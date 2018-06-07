〈下半年投資展望〉跟漲抗跌 法人建議布局三強資產

隨著 A 股正式納入 MSCI、美中貿易談判等因素，今 (2018) 年下半年市場將持續波動。法人表示，在經濟數據和企業獲利穩健成長下，看好美國股票、可轉債和高收益債等三強資產投資機會浮現，建議投資人可均衡布局，並列為下半年投資首選之一。

安聯收益成長基金產品經理胡韡耀表示，今年以來，美股第 1 季企業獲利成長雖達 7 年新高，但在美中貿易談判角力與升息隱憂影響下，美股出現較大波動，使現階段出現美股企業獲利創新高、但本益比卻低於美國總統川普當選前的表現水準。

不過，胡韡耀指出，不論是第二季以來，近一個月、三個月、六個月或是拉長至一年期，包括反應企業成長的羅素 1000 成長指數、可轉債和美國高收益債券指數，均呈現正報酬，反而受惠市場短線上的回檔。

展望下半年，胡韡耀認為，隨著美中兩國暫時放下貿易歧見，聯準會立場被解讀為偏鴿派，美國總統川普與北韓領導人的高峰會有望如期舉行，市場信心回穩，亮眼的財報和復甦的基本面，為美股的主要支撐。

投資布局上，建議投資人可善用多重資產策略，借重成長股、可轉債和高收益債等資產特性，掌握景氣復甦的契機。他分析，從資產優勢來看，美國三強資產因具備基本面穩固、趨勢向上以及主流貨幣支持等三大面向。



從策略上來看，胡韡耀表示，考量美國企業營運仍十分正面，若投資人能以均衡配置股票 、可轉債和高收益債的投資組合進行布局，股市修正時能相對抗跌，但上漲時又能充分跟漲，即使面臨短線雜音等干擾，也能於波動中求勝機。

若進一步觀察投資組合，高收益債、可轉債雖然都是債券，但在升息循環中往往表現較佳，歷史表現多優於核心債券和國債，且可望緩和升息可能對於投資組合的潛在影響；而可轉債只要經濟轉好，股票上漲，則可捕捉股價上漲、彌補升息可能帶給債券的負面影響。

至於國際情勢多空雜陳，容易導致短期市場波動，牽動投資人的情緒，但今年美國企業獲利以雙位數成長態勢攀高，主要國家經濟指標也持續亮眼，因此適度的股票布局，有機會為投資人帶來收益。