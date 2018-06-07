【華冠投顧】Mosfet尾盤出量準備攻擊

◆盤勢分析

焦點個股：8261 富鼎、3441 聯一光、3630 新鉅科、6155 鈞寶、

振鴻觀察股：2347 聯強、2332 友訊、2362 藍天、6153 嘉聯益、

加權指數今天收 11251 漲 49.92 點，量能 1884 億，今天開盤後首根 5 分 K 爆出 184 億大量，預估量一度衝到 2200 億，但在九點半前後跌破開盤價 11228，一度出現短線出貨盤的風險，所幸在尾盤拉回開盤點之上，順利日線收紅，埋下明天挑戰 11270 的機會。但若真的出現出貨盤也不用太擔心，一來就是這邊要 V 轉的可能性不高，二來也是振鴻一直強調的，要轉空前一定會先從分時線先出現空頭型態，而從週一強攻以來，目前小時線多頭結構強勁，沒有任何敗相，所以自然就不用太擔心這邊會值皆出現轉折，而等到有轉折跡象時，振鴻會像 5 月初時一樣提醒大家。

操作上這邊還是提醒大家，短線除了指數接近前高以外，沒有其他的放空理由，請大家尊重趨勢，不要隨便放空強勢股。

回到類股部分，蘋概股昨天強勢漲停的 6456 GIS-KY 今天小漲， 3673 TPK-KY 則跳空開低收破昨天大量低點頗為弱勢、但是 5264 鎧勝 - KY 則是再度帶量攻擊大漲 7.5%，而近期陷入高檔盤整的 6153 嘉聯益仍然是可以持續注意的標的。尾盤則是在 mosfet 概念股同步出現拉抬的狀況， 8261 富鼎 12 點過後從平盤附近拉到漲停， 3707 漢磊 12 點半過後從平盤出量拉到漲 3%， 3317 尼克森 12 點半過甚至從盤下拉到漲 3.99%。明天 mosfet 概念股有機會再度強攻。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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