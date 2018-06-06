國賓配息率低目的保留資金改裝 看全年穩健成長可期

飯店業者國賓 (2704-TW) 今 (6) 日召開股東常會，由仰德集團副執行長謝漢章代表主持，通過 2017 年財報和盈餘分配案，決議擬配發每股現金股利 0.4 元，是 5 年來低點，配息率僅 33%，國賓說明主要是因今年還有多項改裝翻新計畫，而隨著軟硬體持續更新，並積極提升餐飲業績，全年穩健成長可期。

國賓去年合併營收 30.94 億元，年減 14.31%，是近 5 年低點，不過，由於毛利率 43.38% 為近 4 年高點，而營益率 13.55% 為近 10 年高點，使稅後純益 4.42 億元，年增 3.85%，每股純益 (EPS)1.21 元，雙創歷史新高。

而股東會中國賓完成董事全面改選，包括現任董事長許育瑞、總經理李昌霖、營運長林興國等經營高層，均順利當選。

國賓指出，儘管觀光市場受景氣影響，但去年客房和餐飲的營運績效表現大致穩定，營收達成率 95.3%，展望今年，隨著飯店軟硬體持續更新，如台北國賓 A Cut 牛排館改裝、高雄 iRiver 全新開幕、高雄國賓客房和新竹國賓宴會廳改裝，可望持續鞏固客群並引進新來客。

此外，國賓將啟動「國賓經典菜餚廚藝整合計畫」，以加深餐飲差異化程度、提升電子商務行銷及通路開發應用的效能。