920    2.31470   0.00450    0.19441
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.40700    8.40300   0.00400    0.04760
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.63130   10.62630   0.00500    0.04705
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   5.19000    5.12000   0.07000    1.36719
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  24.16000   23.88000   0.28000    1.17253
永豐主流品牌基金                                                 18.43000   18.36000   0.07000    0.38126
永豐永豐基金                                                     38.73000   38.71000   0.02000    0.05167
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                10.04750   10.02820   0.01930    0.19246
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                10.04740   10.02810   0.01930    0.19246
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                              10.00760    9.99960   0.00800    0.08000
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                              10.00760    9.99960   0.00800    0.08000
永豐亞洲民生消費基金                                             12.81000   12.84000  -0.03000   -0.23364
永豐南非幣2021保本基金                                           12.80590   12.79620   0.00970    0.07580
永豐高科技基金                                                   30.06000   29.47000   0.59000    2.00204
永豐貨幣市場基金                                                 13.86960   13.86950   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.02740    2.02750  -0.00010   -0.00493
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.38550    2.38570  -0.00020   -0.00838
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.77470    7.78680  -0.01210   -0.15539
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.30310   10.31920  -0.01610   -0.15602
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.22480    7.23070  -0.00590   -0.08160
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 10.98170   10.99060  -0.00890   -0.08098
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                               10.09000   10.13000  -0.04000   -0.39487
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.56000    8.58000  -0.02000   -0.23310
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               19.17000   19.26000  -0.09000   -0.46729
永豐臺灣加權ETF基金                                              56.20000   55.90000   0.30000    0.53667
永豐領航科技基金                                                 47.48000   46.73000   0.75000    1.60496
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.93000   11.86000   0.07000    0.59022
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.47000   11.42000   0.05000    0.43783
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
永豐趨勢平衡基金                                                 53.98000   53.39000   0.59000    1.10508
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.48590   11.48480   0.00110    0.00958
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.54000    9.54470  -0.00470   -0.04924
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.66370    9.66840  -0.00470   -0.04861
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.50560    9.51160  -0.00600   -0.06308
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.58980    9.59580  -0.00600   -0.06253
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.54730    9.55040  -0.00310   -0.03246
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.80100    9.80420  -0.00320   -0.03264
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.48230    9.48650  -0.00420   -0.04427
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.64900    9.65320  -0.00420   -0.04351
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.93000   11.93000   0.00000    0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     11.05000   11.04000   0.01000    0.09058
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     12.00000   11.98000   0.02000    0.16694
兆豐國際中小基金                                                 17.59000   17.41000   0.18000    1.03389
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      15.49000   15.49000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        21.38000   21.35000   0.03000    0.14052
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        21.67000   21.61000   0.06000    0.27765
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.65000   12.59000   0.06000    0.47657
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.65000   12.59000   0.06000    0.47657
兆豐國際生命科學基金                                             15.60000   15.49000   0.11000    0.71014
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.28810   10.29340  -0.00530   -0.05149
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.71880   10.70620   0.01260    0.11769
兆豐國際全球高股息基金                                           11.78000   11.74000   0.04000    0.34072
兆豐國際全球基金                                                 32.78000   32.63000   0.15000    0.45970
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.22780   10.22730   0.00050    0.00489
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.64230    9.64370  -0.00140   -0.01452
兆豐國際國民基金                                                 23.42000   23.40000   0.02000    0.08547
兆豐國際第一基金                                                 14.54000   14.41000   0.13000    0.90215
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.75000    9.77020  -0.02020   -0.20675
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.81090    7.82710  -0.01620   -0.20697
兆豐國際萬全基金                                                 22.17000   21.96000   0.21000    0.95628
兆豐國際電子基金                                                 28.45000   28.30000   0.15000    0.53004
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.20000    8.14000   0.06000    0.73710
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.70000   22.57000   0.13000    0.57599
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            16.50000   16.54000  -0.04000   -0.24184
兆豐國際豐台灣基金                                               33.20000   33.09000   0.11000    0.33243
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.49050   12.49030   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.59000   11.61000  -0.02000   -0.17227
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.01620   11.03180  -0.01560   -0.14141
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.91990   11.92770  -0.00780   -0.06539
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.69430   10.70230  -0.00800   -0.07475
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.48030   11.48460  -0.00430   -0.03744
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.16760    8.17920  -0.01160   -0.14182
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.59120    9.59740  -0.00620   -0.06460
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.09030    9.09710  -0.00680   -0.07475
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.09450    9.09780  -0.00330   -0.03627
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.39790    9.40480  -0.00690   -0.07337
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.32000   10.24000   0.08000    0.78125
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.47000   11.36000   0.11000    0.96831
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.58000    9.51000   0.07000    0.73607
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.83000   10.72000   0.11000    1.02612
合庫全球新興市場基金                                              9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.82000   10.79000   0.03000    0.27804
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
合庫貨幣市場基金                                                 10.12000   10.11990   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.58220    9.58760  -0.00540   -0.05632
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.84620    9.85140  -0.00520   -0.05278
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.06450   10.07950  -0.01500   -0.14882
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.61360   11.61730  -0.00370   -0.03185
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.53250   13.54630  -0.01380   -0.10187
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.07850    9.08330  -0.00480   -0.05284
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.69470    9.69980  -0.00510   -0.05258
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.01340    8.02540  -0.01200   -0.14953
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.05180    9.05470  -0.00290   -0.03203
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.31830   10.32820  -0.00990   -0.09585
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                       10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                       10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                         10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                         10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.58000   10.51000   0.07000    0.66603
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.42000   10.38000   0.04000    0.38536
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.32000   10.28000   0.04000    0.38911
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.92230   10.92130   0.00100    0.00916
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.61090   10.59180   0.01910    0.18033
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.07680   10.08470  -0.00790   -0.07834
安聯中國東協基金                                                 16.37000   16.33000   0.04000    0.24495
安聯中國策略基金                                                 16.12000   16.13000  -0.01000   -0.06200
安聯中華新思路基金-人民幣                                        15.38000   15.21000   0.17000    1.11769
安聯中華新思路基金-美元                                          15.41000   15.22000   0.19000    1.24836
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.95000   13.81000   0.14000    1.01376
安聯台灣大壩基金                                                 29.45000   29.21000   0.24000    0.82164
安聯台灣科技基金                                                 50.15000   49.61000   0.54000    1.08849
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47940   12.47920   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                 32.74000   32.50000   0.24000    0.73846
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.05420   10.06000  -0.00580   -0.05765
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      14.96990   14.97990  -0.01000   -0.06676
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.63510    9.64150  -0.00640   -0.06638
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.77000   11.69000   0.08000    0.68435
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.63000   11.58000   0.05000    0.43178
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.05290   12.05930  -0.00640   -0.05307
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.06430   10.06880  -0.00450   -0.04469
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.18330   12.18940  -0.00610   -0.05004
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.52050    9.52520  -0.00470   -0.04934
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.36620    9.37040  -0.00420   -0.04482
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.06570    9.07020  -0.00450   -0.04961
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.86000   11.79000   0.07000    0.59372
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.35000   11.32000   0.03000    0.26502
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.70000   10.66000   0.04000    0.37523
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.74000   10.68000   0.06000    0.56180
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.71000   11.64000   0.07000    0.60137
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.79000   10.76000   0.03000    0.27881
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.59000   10.53000   0.06000    0.56980
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.78000    9.75000   0.03000    0.30769
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.84490   11.84900  -0.00410   -0.03460
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.87740   10.88050  -0.00310   -0.02849
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.54700   10.55180  -0.00480   -0.04549
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             8.94520    8.94900  -0.00380   -0.04246
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.74820    8.75070  -0.00250   -0.02857
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.45670    8.46060  -0.00390   -0.04610
安聯全球人口趨勢基金                                             11.43000   11.39000   0.04000    0.35119
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.62000    9.52000   0.10000    1.05042
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      34.90000   34.62000   0.28000    0.80878
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.87000    8.81000   0.06000    0.68104
安聯全球計量平衡基金                                             12.77000   12.76000   0.01000    0.07837
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.01420   12.01960  -0.00540   -0.04493
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.45350   10.45820  -0.00470   -0.04494
安聯全球新興市場基金                                             18.62000   18.60000   0.02000    0.10753
安聯全球農金趨勢基金                                              9.50000    9.45000   0.05000    0.52910
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.53000    9.47000   0.06000    0.63358
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.39000   10.34000   0.05000    0.48356
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.35000   10.29000   0.06000    0.58309
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.39000   10.34000   0.05000    0.48356
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.35000   10.29000   0.06000    0.58309
安聯亞洲動態策略基金                                             25.53000   25.30000   0.23000    0.90909
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.99890   10.00060  -0.00170   -0.01700
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.80290    9.80420  -0.00130   -0.01326
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             82.85230   82.88640  -0.03410   -0.04114
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.56800   12.56270   0.00530    0.04219
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             65.46210   65.48530  -0.02320   -0.03543
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.85010    9.84600   0.00410    0.04164
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.52820    2.52940  -0.00120   -0.04744
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.63330   10.62830   0.00500    0.04704
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.10900    2.11140  -0.00240   -0.11367
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.88410    8.87900   0.00510    0.05744
宏利台灣動力基金                                                 35.10000   34.63000   0.47000    1.35720
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.48170   10.45130   0.03040    0.29087
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.91570    9.91260   0.00310    0.03127
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.31950    8.29540   0.02410    0.29052
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.08000    8.07320   0.00680    0.08423
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.35000   10.30000   0.05000    0.48544
宏利全球債券組合基金                                             12.89660   12.90260  -0.00600   -0.04650
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.78070    2.78100  -0.00030   -0.01079
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.69260   11.70080  -0.00820   -0.07008
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.70980    8.71590  -0.00610   -0.06999
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.28340    2.28890  -0.00550   -0.24029
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.63960   10.66710  -0.02750   -0.25780
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.33840    4.30990   0.02850    0.66127
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.70350    0.69870   0.00480    0.68699
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     20.08000   19.97000   0.11000    0.55083
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.65090   11.64460   0.00630    0.05410
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.38770   10.38030   0.00740    0.07129
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.01900   10.02040  -0.00140   -0.01397
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.03490    9.02460   0.01030    0.11413
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.56650    8.56040   0.00610    0.07126
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.38010    8.38610  -0.00600   -0.07155
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.56590    8.55720   0.00870    0.10167
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.74130    2.74730  -0.00600   -0.21840
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40060    0.40130  -0.00070   -0.17443
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.05800   12.09420  -0.03620   -0.29932
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.91750    0.91880  -0.00130   -0.14149
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.41680    7.43790  -0.02110   -0.28368
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.06890    2.07280  -0.00390   -0.18815
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.29730    0.29790  -0.00060   -0.20141
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.09690    9.12450  -0.02760   -0.30248
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.33470    0.33540  -0.00070   -0.20871
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.63200   13.63190   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      3.02000    2.99000   0.03000    1.00334
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         13.34000   13.23000   0.11000    0.83144
宏利臺灣股息收益基金                                             31.01000   30.71000   0.30000    0.97688
