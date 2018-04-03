美國經濟Q1表現如何？來看看通膨、卡車銷量和離職率吧

據《DataTrek》分析報導，即使美國第一季度 GDP 增長與預期略有下降，一切看起來大致穩定。令人失望的工資成長率可能還是受到 2008 年金融海嘯的後遺症，認為更高的薪資是需要對未來經濟的肯定。

以下是 DataTrek 分析的一些宏觀經濟指標：

一．卡車銷售下滑：

2018 年 2 月的卡車年增率下降 8%，為 2011 年 3 月以來最差的數字。1 月份僅上漲 1%。但部分下滑可能是由於去年的風暴損害提前拉動了需求，但這美國小企業健康狀況的一個重要指標正朝著錯誤的方向發展。

二．二手車價格：

由 Manheim 拍賣所測量的二手車價格，已經從颶風第 4 季後的高點拉回，與去年 8 月份的水位相同。二手車價格還是遠高於大多分析師的預測，所以最近的下跌可能沒有多大意義，但還是值得關注。

三．新車經銷商的車輛庫存：

新車庫存狀況仍良好。在 74 天的庫存供應量下，目前庫存與去年同期相等。這表明第 2 季度的生產計劃（和經濟成長）將照舊進行。

四．國內經濟和金融體系信心：

谷歌 (GOOGL-US) 2018 年第 1 季度搜索「食物券（政府補助）」的量較 2013 年 10 月少了近一半水位，接近 12 個月的低點。去年年底受補助人數從 2013 年的 4770 萬人次減少到 4130 萬人次（其中大約一半是兒童）。目前的水位也是金融海嘯後的最低水平。

谷歌搜索為「我想賣我的...」等此類熱門自動熱搜詞（搜索框為使用者提示常見結束句）包括：車輛、大衣、及家具，這代表了美國實體經濟有所好轉。

五．美聯準會 (Fed) 升息的市場接受度：

DataTrek 喜歡跟蹤美國常見食品「培根起司漢堡」。在一般購買的食品類別裡，其實通膨都超過了 Fed 的 2% 通膨目標。

迄今為止，培根、牛肉、和奶酪，都比去年價格成長了 3% 至 4%。此外，這些價格變化正在加速，去年同期價格則下降了 1% 至 3%。

六．經濟信心度：

DataTrek 認為消費者信心與離職率相關，同時與裁員率有著較大的關聯。在 2018 年 1 月的最新數據顯示，提交辭職信而不是收到開除郵件的員工比例為 60.5%（意思是離職人數比裁員多）。雖然不是歷史新高，但明顯高於平均水位。自 2010 年以來，平均離職裁員率為 51.5%。

七．薪資增長率：

美國國內谷歌搜索「請求加薪（禮貌）」和「獲取加薪（粗暴）」的比例。禮貌尋求加薪量 5 年多都沒有成長，但較直接的加薪請求卻在同一時期內翻倍。