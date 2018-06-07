【大慶證券】投顧盤前－蘋概領軍攻新高  金融為伏兵



◆盤勢分析

美股四大指數昨晚持續走揚，那斯達克領先創下歷史新高，而道瓊單日漲幅達 1.4%、大漲 346 點為最強，主要反應銀行股未來獲利將會改善，由於歐洲央行官員表示 6/14 日會議將討論逐步退出 2.5 兆歐元購債計畫，加上美國 6/13 即將再升息，摩根大通，美國銀行、摩根士丹利等重量級銀行股短線都相對強勢，也淡化了貿易戰等政治紛擾。短線來看，由於政治議題尚未解決，因此恐干擾歐美股市表現，不過從那斯達克領先創歷史新高加上費半指數也將創高來看，科技股仍將是國際股焦點。

雖然美股前晚略為震盪，不過昨日亞股普遍在平盤之上游走，而亞幣短線也已經回穩，昨日大多出現升值的趨勢。短線來看，由於目前影響國際股市的焦點還是在中美貿易問題，以及歐洲政治情勢的不穩，所以歐美股走勢或許會相對崎嶇，然在經濟數據並未出現衰退下，研判亞股短線在震盪後仍有再走高機會，尤其 6 月入摩的 A 股，目前基期相對偏低，也是未來多頭布局的焦點。

台股在 11000 點過關震盪後，昨日再度走高，指數增量再度拉出中長紅，已經逼近 11200 點，從技術面來看，大盤目前短多氣勢延續，加上量能已經放大，研判波段將會再創高點，加上近期外資已經轉多，且台幣短線已經轉升值，指數看多方向不變。從盤面來看，電子股相對強勢，蘋概股大立光 5 月營收創今年新高領軍大漲，而包括康控 - KY、GIS-KY 等也相對強勢，在蘋概股轉強下，低基期業績股將為短線焦點，而被動元件也有多檔個股因營收創新高漲停，在國巨站上 1100 元關卡後，華新科、奇力新也隨之走強，另外先前漲多休息的矽晶圓、MOSFET 類股如中美晶、嘉晶、杰力、大中、漢磊… 等也同步上漲，遊戲股的橘子、智冠、鈊象等隨著時序漸入暑假旺季，整理過後也有表現。整體來看，在市場可用之兵仍多下，研判中小型股短線仍有機會輪番向上，除了前面提到的族群外，包括二線鏡頭、PCB、網通、生技、LED 等都是可留意的族群，操作上避免追高，逢低擇優承接即可。