宏利澳幣保本基金                                                 11.97260   11.96640   0.00620    0.05181
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.24000    9.26000  -0.02000   -0.21598
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                        9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.58000    9.61000  -0.03000   -0.31217
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.06000   10.11000  -0.05000   -0.49456
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  10.95000   10.97000  -0.02000   -0.18232
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.21000   10.25000  -0.04000   -0.39024
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.43000   11.41000   0.02000    0.17528
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.85000   11.80000   0.05000    0.42373
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.38000   10.35000   0.03000    0.28986
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    12.01000   11.98000   0.03000    0.25042
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.66230    9.68270  -0.02040   -0.21069
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.66030    9.65170   0.00860    0.08910
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.75360    8.76860  -0.01500   -0.17106
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.30320   10.32080  -0.01760   -0.17053
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
貝萊德新台幣基金                                                 12.92670   12.92660   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   27.29000   27.00000   0.29000    1.07407
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.18800   11.18660   0.00140    0.01251
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.16090   10.15540   0.00550    0.05416
保德信大中華基金                                                 32.15000   32.02000   0.13000    0.40600
保德信中小型股基金                                               51.89000   51.27000   0.62000    1.20928
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
保德信中國中小基金-美元                                          10.86000   10.81000   0.05000    0.46253
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.77280    9.78030  -0.00750   -0.07668
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.76200    9.77280  -0.01080   -0.11051
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.87850    9.88630  -0.00780   -0.07890
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.58330   10.59160  -0.00830   -0.07836
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
保德信中國品牌基金-美元                                          10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.10000   11.09000   0.01000    0.09017
保德信台商全方位基金                                             40.92000   40.54000   0.38000    0.93735
保德信全球中小基金                                               30.41000   30.24000   0.17000    0.56217
保德信全球消費商機基金                                           17.69000   17.61000   0.08000    0.45429
保德信全球基礎建設基金                                           11.88000   11.93000  -0.05000   -0.41911
保德信全球資源基金                                                8.21000    8.15000   0.06000    0.73620
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.76000    9.68000   0.08000    0.82645
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    31.19000   31.02000   0.17000    0.54803
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.89920    9.88450   0.01470    0.14872
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.61140   10.59610   0.01530    0.14439
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.05710    9.06750  -0.01040   -0.11470
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.69940    9.71060  -0.01120   -0.11534
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.24500    8.25430  -0.00930   -0.11267
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.73070   10.74280  -0.01210   -0.11263
保德信亞太基金                                                   22.75000   22.66000   0.09000    0.39718
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.47930    8.50160  -0.02230   -0.26230
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.09660   11.12580  -0.02920   -0.26245
保德信店頭市場基金                                               37.39000   37.25000   0.14000    0.37584
保德信拉丁美洲基金                                                6.42000    6.47000  -0.05000   -0.77280
保德信金平衡基金                                                 30.47000   30.40000   0.07000    0.23026
保德信金滿意基金                                                 44.73000   44.46000   0.27000    0.60729
保德信科技島基金                                                 28.15000   27.91000   0.24000    0.85991
保德信高成長基金                                                101.44000  100.88000   0.56000    0.55511
保德信第一基金                                                   29.57000   29.34000   0.23000    0.78391
保德信貨幣市場基金                                               15.75300   15.75280   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.70790   10.65990   0.04800    0.45029
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.50040   10.48050   0.01990    0.18988
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.95250   10.91530   0.03720    0.34081
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.05570   10.04760   0.00810    0.08062
保德信新世紀基金                                                 10.59000   10.57000   0.02000    0.18921
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.04870    8.06750  -0.01880   -0.23303
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.69530   10.72040  -0.02510   -0.23413
保德信新興趨勢組合基金                                           11.71000   11.59000   0.12000    1.03538
保德信瑞騰基金                                                   15.53470   15.53470   0.00000    0.00000
保德信歐洲組合基金                                               10.52000   10.44000   0.08000    0.76628
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.80900    9.81270  -0.00370   -0.03771
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.96070    9.96470  -0.00400   -0.04014
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.70910    9.71760  -0.00850   -0.08747
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.77550    9.78370  -0.00820   -0.08381
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.82600    9.83810  -0.01210   -0.12299
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.82610    9.83820  -0.01210   -0.12299
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.79660    9.80620  -0.00960   -0.09790
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.79800    9.80650  -0.00850   -0.08668
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.84480    9.85480  -0.01000   -0.10147
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.65530    9.67340  -0.01810   -0.18711
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.59150    9.60730  -0.01580   -0.16446
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.94800    1.94680   0.00120    0.06164
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.62540    2.62390   0.00150    0.05717
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.30580    0.30510   0.00070    0.22943
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.44770    0.44670   0.00100    0.22386
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.63270    8.62720   0.00550    0.06375
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.80570   11.80130   0.00440    0.03728
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.54970    9.54470   0.00500    0.05239
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.59320   11.58580   0.00740    0.06387
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.03060    9.01280   0.01780    0.19750
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.98810   10.96640   0.02170    0.19788
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.13360   10.14560  -0.01200   -0.11828
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.97050    9.98890  -0.01840   -0.18420
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.13260   10.13850  -0.00590   -0.05819
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.61310   10.61950  -0.00640   -0.06027
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.01020   10.02060  -0.01040   -0.10379
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.85500    9.85910  -0.00410   -0.04159
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.08270   10.08680  -0.00410   -0.04065
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.77770    9.78840  -0.01070   -0.10931
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.90510    9.91550  -0.01040   -0.10489
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.35610   10.37370  -0.01760   -0.16966
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.32740    6.33920  -0.01180   -0.18614
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.73200   10.75200  -0.02000   -0.18601
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.64170   11.64160   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         20.97000   21.06000  -0.09000   -0.42735
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4767.310004786.26000 -18.95000   -0.39593
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.78870   10.79170  -0.00300   -0.02780
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.09910   12.07900   0.02010    0.16640
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.32480   11.30480   0.02000    0.17692
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.65120    9.65380  -0.00260   -0.02693
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.33420   10.31710   0.01710    0.16574
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.13350   10.11560   0.01790    0.17695
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.05790   11.06090  -0.00300   -0.02712
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.89870   11.87900   0.01970    0.16584
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.85030   11.82940   0.02090    0.17668
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.62000    6.66000  -0.04000   -0.60060
柏瑞巨人基金                                                     13.34000   13.35000  -0.01000   -0.07491
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64400   13.64390   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.20000   16.19000   0.01000    0.06177
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.28120   13.29880  -0.01760   -0.13234
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.82330   11.82330   0.00000    0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.45290   12.45220   0.00070    0.00562
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 8.91560    8.92740  -0.01180   -0.13218
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.76380    6.77270  -0.00890   -0.13141
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.87710    8.87710   0.00000    0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.50670    8.50640   0.00030    0.00353
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.87780   10.87720   0.00060    0.00552
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.40950    8.40940   0.00010    0.00119
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.99860   11.99850   0.00010    0.00083
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.50570   11.52100  -0.01530   -0.13280
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.63140   11.63100   0.00040    0.00344
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.33600   11.33540   0.00060    0.00529
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  8.96290    8.97480  -0.01190   -0.13259
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.91800    9.91800   0.00000    0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.72380    9.72350   0.00030    0.00309
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.67530    9.67480   0.00050    0.00517
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.51230    9.51220   0.00010    0.00105
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.08940   10.09680  -0.00740   -0.07329
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.06180   10.05550   0.00630    0.06265
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.98240    9.97530   0.00710    0.07118
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.07530   10.06780   0.00750    0.07449
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.94640    9.95380  -0.00740   -0.07434
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.88000    9.87380   0.00620    0.06279
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.83970    9.83280   0.00690    0.07017
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.93290    9.92550   0.00740    0.07456
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.07000   10.07740  -0.00740   -0.07343
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.06180   10.05550   0.00630    0.06265
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.98240    9.97530   0.00710    0.07118
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.07540   10.06790   0.00750    0.07449
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.94650    9.95390  -0.00740   -0.07434
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.88010    9.87380   0.00630    0.06381
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.83980    9.83280   0.00700    0.07119
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.93290    9.92550   0.00740    0.07456
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.51270   10.52940  -0.01670   -0.15860
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.76940   11.77600  -0.00660   -0.05605
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.22150   11.22710  -0.00560   -0.04988
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.02400    9.03820  -0.01420   -0.15711
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.81420    9.81970  -0.00550   -0.05601
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.68510    9.68990  -0.00480   -0.04954
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.22980   10.24600  -0.01620   -0.15811
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.95860   10.96470  -0.00610   -0.05563
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.84120   10.84660  -0.00540   -0.04979
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.02410    9.03840  -0.01430   -0.15821
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.81450    9.82010  -0.00560   -0.05703
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.68550    9.69030  -0.00480   -0.04953
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.63000   13.60000   0.03000    0.22059
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.85000   14.78000   0.07000    0.47361
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.88000    9.83000   0.05000    0.50865
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          9.03000    9.01000   0.02000    0.22198
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.30000   10.26000   0.04000    0.38986
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.92000   11.89000   0.03000    0.25231
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.34000   12.28000   0.06000    0.48860
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.72000   12.66000   0.06000    0.47393
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               14.33000   14.21000   0.12000    0.84448
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 14.07000   13.99000   0.08000    0.57184
柏瑞拉丁美洲基金                                                  8.75000    8.86000  -0.11000   -1.24153
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.26620   11.31190  -0.04570   -0.40400
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.42480    7.45500  -0.03020   -0.40510
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.46000    9.47000  -0.01000   -0.10560
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.33000   10.32000   0.01000    0.09690
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.24970   11.27220  -0.02250   -0.19961
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.97580   10.98860  -0.01280   -0.11648
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.15180   10.16310  -0.01130   -0.11119
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.31870    8.33530  -0.01660   -0.19915
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.43490    9.44590  -0.01100   -0.11645
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.47260    9.48310  -0.01050   -0.11072
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.55810   10.57040  -0.01230   -0.11636
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.87930    9.89910  -0.01980   -0.20002
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.13540   10.14670  -0.01130   -0.11137
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.77470    9.78610  -0.01140   -0.11649
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          8.98840    9.00630  -0.01790   -0.19875
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        8.93650    8.94180  -0.00530   -0.05927
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.49550    9.50610  -0.01060   -0.11151
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 11.90810   11.95410  -0.04600   -0.38481
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.48810   11.51870  -0.03060   -0.26565
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.94800   10.97640  -0.02840   -0.25874
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.17260    7.20030  -0.02770   -0.38471
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.09070    9.11490  -0.02420   -0.26550
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.72420    9.74940  -0.02520   -0.25848
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.23640   10.27600  -0.03960   -0.38536
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.96540   10.99390  -0.02850   -0.25923
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.83720    9.86340  -0.02620   -0.26563
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.14650    9.18190  -0.03540   -0.38554
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                            9.93120    9.95700  -0.02580   -0.25911
