中國市場助力德國機器人銷量再創新高

德國機械設備製造協會5日公布的數據顯示，2017年德國機器人和自動化産品銷量再創新高。其中，中國市場銷量大幅增長，繼續成為德國機器人和自動化産品最大出口目的地。

數據顯示，去年德國機器人和自動化産品銷售額達到創紀錄的145億歐元，出口再次成為主要推動力，其中對中國市場出口較上年增長60%，對亞洲其他地區出口增長約20%。

德國機械設備製造協會機器人和自動化部門負責人諾貝特·施泰因當天對媒體表示，2017年是行業強勁增長的一年，銷量再次超出預期，說明自動化領域的市場極具活力。

該協會表示，鑒於全球自動化趨勢和生産數字化帶來的持續增長動力，今年德國機器人和自動化産品銷售額預計將達158億歐元，較去年增長9%。

更多的自動化生産是否會導緻機器人取代工人?針對這個問題，總部設在科隆的德國經濟研究所勞動力研究專家奧利弗·施泰特斯告訴新華社記者，在個别情況下，機器人可能會取代工人;但更可能出現的情況是，工人執行與以前不同的工作任務，人與機器將協同完成工作。

來源： 新華網

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