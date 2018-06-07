【盈警】保集健康(01246-HK)料年度虧損淨額大幅下降

保集健康(01246-HK)公布，集團預期截至2018年3月31日止年度將錄得綜合虧損淨額大幅下降。倘撇減發展中物業或已落成之持作銷售物業的價值，截至2018年3月31日止年度公司擁有人應佔綜合虧損淨額可能會進一步增加。

董事會認為本年度重大未經審核綜合虧損淨額乃主要由於下列各項所緻：

地基打樁業務於本年度錄得虧損淨額，此乃主要由於為應對與其他分包商的激烈投標競爭而就投標項目提供折扣，令營業額下跌所緻。然而，固定成本(包括折舊及薪金)併無隨營業額下降，因而影響整體業績;

物業發展業務於本年度錄得虧損淨額，此乃由於集團透過在售價方面提供較大折扣加快銷售商業及住宅物業，以産生現金流量向金融機構償還貸款;

有關於2017年4月新收購上海金盛隆置地有限公司的建築項目仍在建造中且併無確認任何收益，惟於截至2018年3月31日止年度日常營運已産生的成本不少於1900萬港元;

重大借貸利息開支約9387萬港元(2017年：1.28億港元);

盡管集團錄得按公平值透過損益列賬的股本投資之已變現收益及未變現收益分别約 5807萬港元(2017年：已變現虧損5106萬港元)及604萬港元(2017年：未變現虧損1.43億港元)，惟該等股本投資交易溢利不足以抵銷上文1至4分段所列影響。

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