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.01400   11.03240  -0.01840   -0.16678
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.64450   11.65290  -0.00840   -0.07209
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.73080   10.73760  -0.00680   -0.06333
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.08110    9.09630  -0.01520   -0.16710
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.68820    9.69520  -0.00700   -0.07220
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.69830    9.70440  -0.00610   -0.06286
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.97550   10.98350  -0.00800   -0.07284
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.82700    9.84340  -0.01640   -0.16661
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.22490   10.23130  -0.00640   -0.06255
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.41410    9.42980  -0.01570   -0.16649
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.23260    9.24800  -0.01540   -0.16652
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.90630    9.91340  -0.00710   -0.07162
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.46060    9.46650  -0.00590   -0.06233
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.24000   18.25000  -0.01000   -0.05479
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.07000   17.08000  -0.01000   -0.05855
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.83550   12.85320  -0.01770   -0.13771
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.93110   10.88880   0.04230    0.38847
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.74760   11.69890   0.04870    0.41628
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.33940   12.26590   0.07350    0.59922
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.38730   11.33830   0.04900    0.43216
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.02050    9.98170   0.03880    0.38871
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.48970   10.44620   0.04350    0.41642
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.42040   10.35830   0.06210    0.59952
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.45930   10.41430   0.04500    0.43210
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.28480   10.24220   0.04260    0.41593
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.39950   10.35470   0.04480    0.43265
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.40000   13.45000  -0.05000   -0.37175
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      31.78000   31.57000   0.21000    0.66519
國泰大中華基金                                                   22.59000   22.51000   0.08000    0.35540
國泰小龍基金                                                     16.88000   16.80000   0.08000    0.47619
國泰中小成長基金                                                 49.11000   48.68000   0.43000    0.88332
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.52390    4.53230  -0.00840   -0.18534
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     21.10000   21.13000  -0.03000   -0.14198
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.81770    0.81670   0.00100    0.12244
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.77500    0.77410   0.00090    0.11626
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.06620    2.07280  -0.00660   -0.31841
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.54670    9.56680  -0.02010   -0.21010
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.18880    8.20600  -0.01720   -0.20960
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.31950    0.31960  -0.00010   -0.03129
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.42330   11.42230   0.00100    0.00875
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.78750    1.78190   0.00560    0.31427
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.13770   10.14190  -0.00420   -0.04141
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34570    0.34490   0.00080    0.23195
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.92810    4.92630   0.00180    0.03654
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     22.97000   22.95000   0.02000    0.08715
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.76620    0.76360   0.00260    0.34049
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.65650    3.65470   0.00180    0.04925
國泰中港台基金台幣級別                                           17.05000   17.04000   0.01000    0.05869
國泰中港台基金美元級別                                            0.57560    0.57350   0.00210    0.36617
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.75000   27.53000   0.22000    0.79913
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.48000   12.58000  -0.10000   -0.79491
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     37.29000   36.73000   0.56000    1.52464
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                        9.96300    9.98390  -0.02090   -0.20934
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                        9.96300    9.98390  -0.02090   -0.20934
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                       9.96300    9.98390  -0.02090   -0.20934
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33470    0.33450   0.00020    0.05979
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33470    0.33450   0.00020    0.05979
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33470    0.33450   0.00020    0.05979
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.40240   12.40230   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     31.16000   30.90000   0.26000    0.84142
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.25800    2.25240   0.00560    0.24862
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.55000   10.52000   0.03000    0.28517
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.35440    0.35240   0.00200    0.56754
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.46450    0.46500  -0.00050   -0.10753
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.29000   13.27000   0.02000    0.15072
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.47500    0.47320   0.00180    0.38039
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.89000    5.85000   0.04000    0.68376
國泰全球資源基金美元級別                                          0.19520    0.19330   0.00190    0.98293
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41600    0.41470   0.00130    0.31348
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37770    0.37650   0.00120    0.31873
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43980    0.43840   0.00140    0.31934
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.07000   11.05000   0.02000    0.18100
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49040    0.49220  -0.00180   -0.36570
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.89000   19.91000  -0.02000   -0.10045
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.55000   21.49000   0.06000    0.27920
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.43090    2.43120  -0.00030   -0.01234
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.49470   11.48380   0.01090    0.09492
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.42380   10.41390   0.00990    0.09507
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.38250    0.38140   0.00110    0.28841
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34690    0.34590   0.00100    0.28910
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.49810    0.50000  -0.00190   -0.38000
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         12.07000   12.08000  -0.01000   -0.08278
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.41920    0.41840   0.00080    0.19120
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.80000   18.75000   0.05000    0.26667
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.63220    0.62870   0.00350    0.55670
國泰科技生化基金                                                 41.20000   40.80000   0.40000    0.98039
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        26.14000   25.82000   0.32000    1.23935
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.57000   13.75000  -0.18000   -1.30909
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.76600   38.21180  -0.44580   -1.16666
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.79740   19.62020   0.17720    0.90315
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.85870   19.21420  -0.35550   -1.85019
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.53410   38.93550  -0.40140   -1.03094
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.81530   39.03140  -0.21610   -0.55366
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       41.31970   41.37920  -0.05950   -0.14379
國泰紐幣2021保本基金                                             12.00400   12.00440  -0.00040   -0.00333
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.28300   12.28500  -0.00200   -0.01628
國泰紐幣保本基金                                                 12.32840   12.32480   0.00360    0.02921
國泰高科技基金                                                   15.22000   15.07000   0.15000    0.99536
國泰國泰基金台幣I級別                                            26.15000   25.91000   0.24000    0.92628
國泰國泰基金台幣級別                                             26.15000   25.91000   0.24000    0.92628
國泰富時中國A50基金                                              20.49000   20.46000   0.03000    0.14663
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33920    0.33890   0.00030    0.08852
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45110    0.45370  -0.00260   -0.57307
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.18000   11.13000   0.05000    0.44924
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.37440    0.37180   0.00260    0.69930
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.49810    0.49800   0.00010    0.02008
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35520    0.35390   0.00130    0.36734
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47250    0.47380  -0.00130   -0.27438
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.57340   10.57570  -0.00230   -0.02175
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.66870    7.67030  -0.00160   -0.02086
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35780    0.35770   0.00010    0.02796
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.25730    0.25720   0.00010    0.03888
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.30000   12.31000  -0.01000   -0.08123
國泰新興市場基金美元級別                                          0.41390    0.41300   0.00090    0.21792
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.10300    2.11380  -0.01080   -0.51093
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.40040    1.40760  -0.00720   -0.51151
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.34020    0.34090  -0.00070   -0.20534
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36520    0.36600  -0.00080   -0.21858
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.22880    0.22930  -0.00050   -0.21805
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.42590   10.45050  -0.02460   -0.23540
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.81350    6.82970  -0.01620   -0.23720
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 13.85000   13.88000  -0.03000   -0.21614
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 36.67000   36.48000   0.19000    0.52083
國泰價值卓越基金                                                 18.12000   17.91000   0.21000    1.17253
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.31000   11.26000   0.05000    0.44405
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.40000    0.39710   0.00290    0.73029
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  39.82030   39.79930   0.02100    0.05276
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            19.97000   19.99000  -0.02000   -0.10005
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                            19.92000   19.97000  -0.05000   -0.25038
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.98000   19.98000   0.00000    0.00000
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     11.99570   12.00480  -0.00910   -0.07580
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.40340    0.40260   0.00080    0.19871
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第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.55770    9.56500  -0.00730   -0.07632
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.51170    8.51860  -0.00690   -0.08100
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.54630   10.55430  -0.00800   -0.07580
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.49040    9.49810  -0.00770   -0.08107
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.11870   11.11770   0.00100    0.00899
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.12090   10.12660  -0.00570   -0.05629
第一金大中華基金                                                 31.27000   31.19000   0.08000    0.25649
第一金小型精選基金                                               44.69000   44.76000  -0.07000   -0.15639
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.82000   14.74000   0.08000    0.54274
第一金中國世紀基金-美元                                           9.97310    9.89740   0.07570    0.76485
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.97570    9.89900   0.07670    0.77483
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.31000   11.25000   0.06000    0.53333
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      11.31000   11.25000   0.06000    0.53333
第一金中概平衡基金                                               27.73000   27.80000  -0.07000   -0.25180
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.23650   15.23630   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.69300  177.69100   0.00200    0.00113
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                    10.04410   10.03330   0.01080    0.10764
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                  10.04400   10.03330   0.01070    0.10664
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                   9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                 9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               14.54680   14.41390   0.13290    0.92203
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             14.54770   14.41440   0.13330    0.92477
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             13.47000   13.38000   0.09000    0.67265
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           13.47000   13.39000   0.08000    0.59746
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.87950    9.86710   0.01240    0.12567
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                        9.88220    9.86990   0.01230    0.12462
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.38230    9.38470  -0.00240   -0.02557
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.40630    9.40860  -0.00230   -0.02445
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.28710   10.27410   0.01300    0.12653
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        9.77590    9.77840  -0.00250   -0.02557
第一金全球大趨勢基金                                             23.84000   23.79000   0.05000    0.21017
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.17000    8.15630   0.01370    0.16797
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.86190    5.85210   0.00980    0.16746
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.18840    9.20230  -0.01390   -0.15105
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.18950    9.20340  -0.01390   -0.15103
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                8.96000    8.97000  -0.01000   -0.11148
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              8.96000    8.97000  -0.01000   -0.11148
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.45910    9.47350  -0.01440   -0.15200
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.46030    9.47470  -0.01440   -0.15198
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.22000    9.24000  -0.02000   -0.21645
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.22000    9.24000  -0.02000   -0.21645
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.55010    8.53780   0.01230    0.14407
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.03720   10.02280   0.01440    0.14367
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.70790    9.70870  -0.00080   -0.00824
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                          9.70680    9.70740  -0.00060   -0.00618
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.01830    8.01780   0.00050    0.00624
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.81660    8.82430  -0.00770   -0.08726
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.81680    8.82450  -0.00770   -0.08726
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.04690   11.04780  -0.00090   -0.00815
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.04780   11.04860  -0.00080   -0.00724
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.96230    9.96040   0.00190    0.01908
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.60070   14.61340  -0.01270   -0.08691
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.94640   14.94570   0.00070    0.00468
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.96480   14.96400   0.00080    0.00535
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.60000   13.63000  -0.03000   -0.22010
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.62000   13.66000  -0.04000   -0.29283
第一金亞洲科技基金                                               21.18000   21.15000   0.03000    0.14184
第一金亞洲新興市場基金                                           13.89000   13.86000   0.03000    0.21645
第一金店頭市場基金                                               11.28000   11.30000  -0.02000   -0.17699
第一金創新趨勢基金                                               29.21000   29.05000   0.16000    0.55077
第一金電子基金                                                   38.69000   38.70000  -0.01000   -0.02584
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     20.20000   20.19000   0.01000    0.04953
