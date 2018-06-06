〈台塑四寶業績發表〉Q2整體表現將優Q1 年增幅樂觀可期

台塑四寶今 (6) 日公布 5 月合併營收共 1513.09 億元，年增 26.6%，台塑 (1301-TW) 與南亞 (1303-TW) 營收續創新高。展望後市，四寶均認為第 2 季營收將優於首季，台塑、南亞與台化 (1326-TW) 更認為營收與獲利將較去年同期大幅成長，而第 3 季南亞與台化業績可望續攀揚，台塑與台塑化 (6505-TW) 相對保守。

台塑

展望第 2 季，台塑董事長林健男表示，雖然目前包括 PE、AN 與 MMA 等石化產品價格均上揚，但 6 月配合台塑化歲修，開工率偏低，預估 6 月營收將會低於 5 月，整體第 2 季開工率維持 92%，高於第 1 季的 90%，預期第 2 季營收將會優於首季，今年上半年營收與獲利可望較去年同期成長。

展望第 3 季，林健男指出，美國、歐元區、日本與中國等主要經濟體，今年 1 月至 5 月的製造業採購經理人指數維持 50 以上，顯示全球經濟成長力道穩定增溫，有利於石化業營運 ，但由於美國政府強化公平貿易、各國貿易談判糾紛不斷，下游客戶受到產品訂單不確定性影響，購料相對保守，需再觀察後續影響變化。

此外，林健男表示，中國環保措施持續對中國化工產品市場供需產生影響，且第 3 季亞洲將有 13 家輕油裂解廠歲修，合計產能 786 萬噸，預估影響乙烯供應量 58 萬噸，乙、丙烯供應面臨吃緊，加上第 3 季有聖誕節備料、家電、包裝材、天然氣管、塗料等旺季需求，可望支撐石化產品行情。

從台塑本身表現來看，林健男表示，第 3 季將配合台塑化 OL-1 歲修，麥寮 PVC、ECH 等 5 廠安排歲修，中油配合高雄市政府地下管線自治條例規定，將進行乙烯管線厚度檢測，市場乙烯供應量減少，仁武廠也有廠房歲修、林園 VCM 廠歲修等加總之下，台塑第 3 季共有 13 個廠安排歲修，高於第 2 季的 9 個廠，預估開工率 89%，低於第二季的 92%，使產銷量減少，營收將較第 2 季略微衰退，但將積極檢討縮短歲修時程，力求第 3 季營收與第 2 季相當或有所成長。

南亞

展望 6 月，南亞董事長吳嘉昭表示，6 月除塑膠加工在需求旺季帶動下，營收持續成長外，其他產品別均步入淡季，預期 6 月營收將較 5 月稍微衰退，從箇產業別來看，電子材料 6 月屬淡季末，客戶以去化庫存為主，進貨意願不高，營收將較 5 月衰退；化工產品包括可塑劑、乙二醇與丙二酚廠等，6 月都有安排定檢，營收也將略微衰退；聚酯產品僅美國廠維持全能生產，但台灣步入需求淡季，訂單將減少、營收小幅衰退。

展望第 2 季，吳嘉昭指出，雖然第 2 季電子材料步入淡季，化工產品也陸續安排定檢，但在工作天數增加支撐下，營收預期較第 1 季小幅成長，但將大幅優於去年同期。

展望第 3 季，吳嘉昭表示，由於電子材料進入旺季，7 月客戶將啟動拉貨以回補庫存，加上電動車、人工智慧 (AI)、雲端伺服器等持續推升電子材料產品需求，預估第 3 季營收將較第 2 季小幅成長。

台化

展望第 2 季，台化副董事長洪福源指出，6 月營收將比 5 月好，第 2 季營收將優於首季，獲利表現可望優於去年同期，目前景氣處於熱絡狀態，市場需求存在，但產品社會庫存偏低，雖然第 2 季有些廠房定檢，但訂單需求仍持穩。

展望第 3 季，洪福源指出，第 3 季營收將優於第 2 季，雖然 ARO-2 機組將進行 50 天定檢，其他小廠房定檢則影響不大，由於第 3 季進入傳統旺季，後市展望樂觀。

台塑化

展望第 2 季，台塑化總經理曹明認為，雖然 6 月營收將較 5 月小幅減少，但整體第 2 季營收將會優於第 1 季，OL-1 廠將從 6 月 6 日起定檢 38 天，使烯烴事業產能利用率從 101% 下降至 93%；煉油事業部分，第 2 季平均每日煉油量 51.7 萬桶，到 6 月底維持開工率 96%。

展望第 3 季，曹明指出，第 3 季待 OL-1 廠定檢完成，會使烯烴事業產能利用率由 93% 提高至 96%；煉油事業部分，第 3 季將有一套重油加氫脫硫單元 (RDS) 更換觸媒，煉油量將稍降，產能利用率降至 95%，預期第 3 季營收將與第 2 季持平或稍減。