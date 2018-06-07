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[表一16]代碼變動一覽(不含權證)

日期         名稱           代碼      理由        備註
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2018.06.07   美磊           3068      暫停交易
2018.06.08   富邦全球投等債 00740B    上櫃        ETF
2018.06.08   富邦全球高收債 00741B    上櫃        ETF
2018.06.08   大江二         84362     上櫃        標的股票:8436大江
2018.06.13   美磊           3068      下櫃        成為奇力新100%持股之子公司
2018.06.22   商店街         4965      下櫃        申請終止有價證券櫃檯買賣
2018.06.27   華美           6107      下櫃        停止櫃檯買賣滿6個月後仍未恢復
2018.07.01   勤益控         1437      變更類別    半導體業->其他
2018.07.01   新利虹         2443      變更類別    電子零組件業->其他
2018.07.01   鑫龍騰         3188      變更類別    半導體業->建材營造
2018.07.01   海灣           3252      變更類別    其他業->觀光事業
2018.07.01   麗清           3346      變更類別    汽車工業->電機機械
2018.07.01   寶島科         5312      變更類別    其他業->生技醫療業
2018.07.01   昇益           5455      變更類別    半導體業->建材營造
2018.07.01   寬魚國際       6101      變更類別    電子零組件業->文化創意業
2018.07.01   淳安           6283      變更類別    通信網路業->其他電子業
2018.07.01   智基           6294      變更類別    其他業->文化創意業
2018.07.01   陞泰           8072      變更類別    光電業->電子通路業
2018.07.01   群聯           8299      變更類別    電腦及週邊設備業->半導體業
2018.07.01   愛地雅五       89335     上櫃        標的股票:8933愛地雅
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