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         19.09000   19.14000  -0.05000   -0.26123
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                        9.97000    9.88000   0.09000    0.91093
統一大中華中小基金(美元)                                          9.81000    9.71000   0.10000    1.02987
統一大中華中小基金(新台幣)                                       13.97000   13.86000   0.11000    0.79365
統一大東協高股息基金(人民幣)                                     10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(美元)                                       10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
統一大東協高股息基金(新台幣)                                     10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
統一大滿貫基金                                                   36.50000   36.42000   0.08000    0.21966
統一大龍印基金                                                   16.79000   16.67000   0.12000    0.71986
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                       10.35000   10.26000   0.09000    0.87719
統一大龍騰中國基金(美元)                                         10.19000   10.09000   0.10000    0.99108
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       11.16000   11.08000   0.08000    0.72202
統一中小基金                                                     31.12000   30.73000   0.39000    1.26912
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.46470    9.47240  -0.00770   -0.08129
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.51160    9.50970   0.00190    0.01998
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.06310    9.07160  -0.00850   -0.09370
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.07920   11.08820  -0.00900   -0.08117
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.05610   11.05390   0.00220    0.01990
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.53750   10.54730  -0.00980   -0.09291
統一台灣動力基金                                                 21.15000   20.79000   0.36000    1.73160
統一全天候基金                                                  130.23000  128.70000   1.53000    1.18881
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.73480    8.70210   0.03270    0.37577
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             9.09090    9.04770   0.04320    0.47747
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.95430    8.92130   0.03300    0.36990
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.93470    8.90120   0.03350    0.37635
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.29880    9.25460   0.04420    0.47760
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           9.15910    9.12520   0.03390    0.37150
統一全球債券組合基金                                             11.91720   11.92070  -0.00350   -0.02936
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.27000   16.20000   0.07000    0.43210
統一全球新科技基金(美元)                                         16.46000   16.38000   0.08000    0.48840
統一全球新科技基金(新台幣)                                       15.21000   15.17000   0.04000    0.26368
統一亞太基金                                                     28.10000   27.96000   0.14000    0.50072
統一亞洲大金磚基金                                               13.61000   13.57000   0.04000    0.29477
統一奔騰基金                                                     69.92000   69.17000   0.75000    1.08429
統一強棒貨幣市場基金                                             16.64460   16.64440   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.81000   10.70000   0.11000    1.02804
統一強漢基金(美元)                                               10.47000   10.35000   0.12000    1.15942
統一強漢基金(新台幣)                                             26.53000   26.32000   0.21000    0.79787
統一統信基金                                                     37.55000   37.12000   0.43000    1.15841
統一黑馬基金                                                     70.43000   69.58000   0.85000    1.22162
統一新亞洲科技能源基金                                           20.32000   20.22000   0.10000    0.49456
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.09230    8.11370  -0.02140   -0.26375
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.14900   10.17590  -0.02690   -0.26435
統一經建基金                                                     55.18000   54.49000   0.69000    1.26629
統一龍馬基金                                                     80.81000   79.86000   0.95000    1.18958
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   26.79000   26.32000   0.47000    1.78571
野村中小基金-S類型                                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                            54.46000   54.20000   0.26000    0.47970
野村中國機會基金                                                 15.40000   15.29000   0.11000    0.71942
野村巴西基金                                                      5.14000    5.24000  -0.10000   -1.90840
野村日本領先基金-S類型                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                        12.31000   12.35000  -0.04000   -0.32389
野村台灣高股息基金                                               23.17000   23.18000  -0.01000   -0.04314
野村台灣運籌基金                                                 41.24000   40.79000   0.45000    1.10321
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.65100    9.66740  -0.01640   -0.16964
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.63150    9.64700  -0.01550   -0.16067
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.62770    9.64520  -0.01750   -0.18144
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.73210    9.74860  -0.01650   -0.16926
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.69560    9.71140  -0.01580   -0.16270
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.65710    9.67170  -0.01460   -0.15096
野村平衡基金                                                     21.06000   20.90000   0.16000    0.76555
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.07000    9.06000   0.01000    0.11038
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.29000    9.27000   0.02000    0.21575
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.04000   13.01000   0.03000    0.23059
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
野村全球生技醫療基金                                             16.62000   16.54000   0.08000    0.48368
野村全球品牌基金                                                 29.18000   29.09000   0.09000    0.30938
野村全球氣候變遷基金                                              8.80000    8.75000   0.05000    0.57143
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.24000   13.12000   0.12000    0.91463
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.54000   11.42000   0.12000    1.05079
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.56000   19.39000   0.17000    0.87674
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.48000   12.34000   0.14000    1.13452
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.49460   10.49070   0.00390    0.03718
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.33700   10.34070  -0.00370   -0.03578
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.65540    9.64430   0.01110    0.11509
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.39920    9.38870   0.01050    0.11184
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.86280    8.86380  -0.00100   -0.01128
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.11820   11.10520   0.01300    0.11706
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.62960   10.61780   0.01180    0.11113
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.07590   10.07680  -0.00090   -0.00893
野村成長基金                                                     29.42000   29.37000   0.05000    0.17024
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.64880    9.63100   0.01780    0.18482
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.64720    9.62910   0.01810    0.18797
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.55250    9.55530  -0.00280   -0.02930
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.89990    9.88170   0.01820    0.18418
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.84620    9.82780   0.01840    0.18722
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.75330    9.75610  -0.00280   -0.02870
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.61000   13.59000   0.02000    0.14717
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.86080    9.85020   0.01060    0.10761
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.79550    9.78940   0.00610    0.06231
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.69280    9.70400  -0.01120   -0.11542
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.26530   10.25420   0.01110    0.10825
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.13160   10.12530   0.00630    0.06222
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.03080   10.04250  -0.01170   -0.11650
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.76550    8.78240  -0.01690   -0.19243
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.50310    9.50850  -0.00540   -0.05679
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.38030    9.38510  -0.00480   -0.05114
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.14020   13.16560  -0.02540   -0.19293
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.31080   12.31770  -0.00690   -0.05602
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.07380   10.07890  -0.00510   -0.05060
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.27680   10.25830   0.01850    0.18034
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.95850    9.93980   0.01870    0.18813
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.38700    9.37960   0.00740    0.07889
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.01880   11.01010   0.00870    0.07902
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.07750   10.05820   0.01930    0.19188
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                              11.29520   11.25850   0.03670    0.32598
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                10.85820   10.82250   0.03570    0.32987
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.42650   10.40770   0.01880    0.18064
野村泰國基金                                                     42.52000   42.37000   0.15000    0.35402
野村高科技基金                                                   13.75000   13.50000   0.25000    1.85185
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                         10.12460   10.09400   0.03060    0.30315
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.56590   10.51280   0.05310    0.50510
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                      10.73130   10.64470   0.08660    0.81355
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                         9.98900    9.93630   0.05270    0.53038
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.64750    9.61690   0.03060    0.31819
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                         9.78610    9.73710   0.04900    0.50323
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                      12.02200   11.96150   0.06050    0.50579
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                      13.05220   12.93560   0.11660    0.90139
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                        11.06080   11.00240   0.05840    0.53079
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.68720   10.65340   0.03380    0.31727
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                        11.07890   11.02330   0.05560    0.50439
野村貨幣市場基金                                                 16.25170   16.25150   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     16.45000   16.44000   0.01000    0.06083
野村新興高收益債組合基金-S類型                                    9.93680    9.95010  -0.01330   -0.13367
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.92640    7.93780  -0.01140   -0.14362
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.61700   11.63370  -0.01670   -0.14355
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    7.46000    7.48000  -0.02000   -0.26738
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.12000    9.16000  -0.04000   -0.43668
野村精選貨幣市場基金                                             12.07200   12.07190   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.50000   12.43000   0.07000    0.56315
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.96000   11.88000   0.08000    0.67340
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                          11.44000   11.34000   0.10000    0.88183
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.03000    7.98000   0.05000    0.62657
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.34000   11.27000   0.07000    0.62112
野村積極成長基金                                                 12.42000   12.40000   0.02000    0.16129
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                     10.27000   10.18000   0.09000    0.88409
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                  37.59000   37.26000   0.33000    0.88567
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.03510   10.04510  -0.01000   -0.09955
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.63780    8.64030  -0.00250   -0.02893
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.02880    8.03520  -0.00640   -0.07965
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.81790    7.82630  -0.00840   -0.10733
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.52230   11.52560  -0.00330   -0.02863
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.50530   10.51360  -0.00830   -0.07895
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.25880   10.26990  -0.01110   -0.10808
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                     10.33000   10.28000   0.05000    0.48638
野村環球基金-人民幣計價                                          16.04000   15.92000   0.12000    0.75377
野村環球基金-美元計價                                            12.74000   12.63000   0.11000    0.87094
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                  17.20000   17.10000   0.10000    0.58480
野村鴻利基金                                                     24.23000   24.00000   0.23000    0.95833
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.85110   16.85100   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     22.25000   22.08000   0.17000    0.76993
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.03000   12.89000   0.14000    1.08611
野村鑫平衡組合基金-S類型                                         10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                      15.04000   14.99000   0.05000    0.33356
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                      9.95930    9.97570  -0.01640   -0.16440
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                  13.07030   13.09070  -0.02040   -0.15584
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.65740    9.68040  -0.02300   -0.23759
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.67140    9.68830  -0.01690   -0.17444
凱基台商天下基金                                                 13.63000   13.58000   0.05000    0.36819
凱基台灣精五門基金                                               21.80000   21.75000   0.05000    0.22989
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.81540   10.78430   0.03110    0.28838
凱基亞太高股息基金                                               13.46000   13.41000   0.05000    0.37286
凱基亞洲四金磚基金                                               18.53000   18.43000   0.10000    0.54259
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   14.16000   14.11000   0.05000    0.35436
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.76470   13.67930   0.08540    0.62430
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   13.09000   13.05000   0.04000    0.30651
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.53330   11.53320   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     28.46000   28.62000  -0.16000   -0.55905
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       22.04000   22.01000   0.03000    0.13630
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       22.12720   22.04210   0.08510    0.38608
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.45000   18.40000   0.05000    0.27174
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.25930   18.16950   0.08980    0.49423
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.07000    8.01000   0.06000    0.74906
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.32000   11.27000   0.05000    0.44366
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.87170   11.78550   0.08620    0.73141
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.96000   10.91000   0.05000    0.45830
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.58670   11.52070   0.06600    0.57288
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   11.46000   11.42000   0.04000    0.35026
凱基護城河基金-台幣計價A                                         13.10000   13.05000   0.05000    0.38314
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.30160   13.21220   0.08940    0.67665
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.05000   14.12000  -0.07000   -0.49575
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       34.02000   33.68000   0.34000    1.00950
富邦NASDAQ-100基金                                               29.46000   29.34000   0.12000    0.40900
富邦上証180基金                                                  31.32000   31.33000  -0.01000   -0.03192
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.24620    0.24420   0.00200    0.81900
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.33000    7.28000   0.05000    0.68681
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.03000    7.04000  -0.01000   -0.14205
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 43.31000   43.03000   0.28000    0.65071
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             12.06310   12.05280   0.01030    0.08546
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               11.40030   11.37730   0.02300    0.20216
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             11.08300   11.07070   0.01230    0.11110
