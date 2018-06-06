稱美股恐大跌50% 雷根經濟學之父：這個市場太魯莽

前美國總統雷根時期白宮預算辦公室主任、有「雷根經濟學之父」之稱的 David Stockman 示警，美股恐大跌 50%，「這個市場太魯莽」。

受美國經濟數據強勁鼓舞，那斯達克指數連續兩天收盤創高。

昨 (5) 日道瓊工業指數收跌 13.71 點(0.06%)，至 24799.98 點；標普 500 指數收漲 1.93 點(0.07%)，至 2748.80 點；那斯達克指數收漲 31.40 點(0.41%)，至 7637.86 點。

不過，Stockman 對美股的看法相當悲觀，他認為，標普 500 指數可能跌至 1600 點。

他看壞美股前景的理由，與美國總統川普的稅改政策有關；Stockman 曾言，期待川普稅改，能為股市創造利多的投資人，將大失所望，「我們正走向一場大規模財政衝突，市場會被搞得天翻地覆。」

Stockman 直言，稅改只會導致財政赤字大增，「簡直是不負責任的瘋狂行為」。

這不是 Stockman 首次對美股提出警訊，早在 2017 年 9 月，他就大膽預言，美股已漲了 8 年半，面臨嚴重回檔風險，川普稅改計畫、聯準會 (Fed) 政策不確定性，恐讓美股狂瀉 40% 至 70%。

當時，他對投資人喊話，「若你還想維持生計，請離開這個危險的賭場。」