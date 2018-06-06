三大法人買超134億元 外資期現貨同步大買 大買鴻海1.4萬張

台股今 (6) 日由被動元件族群領漲，電子三雄也同步跟漲，終場大漲 101.72 點，以 11201.83 點作收，距離前波高點 11270 點僅差 69 點。三大法人部分，外資及陸資買超 103.18 億元，外資自營商賣超 1.55 億元，投信買超 6.01 億元，自營商自行買超 14.91 億元，自營商避險買超 10.37 億元，合計買超 134.48 億元。外資期現貨同步大買，其中鴻海獲買超 1.4 萬張，為 6 月以來新高。

外資連 3 天大敲多單近 1.3 萬口，資金繼續回流金控及電子股，惟鴻海及大立光轉遭賣超。

期貨部分，外資大增多單 8101 口，淨部位多單達 55812 口，投信減碼空單 288 口，淨部位空單來到 24129 口；自營商加碼空單 4018 口，淨部位空單來到 6230 口。

外資今天買盤除繼續加碼金融股，電子權值股也獲得外資青睞，包括電子三雄，台積電獲外資連 3 買，鴻海獲外資連 2 買，同時單日買超 1.4 萬張也是 6 月以來新高，大立光也獲獲外資連 2 買。

另外電子股部分，宏碁、中環、群創、晶電、大聯大、矽統、仁寶、華新科、錸德、友達、英業達、聯茂、佳世達等，外資買超也超過 1500 張。

金融股部分，玉山金、中信金、元大金，外資買超均超過 1 萬張，國泰金、台新金、第一金、富邦金、合庫金、永豐金、國票金等，也獲外資買超。

ETF 部分，外資對台灣 50 又由賣轉買；至於台灣 50 正 2，外資也是由賣轉買；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 4 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名宏碁，買超張數 16973 張，第 2 名鴻海，買超張數 14353 張，第 3 名中環，買超張數 13577 張，第 4 名群創，買超 13450 張，第 5 名玉山金，買超 12719 張。

外資集中市場賣超第 1 名為元大台灣 50 反 1，賣超張數 28320 張，第 2 名富邦 VIX，賣超 18110 張，第 3 名彩晶，賣超 12229 張，第 4 名華邦電，賣超 6899 張，第 5 名元太，賣超 6857 張。

法人表示，外資今天期現貨同步大買，顯示外資對於台股站上 11000 點，心態已由中立轉為偏多，尤其電子三雄全獲外資買超，主要還是因為市場預期廠商 5 月營收表現不錯，加上蘋果新機將陸續進入拉貨期，接下來如果蘋概股營收數字也仍維持一定水準，預料蘋概族群將成為外資主要加碼標的。