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.63390   10.62480   0.00910    0.08565
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.96850    9.94840   0.02010    0.20204
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.69970    9.68890   0.01080    0.11147
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.64220   20.66640  -0.02420   -0.11710
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.26190   11.26080   0.00110    0.00977
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.71050   10.70520   0.00530    0.04951
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.78770   12.79480  -0.00710   -0.05549
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.89170    1.89180  -0.00010   -0.00529
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.47640    9.48170  -0.00530   -0.05590
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.44910    1.44920  -0.00010   -0.00690
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.58540   11.58870  -0.00330   -0.02848
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74030    1.73840   0.00190    0.10930
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.08170   10.08460  -0.00290   -0.02876
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.53370    1.53200   0.00170    0.11097
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.23000   14.35000  -0.12000   -0.83624
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                24.90000   24.54000   0.36000    1.46699
富邦日本東証基金                                                 22.78000   22.65000   0.13000    0.57395
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  43.93000   43.72000   0.21000    0.48033
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  50.16000   49.70000   0.46000    0.92555
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  51.92000   51.67000   0.25000    0.48384
富邦台灣心基金                                                   25.43000   25.19000   0.24000    0.95276
富邦台灣釆吉50基金                                               48.67000   48.38000   0.29000    0.59942
富邦台灣科技指數基金                                             52.19000   52.13000   0.06000    0.11510
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 39.15910   39.53640  -0.37730   -0.95431
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 39.64990   39.67430  -0.02440   -0.06150
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29890    0.29830   0.00060    0.20114
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.33040    2.33760  -0.00720   -0.30801
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34080    0.34080   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.65400   10.65330   0.00070    0.00657
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.02890    2.03470  -0.00580   -0.28505
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32800    0.32800   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.22410    9.22350   0.00060    0.00651
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.93000   22.75000   0.18000    0.79121
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.68000   14.82000  -0.14000   -0.94467
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               28.67000   28.22000   0.45000    1.59461
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.62650   15.62640   0.00010    0.00064
富邦長紅基金                                                     73.19000   72.59000   0.60000    0.82656
富邦科技基金                                                     28.68000   28.45000   0.23000    0.80844
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.09820   39.18790  -0.08970   -0.22890
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      37.89860   38.33350  -0.43490   -1.13452
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.66760   37.89170  -0.22410   -0.59142
富邦恒生國企ETF基金                                              22.16000   21.90000   0.26000    1.18721
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            12.43000   12.62000  -0.19000   -1.50555
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            35.59000   34.53000   1.06000    3.06979
富邦高成長基金                                                   27.83000   27.60000   0.23000    0.83333
富邦基金                                                         14.71000   14.67000   0.04000    0.27267
富邦深証100基金                                                  11.24000   11.28000  -0.04000   -0.35461
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.47000   20.37000   0.10000    0.49092
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40190    0.40190   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.19660   12.18950   0.00710    0.05825
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.53600    9.53040   0.00560    0.05876
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30160    0.30170  -0.00010   -0.03315
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.90840    8.90320   0.00520    0.05841
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.76530    9.76030   0.00500    0.05123
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.94380    9.96440  -0.02060   -0.20674
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.76530    9.76030   0.00500    0.05123
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.94380    9.96440  -0.02060   -0.20674
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.20000   20.09000   0.11000    0.54754
富邦精準基金                                                     52.85000   52.46000   0.39000    0.74342
富邦精銳中小基金                                                 13.65000   13.54000   0.11000    0.81241
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     21.33000   21.32000   0.01000    0.04690
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.67000   21.59000   0.08000    0.37054
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.51000    7.53000  -0.02000   -0.26560
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.87000   15.79000   0.08000    0.50665
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.64000   19.65000  -0.01000   -0.05089
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.34200   10.33980   0.00220    0.02128
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.22500   11.17830   0.04670    0.41777
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.92800   10.91550   0.01250    0.11452
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.14010   10.13790   0.00220    0.02170
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.96100   10.91530   0.04570    0.41868
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.64970   10.63750   0.01220    0.11469
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富達台灣成長基金                                                 31.05000   31.03000   0.02000    0.06445
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.84540    8.84040   0.00500    0.05656
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.34910    9.34340   0.00570    0.06101
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.13610    9.13230   0.00380    0.04161
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.71410    9.70850   0.00560    0.05768
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.69270    9.68670   0.00600    0.06194
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.47340    9.46930   0.00410    0.04330
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.53150    9.52690   0.00460    0.04828
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.46710    8.49760  -0.03050   -0.35892
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.45400    9.48800  -0.03400   -0.35835
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.00880    9.04280  -0.03400   -0.37599
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.41760   10.45540  -0.03780   -0.36154
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.15390   10.19040  -0.03650   -0.35818
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.73320    9.77050  -0.03730   -0.38176
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.12020    9.15430  -0.03410   -0.37250
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.55080    9.58710  -0.03630   -0.37863
富達卓越領航全球組合基金                                         15.05000   15.01000   0.04000    0.26649
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.69440    8.72600  -0.03160   -0.36214
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.36250    9.39640  -0.03390   -0.36078
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.11960    9.15390  -0.03430   -0.37470
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.79580    9.83140  -0.03560   -0.36211
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.73040    9.76560  -0.03520   -0.36045
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.51040    9.54640  -0.03600   -0.37711
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.19360    9.22820  -0.03460   -0.37494
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.55500    9.59160  -0.03660   -0.38158
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.66000   10.55000   0.11000    1.04265
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    12.33000   12.16000   0.17000    1.39803
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.45000   10.33000   0.12000    1.16167
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.07000    9.04000   0.03000    0.33186
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.19000   11.13000   0.06000    0.53908
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.55000   10.52000   0.03000    0.28517
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.50960    9.52380  -0.01420   -0.14910
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.21130    9.21620  -0.00490   -0.05317
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.69630    8.71300  -0.01670   -0.19167
富蘭克林華美中華基金                                             14.89000   14.89000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             22.11000   21.99000   0.12000    0.54570
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               21.24000   21.16000   0.08000    0.37807
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.21000   11.12000   0.09000    0.80935
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.50000   10.44000   0.06000    0.57471
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             7.82790    7.84730  -0.01940   -0.24722
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.05630    9.06830  -0.01200   -0.13233
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.67250    9.68530  -0.01280   -0.13216
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.12270    9.14530  -0.02260   -0.24712
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.03590   11.02640   0.00950    0.08616
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      8.81620    8.80870   0.00750    0.08514
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.28370    9.27580   0.00790    0.08517
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.07500   13.06380   0.01120    0.08573
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.35880   10.35000   0.00880    0.08502
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.10730   10.09920   0.00810    0.08020
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        7.74040    7.73420   0.00620    0.08016
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.23900    9.23160   0.00740    0.08016
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.54730   10.55210  -0.00480   -0.04549
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.54380    7.54730  -0.00350   -0.04637
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.02200    9.02610  -0.00410   -0.04542
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.40300   10.39610   0.00690    0.06637
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        7.78770    7.78250   0.00520    0.06682
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.25930    8.26760  -0.00830   -0.10039
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.39620    9.39490   0.00130    0.01384
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.09780   10.09650   0.00130    0.01288
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.63120   12.64400  -0.01280   -0.10123
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.39000   10.32000   0.07000    0.67829
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.29000   10.25000   0.04000    0.39024
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                         8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                        10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.58000    8.59000  -0.01000   -0.11641
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.73000   10.74000  -0.01000   -0.09311
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                           9.59000    9.56000   0.03000    0.31381
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                          10.72000   10.68000   0.04000    0.37453
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                         8.70000    8.69000   0.01000    0.11507
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.59000   10.53000   0.06000    0.56980
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.59000   10.53000   0.06000    0.56980
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.31000   11.24000   0.07000    0.62278
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.74000   10.69000   0.05000    0.46773
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.25090   13.21680   0.03410    0.25800
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       9.99000    9.95000   0.04000    0.40201
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.31000   10.23000   0.08000    0.78201
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.17000   10.12000   0.05000    0.49407
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.19000   10.10000   0.09000    0.89109
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.05000    9.99000   0.06000    0.60060
富蘭克林華美第一富基金                                           45.86000   45.44000   0.42000    0.92430
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.29330   10.29320   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.78000    9.73000   0.05000    0.51387
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.12000   10.06000   0.06000    0.59642
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.82000   13.76000   0.06000    0.43605
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.86000   13.75000   0.11000    0.80000
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.51000   15.42000   0.09000    0.58366
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.87080    7.84380   0.02700    0.34422
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.38100   11.30340   0.07760    0.68652
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.70550    9.69960   0.00590    0.06083
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  10.98200   10.97520   0.00680    0.06196
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         6.99230    6.99330  -0.00100   -0.01430
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.26410    9.25710   0.00700    0.07562
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.25270   10.24500   0.00770    0.07516
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.58010   10.58160  -0.00150   -0.01418
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.80000   19.83000  -0.03000   -0.15129
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.55800   11.55710   0.00090    0.00779
復華人生目標基金                                                 42.96170   42.45830   0.50340    1.18563
復華大中華中小策略基金                                           10.73000   10.61000   0.12000    1.13101
復華中小精選基金                                                 88.07000   87.24000   0.83000    0.95140
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                     10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.55000    9.51000   0.04000    0.42061
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.49000   12.40000   0.09000    0.72581
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.51000   11.45000   0.06000    0.52402
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.64000   11.54000   0.10000    0.86655
復華六年到期新興市場債券基金                                      9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
復華台灣智能基金                                                 12.95000   12.86000   0.09000    0.69984
復華全方位基金                                                   35.15000   34.86000   0.29000    0.83190
復華全球大趨勢基金-美元                                          14.63000   14.42000   0.21000    1.45631
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        22.15000   21.89000   0.26000    1.18776
復華全球平衡基金-美元                                            10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.55000   20.54000   0.01000    0.04869
復華全球物聯網科技基金-美元                                      18.52000   18.13000   0.39000    2.15113
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    17.16000   16.85000   0.31000    1.83976
復華全球原物料基金                                                9.72000    9.65000   0.07000    0.72539
復華全球消費基金-新臺幣                                          14.28000   14.15000   0.13000    0.91873
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.44330   11.44810  -0.00480   -0.04193
復華全球債券基金                                                 13.37730   13.42290  -0.04560   -0.33972
復華全球債券組合基金                                             14.58000   14.60000  -0.02000   -0.13699
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.50000   14.54000  -0.04000   -0.27510
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.24000   10.27000  -0.03000   -0.29211
復華全球戰略配置強基金-美元                                      10.12000   10.05000   0.07000    0.69652
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    11.11000   11.04000   0.07000    0.63406
復華有利貨幣市場基金                                             13.42520   13.42510   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                 14.15000   14.05000   0.10000    0.71174
復華亞太成長基金                                                 17.27000   16.88000   0.39000    2.31043
