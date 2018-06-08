小米通過港上市聆訊 最快6月底或7月初招股 集資546億

小米昨 (7) 日通過港交所 (0388-HK) 的上市聆訊，最快於 6 月底或 7 月初招股。另有報導指，小米最快在昨日就發行中國預託證券 (CDR) 向中證監提出申請，招股文件或於今 (8) 日公布。

中證監深夜發布 CDR 發行與交易管理試行辦法，昨日起，符合條件的創新企業，可向中證監遞送 CDR 發行申報材料。小米或是首批申請 CDR 的企業，爭取與香港同步或幾乎同步掛牌。

小米最快在 6 月底公開招股，中港集資共 100 億美元，在香港集資約 70 億美元 (約港幣 546 億元)，另外 30 億美元 (約港幣 234 億元) 或通過在大陸發行 CDR 方式上市集資。

小米什麼時候掛牌，各方說法不一。有人說小米或會在 6 月 28 日定價，7 月 9 日透過 CDR 在 A 股掛牌，10 日在香港掛牌。另一說法指，中港有可能同時在 7 月 9 日定價，16 日在 A 股上市，17 日在港掛牌。有分析認為，小米可能同日在港掛牌及在大陸發行 CDR。

據小米此前提交的招股書披露，小米 2015 年至 2017 年收入分别為人民幣 668.11 億元、人民幣 684.34 億元和人民幣 1146.25 億元；經營利潤為人民幣 13.73 億元、人民幣 37.85 億元和人民幣 122.15 億元。

2017 年，小米收入年增 67.5%，經營淨利潤年增長 222.7%。截至 2018 年 3 月 31 日，小米賬面現金及現金等價物為人民幣 142.2 億元。

小米香港上市保薦人為摩根士丹利、高盛及中信里昂。