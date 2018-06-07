行動支付嗶出281億元 交易金額年翻6倍

金管會今 (7) 日公布最新行動支付交易金額統計，在 Apple Pay 等三大國際支付加持下，截至今年 4 月底，行動支付總金額達 281.3 億元，較去年同期成長 601%，其中，光是三大 Pay 就「嗶」出 175.6 億元，占比 62%。

金管會指出，國內行動支付工具發展多元，包括：行動信用卡、行動金融卡、QR Code、行動收單、手機電子票證、及電子支付機構 O2O 交易等，截至 2018 年 4 月底，行動支付總交易金額達 281.3 億元，和去年同期的 40.1 億元相比，大增 601%。

在行動信用卡部分，分為 TSM、HCE 和代碼化行動信用卡，至 4 月底，總交易金額有 179 億元。

其中，Apple Pay、SamsungPay、Google Pay 等 3 大 Pay 都屬於代碼化行動性用卡類型，Apple Pay 去年 3 月 29 日率先登台，之後 Samsung Pay、Google Pay 分別於 5、6 月跟進上線。

截至 4 月底，3 大 Pay 國際 Pay 總綁卡數 364 萬張，交易金額合計 175.6 億元，就占了整體行動支付交易總額的 62%，更占行動信用卡交易總額的 98%。也比去年同期的綁卡 108 萬張、交易 8.3 億元顯著增長。

至於由財金公司、台灣 Pay 所主導的行動金融卡，截至今年 4 月底，已有 36 家業者開辦，刷卡金額為 17 億元，亦較去年同期的 2 億元呈現倍數增長。