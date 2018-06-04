傳小米將於6月7日上市聆訊 7月上旬香港掛牌

據香港《經濟日報》報導，小米在香港上市已經進入關鍵階段，市傳將於週四 (7 日) 進行上市聆訊，最快月底招股集逾 70 億美元 (約港幣 546 億元)，部署 7 月上旬掛牌。

上市聆訊是指在香港港交所對申請上市的公司在上市前進行全面評估，待有關專家當面評估是否通過上市。

小米在 5 月 3 日提交港股 IPO 申請，成為港交所 IPO 新規發布後，首批遞交申請的「同股不同權」公司。隨後相關報導指出，小米還將爭取成為首家以 CDR(中國存託憑證) 上市的創新企業，因此造成時間拖延。

5 月底有消息傳出，披露小米於 7 月 16 日發行 CDR，7 月 17 日在港上市，但並未確認。消息人士說，這只是方案之一，最終方案尚未落定，很大程度上將視 CDR 政策細化確認的進度而定。港交所李小加表示，不清楚小米的審批進度，但如果 CDR 如期推出，不排除新股在兩地同步上市的可能性。

據《財華社》報導，根據香港 IPO 慣例，H 股發行中，一般投資者的配售比例是 5%，國際機構投資者的配售比例是 95%，如果一般投資者配售低於 15 倍超額認購，配售比例保持在 5%；如果一般投資者配售超過 15 倍但低於 50 倍超額認購，配售比例將上調至 10%；如果一般投資者配售超過 50 倍但低於 100 倍超額認購，配售比例將上調至 15%；如果一般投資者配售超過 100 倍超額認購，配售比例將上調至 20%。

小米港股 IPO 與 CDR 的發行預計分為三部分配售：第一部分是香港公開發售，由香港一般投資者認購；第二部分為國際發售，由國際機構投資者認購；第三部分為 CDR 境內配售，由境內機構投資者和個人投資者參與認購，可能引入戰略配售。