復華亞太神龍科技基金-美元                                        10.99000   10.77000   0.22000    2.04271
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                      11.20000   11.01000   0.19000    1.72570
復華東協世紀基金                                                 13.38000   13.31000   0.07000    0.52592
復華南非幣長期收益基金A                                          13.04000   13.07000  -0.03000   -0.22953
復華南非幣長期收益基金B                                           8.20000    8.28000  -0.08000   -0.96618
復華南非幣短期收益基金A                                          13.41000   13.41000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.02000    9.08000  -0.06000   -0.66079
復華美國新星基金-美元                                            13.69000   13.53000   0.16000    1.18256
復華美國新星基金-新臺幣                                          13.33000   13.21000   0.12000    0.90840
復華恒生基金                                                     22.58000   22.38000   0.20000    0.89366
復華恒生單日反向一倍基金                                          7.86000    7.94000  -0.08000   -1.00756
復華恒生單日正向二倍基金                                         39.37000   38.56000   0.81000    2.10062
復華神盾基金                                                     29.99410   29.80200   0.19210    0.64459
復華高成長基金                                                   77.27000   76.40000   0.87000    1.13874
復華高益策略組合基金                                             12.95000   12.96000  -0.01000   -0.07716
復華貨幣市場基金                                                 14.38540   14.38530   0.00010    0.00070
復華富時不動產證券化基金                                         18.88000   18.90000  -0.02000   -0.10582
復華富時台灣高股息低波動基金                                     51.51000   51.31000   0.20000    0.38979
復華復華基金                                                     24.24000   23.96000   0.28000    1.16861
復華華人世紀基金                                                 20.95000   20.68000   0.27000    1.30561
復華傳家二號基金                                                 33.32080   33.02540   0.29540    0.89446
復華傳家基金                                                     28.80170   28.36150   0.44020    1.55210
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.79000   14.80000  -0.01000   -0.06757
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.98000   11.94000   0.04000    0.33501
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.47000   14.45000   0.02000    0.13841
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                             10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           8.99000    9.02000  -0.03000   -0.33259
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.41000   18.53000  -0.12000   -0.64760
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.78000    5.83000  -0.05000   -0.85763
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            12.70000   12.81000  -0.11000   -0.85870
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            13.29000   13.45000  -0.16000   -1.18959
復華新興市場短期收益基金                                         10.80000   10.81000  -0.01000   -0.09251
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.57000    9.51000   0.06000    0.63091
復華滬深300 A股基金                                              23.86000   23.87000  -0.01000   -0.04189
復華數位經濟基金                                                 70.95000   69.67000   1.28000    1.83723
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             12.18000   12.15000   0.03000    0.24691
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.73440    9.75690  -0.02250   -0.23061
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.56550    9.59200  -0.02650   -0.27627
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.88750    9.91030  -0.02280   -0.23006
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.68580    9.71270  -0.02690   -0.27696
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.68270    9.70480  -0.02210   -0.22772
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.82690    9.87480  -0.04790   -0.48507
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.68970    9.72340  -0.03370   -0.34659
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.83310    9.89280  -0.05970   -0.60347
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.68850    9.72220  -0.03370   -0.34663
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.83620    9.89600  -0.05980   -0.60428
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.21760    9.22430  -0.00670   -0.07263
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.96400    8.94780   0.01620    0.18105
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.61660    8.62330  -0.00670   -0.07770
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.37110   11.37940  -0.00830   -0.07294
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.07190   11.05200   0.01990    0.18006
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.76680   10.77520  -0.00840   -0.07796
景順主流基金                                                     19.93000   19.91000   0.02000    0.10045
景順台灣科技基金                                                 35.51000   35.32000   0.19000    0.53794
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.10000   11.09000   0.01000    0.09017
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
景順全球科技基金                                                 22.08000   22.02000   0.06000    0.27248
景順全球康健基金                                                 17.78000   17.68000   0.10000    0.56561
景順貨幣市場基金                                                 15.92540   15.92530   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     36.82000   36.75000   0.07000    0.19048
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         16.04000   15.96000   0.08000    0.50125
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       14.44000   14.41000   0.03000    0.20819
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.81000   10.73000   0.08000    0.74557
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.56000   10.51000   0.05000    0.47574
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.90000   10.82000   0.08000    0.73937
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.68000   10.63000   0.05000    0.47037
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.87000    9.82000   0.05000    0.50916
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.01000    9.95000   0.06000    0.60302
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          9.81000    9.78000   0.03000    0.30675
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.68430    8.67960   0.00470    0.05415
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.28330    8.29230  -0.00900   -0.10853
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.01180   11.00580   0.00600    0.05452
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.47820   10.48960  -0.01140   -0.10868
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.39000    8.40000  -0.01000   -0.11905
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.67000    8.67000   0.00000    0.00000
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.24000   12.28000  -0.04000   -0.32573
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.50130    9.50560  -0.00430   -0.04524
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.34700    9.37550  -0.02850   -0.30398
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.71410    9.71860  -0.00450   -0.04630
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.55810    9.58730  -0.02920   -0.30457
華南永昌永昌基金                                                 20.35000   20.50000  -0.15000   -0.73171
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.20340   14.22500  -0.02160   -0.15185
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
華南永昌全球新零售基金(美元)                                     10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                    9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
華南永昌全球精品基金                                             16.21000   16.19000   0.02000    0.12353
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           12.43000   12.36000   0.07000    0.56634
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.95000   11.92000   0.03000    0.25168
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.59000   14.51000   0.08000    0.55134
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         14.01000   13.97000   0.04000    0.28633
華南永昌物聯網精選基金                                           12.83000   12.71000   0.12000    0.94414
華南永昌策略報酬基金                                             10.40000   10.44000  -0.04000   -0.38314
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.18920   16.18910   0.00010    0.00062
華南永昌龍盈平衡基金                                             25.63090   25.63920  -0.00830   -0.03237
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92680   11.92670   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.12640   10.12590   0.00050    0.00494
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.42850   10.42330   0.00520    0.04989
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.88460    9.88410   0.00050    0.00506
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.14760   10.14250   0.00510    0.05028
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        9.97610    9.97830  -0.00220   -0.02205
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.21280   10.21040   0.00240    0.02351
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.83480    9.83700  -0.00220   -0.02236
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.06170   10.05940   0.00230    0.02286
華頓中小型基金                                                   29.20000   28.97000   0.23000    0.79392
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.89760   12.85980   0.03780    0.29394
華頓台灣基金                                                     36.58000   35.96000   0.62000    1.72414
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50910   11.50890   0.00020    0.00174
華頓全球時尚精品基金                                             18.24000   18.27000  -0.03000   -0.16420
華頓全球高收益債券基金A                                          13.25740   13.29140  -0.03400   -0.25580
華頓全球高收益債券基金B                                           8.30930    8.33050  -0.02120   -0.25449
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.02000    6.01000   0.01000    0.16639
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       3.01220    3.00540   0.00680    0.22626
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        14.04430   14.01290   0.03140    0.22408
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.47230    0.47000   0.00230    0.48936
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.86410   11.86190   0.00220    0.01855
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.78080   10.77870   0.00210    0.01948
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.99710   10.99540   0.00170    0.01546
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.97670    9.97520   0.00150    0.01504
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.63880   11.60690   0.03190    0.27484
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.65290   10.61990   0.03300    0.31074
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.32000   12.27000   0.05000    0.40750
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.06000   11.02000   0.04000    0.36298
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.31000   12.22000   0.09000    0.73650
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.42060    2.42400  -0.00340   -0.14026
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.96160    1.96430  -0.00270   -0.13745
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.11810   12.10700   0.01110    0.09168
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.92040    9.91130   0.00910    0.09181
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.37880    0.37840   0.00040    0.10571
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32090    0.32030   0.00060    0.18732
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.61000    3.59000   0.02000    0.55710
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.82000   16.75000   0.07000    0.41791
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.57000    0.56000   0.01000    1.78571
匯豐太平洋精典基金                                               18.46000   18.44000   0.02000    0.10846
匯豐台灣精典基金                                                 25.71000   25.50000   0.21000    0.82353
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.34000   12.25000   0.09000    0.73469
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.31000    8.29000   0.02000    0.24125
匯豐安富基金                                                     26.27000   26.15000   0.12000    0.45889
匯豐成功基金                                                     40.55000   40.63000  -0.08000   -0.19690
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.54000   10.56000  -0.02000   -0.18939
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.41000   11.41000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.12000   11.11000   0.01000    0.09001
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.22000   11.21000   0.01000    0.08921
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.44650    2.45020  -0.00370   -0.15101
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.23360    2.23740  -0.00380   -0.16984
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.64060   11.64410  -0.00350   -0.03006
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.06940    8.07270  -0.00330   -0.04088
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38430    0.38390   0.00040    0.10419
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.34550    0.34510   0.00040    0.11591
匯豐拉丁美洲基金                                                  7.06000    7.07000  -0.01000   -0.14144
匯豐金磚動力基金                                                 14.50000   14.48000   0.02000    0.13812
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97430   14.97420   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.25000    5.19000   0.06000    1.15607
匯豐新鑽動力基金                                                 11.36000   11.33000   0.03000    0.26478
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.31870    5.34250  -0.02380   -0.44548
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   8.87100    8.89500  -0.02400   -0.26981
匯豐龍鳳基金-A類型                                               55.34000   54.87000   0.47000    0.85657
匯豐龍鳳基金-I類型                                               55.34000   54.87000   0.47000    0.85657
匯豐龍騰電子基金                                                 40.71000   40.38000   0.33000    0.81724
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.21780   12.23020  -0.01240   -0.10139
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   23.28000   23.14000   0.14000    0.60501
新光中國成長基金(人民幣)                                         12.05000   11.98000   0.07000    0.58431
新光中國成長基金(美元)                                           12.98000   12.89000   0.09000    0.69822
新光中國成長基金(新臺幣)                                         12.49000   12.43000   0.06000    0.48270
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                           10.00950   10.01980  -0.01030   -0.10280
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              9.97720    9.97350   0.00370    0.03710
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                            9.92290    9.93160  -0.00870   -0.08760
新光台灣富貴基金                                                 24.06000   23.95000   0.11000    0.45929
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.75000    8.75000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.99000   11.92000   0.07000    0.58725
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.27000   11.22000   0.05000    0.44563
新光全球債券基金(A累積)美元                                       9.94130    9.96380  -0.02250   -0.22582
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.37290    9.41000  -0.03710   -0.39426
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.61350    9.63560  -0.02210   -0.22936
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.05480    9.09070  -0.03590   -0.39491
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.32000   10.27000   0.05000    0.48685
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.34000   10.30000   0.04000    0.38835
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                              10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                              10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
新光吉星貨幣市場基金                                             15.43060   15.43040   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
新光亞洲精選基金-美金                                            25.00000   24.94000   0.06000    0.24058
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.44000   24.43000   0.01000    0.04093
新光兩岸優勢基金                                                 14.06000   13.98000   0.08000    0.57225
新光店頭基金                                                     28.67000   28.56000   0.11000    0.38515
新光南非幣保本基金                                               11.73000   11.73000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.44000    9.46000  -0.02000   -0.21142
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.79000    8.80000  -0.01000   -0.11364
新光創新科技基金                                                 17.25000   17.13000   0.12000    0.70053
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.71180    9.72790  -0.01610   -0.16550
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                 9.98930    9.99770  -0.00840   -0.08402
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.63410    9.65160  -0.01750   -0.18132
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.25920    9.27650  -0.01730   -0.18649
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.53710    9.54480  -0.00770   -0.08067
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.19220    9.20870  -0.01650   -0.17918
新光澳幣八年期保本基金                                           10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
