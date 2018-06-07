【華冠投顧】震盪時留意好股，6153嘉聯益、2323中環、3374精材、6196帆宣

◆盤勢分析

震盪時留意好股，6153 嘉聯益、2323 中環、3374 精材、6196 帆宣

國際股市表現不錯，正常來說，大盤今日應有機會過高才對，結果還是差了一點，OTC 也開高走低，雖是如此，今天還是有主流族群，也就是結構性並未轉弱，在 11000 之上，是先前的套牢區，這邊震盪加大實屬正常，我們先維持同樣的結論，近期仍是以個股為主。

大盤不是我們的重點，重點還是強弱股的分道揚鑣，我們要的是趨勢對，能走漲的標地。

2323 中環及 2349 錸德，今日仍是盤中交投焦點，2349 錸德也因警示 20 分一盤，今日打到跌停，我們昨天曾說，以過去的經驗來看，很少被警示就結束漲勢的，大多是休息一下，然後再上，雖說中環還在漲，但如果這時要卡位這個族群，到底是要追高中環，還是要準備低接錸德？個人認為，處置有十天，可以待到七八天時留意錸德是否開始有回穩的動作；6153 嘉聯益，3374 精材這二檔上半年本來就沒什麼好看的營收，營收動能在下半年，近期高檔震盪，拉回時不用看壞；此外，鴻家軍的股，休息大半年了，今天有開始有些加溫的現象，6196 帆宣，可以留意。

六月是法人集團的作帳月，照大盤這種走法，法人應是會正面看待，有好的標地好的買點，我們再找機會上車，祝大家明日操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖分析師

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