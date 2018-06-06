【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週二個別發展，科技股和非必需類消費品股走高。道瓊斯指數下跌 0.1% 至 24,800 點；標準普爾指數上升 0.1% 至 2,749 點；納斯達克指數上升 0.4% 至 7,638 點。

油價週二上升，紐約 7 月期油上升 1.2% 至每桶 65.52 美元。API 公布上週美國原油庫存下降但汽油庫存增幅遠超預期。金價上升，紐約 8 月期金上升 0.4% 至每盎司 1,302.2 美元。

香港和內地股市週二上升。中奧到家（1538.HK）及祈福生活服務（3686.HK）分別跳漲 22.9% 及 21.5%，帶動物業管理股跑贏大市；有消息指中國國航（753.HK）及東方航空（670.HK）恢復徵收國內航線燃油附加費，二者股價分別上漲 2.3% 及 4.4%，並帶動其他航空股造好；博彩股下跌。個股方面，中國旺旺（151.HK）全年股東應佔溢利按年倒退 6.6%，股價下跌 5.0%；金斯瑞（1548.HK）折讓 8.0% 配股凈籌 23.7 億港元，加上總裁王燁以相同價格配股，股價下跌 5.7%；景瑞控股（1862.HK）首 5 月合約簽約銷售額按年增加 33.2%，股價上升 10.7%。恒生指數上升 0.3% 至 31,093 點，國企指數上升 0.1% 至 12,259 點，香港股市成交金額增加 2.4% 至 1,060 億港元。上證綜合指數上升 0.7% 至 3,114 點， 滬深兩市成交金額增加 8.7% 至人民幣 3,745 億元。有消息指中興通訊（763.HK）已與美國簽署原則性協議，將被收取最多 17 億美元罰款，公司將恢復運營。

◆ 行業及公司新聞

◇ 上週五開始招股的匯付天下（1806.HK）繼續出現 "抽飛"，令孖展超購縮至 0.7 倍。

◇ 人和商業（1387.HK）宣布發行 65.1 億港元可換股債券向公司主要股東收購公司農產品市場之土地及物業，換股價為 0.163 港元（較最後收盤價折讓 2.4%）。此外，公司建議 10 供 3，供股價同為 0.163 港元，淨集資額 21.1 億港元，主要用於以 14.7 億港元收購杭州經營水果、蔬菜及海鮮市場的公司，相當於 14.1 倍 2017 年市盈率。若可換股債券悉數換股及供股完成後，公司股本將大增 1.2 倍。

◇ 中糧肉食（1610.HK）公布 2018 年第一季主要營運數據，生豬出欄量為 57 萬頭，同比上升 16.8%，但一季度「全國 22 省市生豬平均價格」按年下跌 23.2%；生鮮豬肉銷量為 4.2 萬噸，同比增長 16.3%，其中品牌生鮮豬肉收入佔比按年增加 6.4 個百分點至 30.4%，但「全國 22 省市豬肉平均價格」同比下降 18.1%。2018 年 4-5 月全國生豬及豬肉價格分別較 2017 年第二季按年下跌 28.4% 及 24.6%，跌幅較一季度為高。

◇ 融創中國（1918.HK）首 5 月累計合約銷售金額、累計合約銷售面積及均價分別為人民幣 1,491 億元、915 萬平方米及每平方米人民幣 16,298 元，同比分別上升 79.0%、大增 105.3% 及下跌 12.8%。其中 5 月份合同銷售金額及合約銷售面積增速分別為 85.7% 及 141.0%，但合同銷售均價按年下降 22.9%。5 月份銷售增速較首四月有所加快。

◇ 中國恆大（3333.HK）發布 5 月營運數據，首 5 月累計合約銷售金額、累計合約銷售面積及合約銷售均價分別為人民幣 2,541 億元、2,432 萬平方米及每平方米人民幣 10,449 元，同比分別上升 38.9%、30.1% 及 6.8%。其中 5 月份合約銷售金額、合約銷售面積及合約銷售均價增速分別為 9.5%、3.6% 及 5.7%，較首四月大幅放緩。

◇ 雅居樂（3383.HK）發布 5 月營運數據，首 5 月累計預售金額、累計預售銷售面積及平均預售均價分別為人民幣 381 億元、286 萬平方米及每平方米人民幣 13,345 元，同比分別上升 17.4%、10.7% 及 6.0%。其中 5 月份月合約銷售金額、合約銷售面積及合約銷售均價增速分別為 67.0%、55.4% 及 7.4%，較首四月大幅提升。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)