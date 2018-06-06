台股盤中—電子領軍衝鋒 指數突破11180點蓄勢挑戰前高

台股今 (6) 日在股王大立光與股后國巨雙雙大漲帶動下，領軍電子股帶頭衝鋒，指數開高走高，雖然台積電及台塑等傳產權值股表現相對疲弱，惟國泰金、富邦金等金融股扮演穩盤角色，指數盤中最高突破 11180 點，持續挑戰前高，今日預估成交量 1800 億元。

台股今日以上漲 11.03 點、11111.14 點開出，盤中最高為 11184.91 點；櫃買市場則以 157.46 點開出，盤中最高來到 158.92 點。

從蘋概三雄表現來看，大立光為三雄中表現最強勢者，今日早盤開高震盪走高，盤中上漲 3.6%、來到 4610 元；鴻海則是開低震盪走高，盤中上漲 0.57%、來到 88.6 元；台積電為三雄中表現最弱勢者，早盤小漲後轉而在平盤上下震盪，盤中小漲 0.22%，來到 229.5 元。

在被動元件供給缺口到 2019 年仍無解的題材激勵下，被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 今日吸引買盤大量湧入，早盤股價衝破 1100 元大關，一度亮燈漲停來到 1125 元，續創歷史新高價；華新科也攻上漲停價 390.5 元；禾伸堂盤中同樣直奔漲停價 219 元；奇力新雖未能亮燈漲停，漲幅也達近 7%。

禾伸堂相關權證。資料來源：鉅亨網整理

工具機族群在智慧自動化製造需求持續升溫下，以 5 月業績續創高的亞德客 - KY 領漲，盤中大漲逾 9%，收復所有短均；直得與瀧澤科也大漲逾 6.5%，上銀與全球傳動也有超過 2.6% 的漲幅。

以族群來看，電零族群最為強勢，上漲約 3.6%，其次為光電、機電與電纜族群，表現最為弱勢的水泥類股；櫃買市場同樣以電子零組件上漲 2.3% 冠群雄，表現最弱勢的為紡織與生醫族群。

法人指出，可留意 5 月營收亮眼與第 2 季財報表現看俏的個股，目前市場仍呈現題材股資金輪動情況，而在新台幣兌美元升值下，外資逐步回籠，指數短期內遇小不易，若在電子股領軍衝鋒下，可望挑戰前波高點 11270 點。