【異動股】獨角獸相關概念股表現強勢 星雲股份(300648-CN)漲停

今日早盤，獨角獸相關概念股表現強勢，截止發稿，星雲股份(300648-CN)漲停報32.18元，合肥城建(002208-CN)漲停報14.37元，麥達數字(002137-CN)漲6.77%報10.88元，天華淨超(300390-CN)5.37%報10.98元，鼎盛新材(603876-CN)漲4.17%報39.48元，沃特股份(002886-CN)、張江股份(600895-CN)等均漲超3%;此外，京泉華(002885-CN)今日早盤高開8.92%報42.99，高開低走後現漲1.37%報40.01元。

消息面上，6月6日，證監會發布《存託憑證發行與交易管理辦法》及若幹配套規則正式發布實施。6月7日起，符合條件的創新企業就可向證監會遞送CDR發行申報材料。證監會有關部門負責人表示，符合試點條件的紅籌企業，可以優先選擇通過發行CDR在境内上市融資;符合股票發行條件的，也可以選擇發行股票。符合試點條件的境内企業，可以直接在境内市場IPO。證監會將嚴格掌握紅籌企業公開發行存託憑證試點企業家數和籌資數量，合理安排發行時機和發行節奏。希望市場各方理性投資，不要跟風炒作，共同推進試點工作的順利開展。

CDR首輪仿真測試啓動，基本設計思路參照A股。從交易所及中國結算的測試方案看，其方案設計的基本思路大體參照A股。在交易方面，投資者買賣CDR的最低限額仍是100股，CDR買入時也是100股的倍數，100股等於1手。投資者可申購CDR的數量仍與其持有的滬市或深市的流通市值挂鈎，且每個賬戶隻能申購一次。上交所仿真測試時間定於6月5日至6月15日進行，深交所為6月5日至6月22日。

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