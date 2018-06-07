中信華泰國君安信平安等多券商獲6隻CDR基金代銷權

下周一，南方等六隻CDR基金即將發售，按每隻基金500億規模計算累計將有3000億資金，如此大的代銷蛋糕銀行、券商等機構都在紛紛搶食。

今日，各大券商已開始預約銷售。值得註意的是，這六隻CDR基金都會封閉運作三年，而在券商端認購的好處是6個月後就可以直接轉場内賣出，“轉託管”比銀行更方便，不過交易需要註意折溢價。

一家券商的場内交易基金分析師表示，“借鑒過去封閉式基金的表現，轉場内之後短期出現了溢價，但長期仍會因流動性而産生折價，折價率大概在3%-5%左右。”

券商端認購方便場内賣出

近日，各大機構包括銀行、券商、第三方等都在搶食6隻CDR基金的代銷蛋糕，畢竟這一次累計銷售規模將達到3000億。

據了解，這6隻基金選擇的託管方都是銀行，其中嘉實、招商的託管行是中國銀行，華夏、南方、匯添富的託管行是工商銀行，易方達是建設銀行。總的來說，6隻CDR基金沒有太大區别，代銷機構既包括託管行，還有招商銀行等其他零售大行，以及各大券商。

代銷機構中，本來銀行擁有眾多網點和龐大的客戶基礎，具備了代銷優勢。不過，券商加入這次代銷爭奪戰也毫不示弱，因為這六隻CDR基金都會封閉運作三年，投資者在券商端認購的話，轉場内交易更方便。

“考慮流動性和便利性的話，從券商購買會更方便，6個月後就可以直接轉場内賣出，當然銀行也可以轉託管到券商，但是操作起來會很麻煩，還需要基金公司配合。”一家代銷券商營業部負責人分析。

記者獲悉，中信、銀河、華泰、國君、安信、平安等券商都獲得了6隻CDR基金的代銷權，而中信主推的是華夏3年封閉戰略配售基金，華泰、安信等主推的是南方3年封閉戰略配售基金。

註意LOF基金折溢價

這次CDR基金有很多優點，比如說戰略配售意味著獲得CDR新股配售機會，而且這次基金認購優先保證個人客戶認購，同時認購費、管理費等綜合費用低至普通基金的十分之一。

據南方基金透露，目前第一批CDR名單已確定，先是7月16日小米，隨後百度、阿里巴巴、京東、騰訊、網易、攜程、舜宇光學將陸續推出，購買CDR基金就是跟隨國家隊打新股的節奏。

值得註意的是，封閉三年運作也意味著，三年之内在場外隻能申購、不能贖回，流動性大打折扣，而6個月後轉場内則會出現折價或溢價。

我國曾有過長達十年的傳統封閉式基金，這類基金剛轉場内的時候溢價很厲害，這時候持有人轉場内賣出盈利，但畢竟基金到期日特别長，隨著時間推移最後都變成深度折價。

一家券商的場内交易基金分析師表示，一般來說封閉式基金轉場内之後，都會出現一定程度的折價，當然也有一些例外，所以持有人還需考慮中長期投資。

這位分析師預估：“6隻CDR基金轉場内之後可能短期出現了溢價，但長期仍會因流動性而産生折價，折價率大概在3%-5%左右。”

按國内和國外的經驗來看，封閉式基金交易的價格存在折價是一種很正常的情況。舉個例子，比如說去年募集規模超過300億的興全合宜基金，目前淨值是0.9806，而場内的交易價是0.902，也就是說出現了折價，折價率為7%。

關註三點不確定性

目前，這6隻CDR基金的代銷正如火如荼，甚至無需等待下周一就可以提前預約，但作為投資者來說，仍需保持理性，關註三點不確定性。

一是，基金的戰略配售能獲得多大比例，獲得配售的可能性是很大，基本無需置疑，不過能獲配多大比例?除了第一批，接下來還有多少獨角獸的獲配機會?值得關註。

二是，這些獨角獸發行CDR回歸，給出多高的PE仍存在不確定性。據財新消息，小米在香港初步以預測盈利水平和 60倍市盈率的增長模型定價，使其IPO目標估值達到700億至800億美元之間，這樣的市盈率併不低。

三是，封閉運作三年，6個月後轉場内會出現折價還是溢價，還得考慮市場情緒和預期。如果折價，那麽投資者也不必急於基金招募期間在場外購買，到時場内就有便宜可以檢。如果溢價，當然現在購買最好，但持有期長達三年，到時候期滿贖回業績如何不可預測。總之，機構建議購買這6隻CDR基金最好做好中長期的投資計劃。

來源：券商中國

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