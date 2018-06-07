三期費改落地 互聯網車險保費連續三月正增長

據中國證券報消息，繼原保監會發文向四川、山西、福建、山東、河南、廈門、新疆等七地放開車險費改(費率折扣從“雙65”到“雙75”不等)之後，廣西、陝西、青海三地商業車險費率將進一步全面放開，這也是從2015年以來的第三期商車費改。再加上《中國保監會關於整治機動車輛保險市場亂象的通知》等措施的落地，沒有增值服務、沒有客戶忠誠度的渠道代理將失去性價比的優勢，市場將進一步洗牌。

商車費改在擠壓費用空間，讓利消費者的同時，將定價權更多地交還保險公司，倒逼其全面提升風險定價能力。業内人士認為，第三期商車險費率改革將推動相關地區商車險保費下降，同時由於車險利潤進一步攤薄，困擾行業多年的“價格戰”有望得到遏製，一個更加關註服務的車險時代即將到來。

中國銀行保險監督管理委員會近日發布的保險行業數據顯示，今年1-4月，財産險公司車險業務實現保費收入2557.02億元，同比增長6.59%，不及非車險業務同比增長37.17%的增速。然而，互聯網車險卻在整體車險業務中表現亮眼，展現逆勢上揚的態勢。

中國保險行業協會發布的2018年第一季度互聯網財産保險業務數據通報顯示，互聯網財險遏製了自2016年以來連續兩年的下滑態勢，發展回暖。其中，互聯網車險保費收入為84.07億元，同比增長13.17%，連續3個月實現正增長。這也是自2016年以來，互聯網車險保費增速首次實現季度性正增長。

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