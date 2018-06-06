〈台塑四寶業績發表〉5月營收共1513億元 台塑、南亞均創歷史新高

台塑四寶今 (6) 日公布 5 月合併營收共 1513.09 億元，月增 8.3%，年增 26.6%，四寶營收營收均較去年同期成長逾 2 成，其中以台塑化 (6505-TW) 最為亮眼、年增 31.5%，台塑 (1301-TW) 與南亞 (1303-TW) 營收續創新高，南亞更是歷年來首次突破 300 億元大關，而台化 (1326-TW) 則是四寶中唯一營收較上月衰退者。

台塑

台塑 5 月合併營收為 223.61 億元，月增 14.3%，年增 25.1%，續創新高；前 5 個月累計營收 960.85 億元，年增 16.9%。

台塑表示，5 月 PVC、PE 與 EVA 受惠市場供給減少，PVC 銷售量較 4 月增加 2.8 萬噸，PE 與 EVA 銷售量較 4 月增加 1.4 萬噸，液鹼則是由於 6 月訂單提前至 5 月交運，使液鹼銷售量增加 3.4 萬噸，整體銷售量差增加 23.8 億元，帶動營收創歷史新高。

與去年同期相較，台塑指出，今年受惠汽車、建築、電子、家電與電商等產業景氣持續成長，液鹼、AE、AN 與 ECH 下游氧化鋁、商品包裝用的工業用紙、塗料、ABS 等需求較去年增加，加上 5 月杜拜原油與丙烯現貨平均價格上漲至 3 年來高點，使產品售價較去年同期上漲約 5% 至 75% 不等，帶動銷售價差增加 30.7 億元。

銷售量部分，台塑表示，今年 EVA 買氣相對去年正常，而 AN 受惠家電與頁岩油產業景氣佳，帶動 ABS 與丙烯醯胺需求，使 AN 銷售量增加 0.8 萬噸，AE 則是由於市場供給偏緊，銷量同步增溫，整體銷售量差較去年同期增加 14.2 億元。

南亞

南亞 5 月合併營收為 300.47 億元，月增 7.7%，年增 22.1%，為歷年來首次突破 300 億元大關，創新高；前 5 個月累計營收 1401.71 億元，年增 15.3%，創歷年同期新高。

南亞表示，5 月雖然 EG 部分產線歲修，但在各類產品需求增溫，加上原油價格上漲帶動下，營收首次突破 300 億元大關，優於預期，其中，銷售量差增加 19 億元、銷售價差增加 2.4 億元，依產業別來看，電子材料產品營收增加 8.4 億元，聚酯產品營收增加 5 億元，化工產品營收增加 4.1 億元，塑膠產品營收增加 2 億元，工程及配電盤營收增加 1.8 億元。

與去年同期相較，南亞指出，今年各項產品需求佳，加上原油價格推升產品售價，帶動營收連續 19 個月較同期成長，其中，銷售量差增加 18.6 億元、銷售價差增加 35.8 億元。產業別來看，化工產品營收增加 21.8 億元，電子材料產品營收增加 17.9 億元，聚酯產品營收增加 15.8 億元。

台化

台化 5 月合併營收為 326.44 億元，月減 1.4 %，年增 22.5%；前 5 個月累計營收 1647.19 億元，年增 14.8%。

台化表示，5 月銷售量差減少 18.6 億元，銷售價差增加 13.9 億元。售量方面，台化廠與台化寧波廠分別受到 ARO-3 廠工檢與 PTA 定檢等因素影響，銷量分別減少 20.4 億元與 2.6 億元，台化出光則是增加 2.2 億元，越南 FIC 增加 1.5 億元，福懋增加 1.3 億元。售價方面則受到油價上漲推升原料行情，售價上揚，加上苯酚因亞洲同業檢修，供給偏緊，行情有撐。

與去年同期相較，台化指出，銷售量差增加 5.2 億元，銷售價差增加 54.6 億元。售量方面，今年例行定檢工廠較少，使台化廠銷售量增加 11.3 億元，越南 FIC 增加 6.7 億元，台化寧波廠則是今年安排 PTA 廠定檢，加上 ABS 買氣不如去年，營收減少 9.3 億元，台化出光減量銷售備庫存，使營收減少 2.8 億元。



台塑化

台塑化 5 月合併營收為 662.57 億元，月增 12%，年增 31.5%；前 5 個月累計營收 3075.12 億元，年增 19.6 %。

台塑化指出，5 月銷售量差增加 19.3 億元，銷售價差增加 51.5 億元，其中，煉油事業在原油平均煉製量增加，國際原油價格也上漲，帶動營收月增 17.6%；烯烴事業雖然平均產品售價較 4 月高，但由於提前回補庫存使銷量減少，營收僅較上月增加 3%。

與去年同期相較，台塑化指出，銷售量差增加 0.2 億元，銷售價差增加 158.9 億元，其中，煉油事業原油平均煉製量增加，國際原油價格較去年同期高，推升油品售價走揚，營收年增 38%；烯烴事業則是營收增加 22.6%。