新光澳幣十年期保本基金                                           10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
新光澳幣保本基金                                                 11.80000   11.80000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    9.97240    9.96510   0.00730    0.07326
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                   9.89230    9.88500   0.00730    0.07385
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.76300    9.77540  -0.01240   -0.12685
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.82850    9.84100  -0.01250   -0.12702
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.84610    9.84960  -0.00350   -0.03553
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.77750    9.78100  -0.00350   -0.03578
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.75970    9.76340  -0.00370   -0.03790
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.82860    9.83240  -0.00380   -0.03865
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.53000    7.49000   0.04000    0.53405
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.93000    8.94000  -0.01000   -0.11186
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.79730    9.78880   0.00850    0.08683
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.53220    9.52390   0.00830    0.08715
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.74350    9.74910  -0.00560   -0.05744
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.52100    9.52650  -0.00550   -0.05773
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.56960    9.57920  -0.00960   -0.10022
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.85600    9.86580  -0.00980   -0.09933
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.61800   13.64520  -0.02720   -0.19934
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.49790    8.51490  -0.01700   -0.19965
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      35.95590   36.27140  -0.31550   -0.86983
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                36.86370   37.28700  -0.42330   -1.13525
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                37.97630   38.44690  -0.47060   -1.22403
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.11980   11.11880   0.00100    0.00899
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.28860   10.29440  -0.00580   -0.05634
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    14.31510   14.19820   0.11690    0.82334
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      11.52780   11.41170   0.11610    1.01738
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    11.50000   11.42000   0.08000    0.70053
群益大印度基金-人民幣                                            13.07960   12.94550   0.13410    1.03588
群益大印度基金-美元                                              13.25290   13.09180   0.16110    1.23054
群益大印度基金-新臺幣                                            12.12000   12.00000   0.12000    1.00000
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.26700   12.15680   0.11020    0.90649
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.74490   12.60610   0.13880    1.10105
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.54000   11.45000   0.09000    0.78603
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.41390   11.31130   0.10260    0.90706
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.82190   10.70400   0.11790    1.10146
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.82000    9.74000   0.08000    0.82136
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.84360    9.75510   0.08850    0.90722
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.37030    9.26820   0.10210    1.10162
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.54000    9.46000   0.08000    0.84567
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.53220    9.44650   0.08570    0.90721
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.37780    9.27560   0.10220    1.10182
群益中小型股基金                                                 54.60000   54.14000   0.46000    0.84965
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.86780    9.87280  -0.00500   -0.05064
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.87010    9.85610   0.01400    0.14204
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.92630    8.93670  -0.01040   -0.11637
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.75190    8.75630  -0.00440   -0.05025
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.75360    8.74120   0.01240    0.14186
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.91730    7.92650  -0.00920   -0.11607
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.35620   11.36390  -0.00770   -0.06776
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.14920   11.15420  -0.00500   -0.04483
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.44180   10.45520  -0.01340   -0.12817
群益中國新機會基金N-人民幣                                       10.02850    9.96400   0.06450    0.64733
群益中國新機會基金N-美元                                          9.92130    9.83860   0.08270    0.84057
群益中國新機會基金N-新臺幣                                       10.22000   10.16000   0.06000    0.59055
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.89400    8.83680   0.05720    0.64729
群益中國新機會基金-美元                                          10.60840   10.51990   0.08850    0.84126
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.76000    9.70000   0.06000    0.61856
群益平衡王基金                                                   19.81380   19.77480   0.03900    0.19722
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.11000    8.12000  -0.01000   -0.12315
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.89000    5.90000  -0.01000   -0.16949
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.26180   10.24240   0.01940    0.18941
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.55300   10.51280   0.04020    0.38239
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.27900    9.26150   0.01750    0.18895
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.54230    9.50590   0.03640    0.38292
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.72000    8.71000   0.01000    0.11481
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.07960   10.06490   0.01470    0.14605
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.89570    9.88040   0.01530    0.15485
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.52120    9.50740   0.01380    0.14515
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.43720    9.42260   0.01460    0.15495
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.22000    9.22000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                          10.13760   10.12280   0.01480    0.14620
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.20580   10.19000   0.01580    0.15505
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                          10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.68880    9.67460   0.01420    0.14678
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                            10.09700   10.08140   0.01560    0.15474
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                9.90780    9.96130  -0.05350   -0.53708
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.23940    7.27860  -0.03920   -0.53857
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.04990   10.04280   0.00710    0.07070
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.96920    9.96500   0.00420    0.04215
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                    9.98740    9.99670  -0.00930   -0.09303
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.04990   10.04270   0.00720    0.07169
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.96920    9.96500   0.00420    0.04215
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                    9.98740    9.99670  -0.00930   -0.09303
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.05000   10.04280   0.00720    0.07169
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.96920    9.96500   0.00420    0.04215
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                   9.98740    9.99670  -0.00930   -0.09303
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.04990   10.04280   0.00710    0.07070
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.96920    9.96500   0.00420    0.04215
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                   9.98740    9.99670  -0.00930   -0.09303
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                     10.53000   10.47000   0.06000    0.57307
群益全球關鍵生技基金-美元                                        15.35850   15.22150   0.13700    0.90004
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      14.61000   14.51000   0.10000    0.68918
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
群益印度中小基金N-美元                                            9.81710    9.67050   0.14660    1.51595
群益印度中小基金N-新臺幣                                          8.94000    8.83000   0.11000    1.24575
群益印度中小基金-人民幣                                          14.69470   14.50320   0.19150    1.32040
群益印度中小基金-美元                                            14.04100   13.83140   0.20960    1.51539
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.65000   15.46000   0.19000    1.22898
群益多利策略組合基金                                             11.45000   11.46000  -0.01000   -0.08726
群益多重收益組合基金                                             13.52000   13.54000  -0.02000   -0.14771
群益多重資產組合基金                                             15.64000   15.63000   0.01000    0.06398
群益安家基金                                                     28.33080   28.11280   0.21800    0.77545
群益安穩貨幣市場基金                                             16.06940   16.06920   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                             21.92000   21.68000   0.24000    1.10701
群益亞太中小基金                                                 13.98000   13.86000   0.12000    0.86580
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.46000   17.49000  -0.03000   -0.17153
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.52070    9.55370  -0.03300   -0.34542
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.36590    7.39150  -0.02560   -0.34634
群益店頭市場基金                                                117.83000  117.63000   0.20000    0.17002
群益東方盛世基金                                                  9.45000    9.46000  -0.01000   -0.10571
群益東協成長基金-人民幣                                          13.91170   13.90090   0.01080    0.07769
群益東協成長基金-美元                                            13.15580   13.12030   0.03550    0.27057
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.54000   12.54000   0.00000    0.00000
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.26460   11.22180   0.04280    0.38140
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.78460   10.74120   0.04340    0.40405
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.10910   10.08050   0.02860    0.28372
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.97610    9.93820   0.03790    0.38136
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.55440    9.51590   0.03850    0.40459
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.95380    8.92850   0.02530    0.28336
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.11890   10.07800   0.04090    0.40583
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.76250    9.72540   0.03710    0.38148
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.72420    9.68500   0.03920    0.40475
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                            10.00270    9.97440   0.02830    0.28373
群益長安基金                                                     32.50000   32.33000   0.17000    0.52583
群益美國新創亮點基金-美元                                        15.03620   14.92120   0.11500    0.77072
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.00000   13.93000   0.07000    0.50251
群益真善美基金                                                   18.44360   18.43840   0.00520    0.02820
群益馬拉松基金                                                  139.78000  139.10000   0.68000    0.48886
群益深証中小板基金                                               15.18000   15.27000  -0.09000   -0.58939
群益創新科技基金                                                 37.70000   37.52000   0.18000    0.47974
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         10.40320   10.37600   0.02720    0.26214
群益華夏盛世基金N-美元                                           10.31510   10.26840   0.04670    0.45479
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                         10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
群益華夏盛世基金-人民幣                                          11.32900   11.29940   0.02960    0.26196
群益華夏盛世基金-美元                                            11.37380   11.32230   0.05150    0.45485
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          18.08000   18.05000   0.03000    0.16620
群益奧斯卡基金                                                   31.47000   31.29000   0.18000    0.57526
群益新興金鑽基金-美元                                            13.42640   13.30320   0.12320    0.92609
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.89000    9.82000   0.07000    0.71283
群益葛萊美基金                                                   27.08000   27.07000   0.01000    0.03694
群益道瓊美國地產ETF基金                                          19.27000   19.25000   0.02000    0.10390
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.19000    8.21000  -0.02000   -0.24361
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.95000   13.88000   0.07000    0.50432
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.80360   11.77080   0.03280    0.27866
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.49700   11.48590   0.01110    0.09664
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.35560   11.34640   0.00920    0.08108
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.73350    8.70910   0.02440    0.28017
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.37640    9.36730   0.00910    0.09715
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.47000    8.48000  -0.01000   -0.11792
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.93880    8.93160   0.00720    0.08061
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                            10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
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德信大發基金                                                     31.95000   31.88000   0.07000    0.21957
德信中國精選成長基金                                             12.55000   12.48000   0.07000    0.56090
德信台灣主流中小基金                                             21.25000   21.22000   0.03000    0.14138
德信新興股票組合基金                                             11.59000   11.58000   0.01000    0.08636
德信萬保貨幣市場基金                                             11.92260   11.92250   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.69430   10.70570  -0.01140   -0.10649
德信數位時代基金                                                 28.86000   28.98000  -0.12000   -0.41408
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.65020   11.65010   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          17.46000   17.39000   0.07000    0.40253
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.51000   19.36000   0.15000    0.77479
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.32000    7.31000   0.01000    0.13680
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.74180    9.79030  -0.04850   -0.49539
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.80970   13.87840  -0.06870   -0.49501
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.02250    8.04860  -0.02610   -0.32428
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.08830   11.10740  -0.01910   -0.17196
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.28720   11.30870  -0.02150   -0.19012
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.70870   12.75010  -0.04140   -0.32470
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   18.40000   18.21000   0.19000    1.04338
摩根中小基金                                                     27.39000   27.27000   0.12000    0.44004
摩根中國A股基金                                                  15.69000   15.69000   0.00000    0.00000
摩根中國A股基金(美元)                                            12.79000   12.75000   0.04000    0.31373
摩根中國亮點基金                                                 15.14000   15.05000   0.09000    0.59801
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.89820   11.91420  -0.01600   -0.13429
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.88030   12.90650  -0.02620   -0.20300
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.31070   10.30550   0.00520    0.05046
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.21630   13.23400  -0.01770   -0.13375
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.76890   14.79900  -0.03010   -0.20339
摩根台灣金磚基金                                                 22.50000   22.40000   0.10000    0.44643
摩根台灣增長基金                                                 54.20000   53.90000   0.30000    0.55659
摩根平衡基金                                                     28.68000   28.64000   0.04000    0.13966
摩根全球α基金                                                   19.10000   18.99000   0.11000    0.57925
摩根全球平衡基金                                                 15.17460   15.18530  -0.01070   -0.07046
摩根全球發現基金                                                 12.44000   12.35000   0.09000    0.72874
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.75920    9.77140  -0.01220   -0.12485
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.62670   10.64150  -0.01480   -0.13908
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.15970   10.16780  -0.00810   -0.07966
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.31740   11.33180  -0.01440   -0.12708
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 9.94470    9.95260  -0.00790   -0.07938
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.87030   10.86200   0.00830    0.07641
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.76420   13.75380   0.01040    0.07562
