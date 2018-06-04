〈每日外資外匯觀點〉歐元超賣具反轉契機、美元修正目標92.8

上周五公布的美國 5 月非農就業數據強勁，美元獲得提振，不過由於美元上漲動已露疲態，未能帶動美元出現更大漲幅。

寶盛：歐元超賣 本月具反轉上升契機

歐元技術面目前處於超賣區已有時日，本月具反轉攀升的契機。但寶盛集團 (Julius Baer) 分析師認為，歐元近期多次測試 1.15 大關，若不守，仍將進一步走低。

荷蘭合作銀行指出，義大利和西班牙的政治事件，給予歐元短期不甚樂觀的理由，調降歐元兌美元 12 個月目標價，從 1.15 降至 1.12。

外匯網站 FXStreet 首席分析師 Valeria Bednarik 撰文中，就技術面看，歐元兌美元連續第 7 周下滑，匯價處於近期波段跌勢 23.6% 附近，4 小時 K 線圖顯示，RSI 小幅走低至 49 附近，若跌破短期支撐價位 1.1625，恐將擴大跌勢。

歐元兌美元日 K 線圖。

BBH：美元的修正期將來到 目標 92.8

布朗兄弟哈里曼銀行 (BBH) 分析師指出，周五的非農就業報告強勁卻未能帶動美元大幅上漲，而歐洲政治事件引發外匯市場動盪，市場對聯準會再次升息更加抱持懷疑態度，預示美元的修正期將到來。

美元指數在 5 月 29 日一度突破 95，但卻在隨後的 48 小時內跌到 93.70。BBH 表示，目前美元指數上漲壓力位於 94.4-94.5 之間，但該行預計將會下跌到 92.8。

美元指數日 K 線圖。

巴克萊：避險情緒減緩 日圓續升謹慎

巴克萊證券利率策略師 Naoya Oshikubo 表示，投資人對日圓升值態度仍然很謹慎，義大利政治動盪引發的過度避險情緒似乎有所減弱。

FXStreet 外匯網站分析師 Omkar Godbole 指出，美元兌日元從 5 月 29 日低點 108.11 彈升到上周五的 109.73，目前看來像是修正性反彈，只有突破 200 日均線所在的 110.17，才能確定進一步漲勢。