摩根亞洲基金                                                     59.35000   59.19000   0.16000    0.27032
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.59570    8.60460  -0.00890   -0.10343
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.97260    9.97860  -0.00600   -0.06013
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         8.92700    8.92860  -0.00160   -0.01792
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.28100   12.29390  -0.01290   -0.10493
摩根東方內需機會基金                                             18.79000   18.74000   0.05000    0.26681
摩根東方科技基金                                                 37.55000   37.47000   0.08000    0.21350
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.64000   10.61000   0.03000    0.28275
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.26000   10.22000   0.04000    0.39139
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.79000   11.77000   0.02000    0.16992
摩根金龍收成基金                                                 24.33000   24.17000   0.16000    0.66198
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06800   15.06790   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.67000   14.92000  -0.25000   -1.67560
摩根新金磚五國基金                                               11.49000   11.47000   0.02000    0.17437
摩根新絲路基金                                                   10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
摩根新興35基金                                                   13.79000   13.75000   0.04000    0.29091
摩根新興日本基金                                                 24.94000   25.19000  -0.25000   -0.99246
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               7.56720    7.57280  -0.00560   -0.07395
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                       9.74320    9.78300  -0.03980   -0.40683
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.62960    9.63260  -0.00300   -0.03114
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                10.67910   10.68700  -0.00790   -0.07392
摩根新興科技基金                                                 64.62000   64.45000   0.17000    0.26377
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.30890    8.32090  -0.01200   -0.14422
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.43500   10.45010  -0.01510   -0.14450
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.70210    8.70860  -0.00650   -0.07464
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.55630    9.55280   0.00350    0.03664
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.16090    9.14630   0.01460    0.15963
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.88070    9.88800  -0.00730   -0.07383
摩根龍揚基金                                                     36.40000   36.15000   0.25000    0.69156
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.01000    9.96000   0.05000    0.50201
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.96000   10.89000   0.07000    0.64279
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.85000   10.78000   0.07000    0.64935
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.90000   10.85000   0.05000    0.46083
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.31550    9.31330   0.00220    0.02362
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.17200   11.16940   0.00260    0.02328
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   28.98000   28.81000   0.17000    0.59007
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.68290   11.68280   0.00010    0.00086
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.04670   11.04770  -0.00100   -0.00905
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.87780    9.88920  -0.01140   -0.11528
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.32750   10.32740   0.00010    0.00097
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.80040    9.80130  -0.00090   -0.00918
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.75750    8.76770  -0.01020   -0.11634
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.74430   10.65810   0.08620    0.80877
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.42200   10.36510   0.05690    0.54896
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.96580    9.95250   0.01330    0.13363
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.75820    9.77040  -0.01220   -0.12487
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.79280    9.77970   0.01310    0.13395
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.58870    9.60060  -0.01190   -0.12395
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.52840   11.52100   0.00740    0.06423
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.33430   11.32360   0.01070    0.09449
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.16650   10.17820  -0.01170   -0.11495
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.01760   11.01050   0.00710    0.06448
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.81530   10.80510   0.01020    0.09440
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.70380    9.71500  -0.01120   -0.11529
聯邦金鑽平衡基金                                                 27.13180   26.83150   0.30030    1.11921
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                     10.03130   10.01530   0.01600    0.15976
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                    9.98900    9.99890  -0.00990   -0.09901
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                     10.03130   10.01530   0.01600    0.15976
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                    9.98900    9.99890  -0.00990   -0.09901
聯邦貨幣市場基金                                                 13.15150   13.15130   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                 14.76000   14.66000   0.10000    0.68213
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.76760   15.79300  -0.02540   -0.16083
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.97270   12.87970   0.09300    0.72207
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.81040   12.72300   0.08740    0.68694
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               12.32860   12.24450   0.08410    0.68684
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.74730   11.74800  -0.00070   -0.00596
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            10.91940   10.94020  -0.02080   -0.19012
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.61470   10.61540  -0.00070   -0.00659
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.59820    8.61460  -0.01640   -0.19037
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     38.78000   38.63000   0.15000    0.38830
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.45000   15.46000  -0.01000   -0.06468
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.69000   12.70000  -0.01000   -0.07874
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.32000   13.35000  -0.03000   -0.22472
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.55000   12.55000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             7.95000    7.96000  -0.01000   -0.12563
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.22000   12.22000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.85000   11.75000   0.10000    0.85106
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.02000    9.94000   0.08000    0.80483
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.28000   12.23000   0.05000    0.40883
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.92000   15.91000   0.01000    0.06285
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.86000   15.84000   0.02000    0.12626
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.42000   10.38000   0.04000    0.38536
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.72000   20.67000   0.05000    0.24190
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.87000   18.82000   0.05000    0.26567
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.80000   12.78000   0.02000    0.15649
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.85000   15.81000   0.04000    0.25300
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.55000   16.51000   0.04000    0.24228
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.63000   15.59000   0.04000    0.25657
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.84000   15.79000   0.05000    0.31666
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.29000   14.26000   0.03000    0.21038
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.30000   14.25000   0.05000    0.35088
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.99000   14.95000   0.04000    0.26756
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.29000   18.32000  -0.03000   -0.16376
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.19000   17.20000  -0.01000   -0.05814
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.76000   10.77000  -0.01000   -0.09285
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.50000   13.52000  -0.02000   -0.14793
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.24000   14.26000  -0.02000   -0.14025
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.36000   13.37000  -0.01000   -0.07479
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.23000    8.24000  -0.01000   -0.12136
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.32000   13.33000  -0.01000   -0.07502
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.59000   14.58000   0.01000    0.06859
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.56000   14.55000   0.01000    0.06873
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                 14.98740   14.98730   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.35080   10.36030  -0.00950   -0.09170
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            13.88600   13.88470   0.00130    0.00936
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.57430    7.58120  -0.00690   -0.09101
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.10000   14.12000  -0.02000   -0.14164
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.13000   14.15000  -0.02000   -0.14134
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.22000    9.24000  -0.02000   -0.21645
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 25.56000   25.43000   0.13000    0.51121
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.69000   13.68000   0.01000    0.07310
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.91000   14.91000   0.00000    0.00000
瀚亞巴西基金                                                      4.44000    4.52000  -0.08000   -1.76991
瀚亞外銷基金                                                     47.54000   47.32000   0.22000    0.46492
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.13000   11.09000   0.04000    0.36069
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                  9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                    9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.24000    9.23000   0.01000    0.10834
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                9.72000    9.69000   0.03000    0.30960
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                              9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.47430   10.46950   0.00480    0.04585
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.28060   10.27370   0.00690    0.06716
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.11550   12.11600  -0.00050   -0.00413
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.07800   10.05060   0.02740    0.27262
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.52300    7.51950   0.00350    0.04655
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.05880    8.05340   0.00540    0.06705
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.09100    8.09130  -0.00030   -0.00371
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.19870    7.17910   0.01960    0.27301
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.87880    8.87920  -0.00040   -0.00450
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.25240    9.24820   0.00420    0.04541
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.41960    9.41330   0.00630    0.06693
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.25480    9.25510  -0.00030   -0.00324
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.23000   11.18000   0.05000    0.44723
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.61000   10.57000   0.04000    0.37843
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.36000   13.21000   0.15000    1.13550
瀚亞印度基金-美元                                                13.58000   13.40000   0.18000    1.34328
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.07000   28.75000   0.32000    1.11304
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.48000   12.45000   0.03000    0.24096
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.48000   10.45000   0.03000    0.28708
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.93000   11.91000   0.02000    0.16793
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.69000   15.66000   0.03000    0.19157
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                         10.03000    9.98000   0.05000    0.50100
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.78000   11.75000   0.03000    0.25532
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.84220   11.82970   0.01250    0.10567
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.18380   12.91830   0.26550    2.05522
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.30530   11.27720   0.02810    0.24918
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.82450   10.81710   0.00740    0.06841
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.78790   11.77200   0.01590    0.13507
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.32580    9.31590   0.00990    0.10627
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.93790    9.73780   0.20010    2.05488
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.53760    9.51390   0.02370    0.24911
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.12260    9.11640   0.00620    0.06801
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.38810    9.37540   0.01270    0.13546
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.36410   14.32910   0.03500    0.24426
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.65750   10.62720   0.03030    0.28512
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.92940   10.88380   0.04560    0.41897
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.64990   12.61910   0.03080    0.24407
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.37000   11.24000   0.13000    1.15658
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              21.73000   22.00000  -0.27000   -1.22727
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54960   13.54940   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               26.51000   26.49000   0.02000    0.07550
瀚亞高科技基金                                                   66.43000   65.92000   0.51000    0.77367
瀚亞理財通基金                                                   27.83000   27.69000   0.14000    0.50560
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.48000    9.45000   0.03000    0.31746
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             8.97000    8.93000   0.04000    0.44793
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.19000    9.13000   0.06000    0.65717
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.10000    9.07000   0.03000    0.33076
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.91000    8.88000   0.03000    0.33784
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.23000    9.18000   0.05000    0.54466
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.11000    9.08000   0.03000    0.33040
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.47000    9.45000   0.02000    0.21164
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.88000    8.87000   0.01000    0.11274
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.09000    9.06000   0.03000    0.33113
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.00000    9.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.86000    8.86000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.21000    9.18000   0.03000    0.32680
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.08000    9.08000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                     25.63000   25.46000   0.17000    0.66771
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.00600   13.02660  -0.02060   -0.15814
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.34020    9.35500  -0.01480   -0.15820
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.49290   10.47340   0.01950    0.18619
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.23140    9.98050   0.25090    2.51390
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.81360   10.77630   0.03730    0.34613
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.85710    9.84810   0.00900    0.09139
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.93430    9.91890   0.01540    0.15526
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.51410    8.49820   0.01590    0.18710
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.00010    7.80390   0.19620    2.51413
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.39300    9.36070   0.03230    0.34506
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.44580    8.43810   0.00770    0.09125
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.00030    7.98790   0.01240    0.15523
瀚亞電通網基金                                                   17.22000   17.10000   0.12000    0.70175
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.53700   13.54690  -0.00990   -0.07308
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.07960   10.09330  -0.01370   -0.13573
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.04490   10.04280   0.00210    0.02091
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.46010   11.46860  -0.00850   -0.07412
瀚亞歐洲基金                                                     11.79000   11.73000   0.06000    0.51151
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