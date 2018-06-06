【日盛投顧】指數再創波段新高

◆盤勢分析

1. 因美國與各國貿易問題延燒，加上義大利總理的激進言論，美國投資人轉趨保守，但科技股表現亮麗，美股四大指數收盤漲跌不一。台股早盤跳空高開，隨即在被動元件與蘋概等板塊帶動，指數一路震盪向上。最終指數上漲 101.72 點，收在 11,201.83 點，上漲 0.92%，成交量擴增至 1,702.61 億元；OTC 指數上漲 1.09%，表現相對強。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：台股月、季線持續走高，短、中期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：周三指數量出高呈現長紅 K 棒，量價配合得宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標黃金交叉走高，MACD 柱狀體持續上揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 134.49 億元；外資 + 103.19 億元、投信 + 6.01 億元、自營 + 25.29 億元。

OTC 表現相對亮眼，被動元件、蘋概股吸睛

1. 電子類股

(1) 蘋概股：

美股 APPLE 股價創歷史新高，帶動國內蘋概股 3008 大立光再創今年新高價，3673TPK-KY、6456GIS-KY、6153 嘉聯益、2317 鴻海周三集體走高。

(2) 被動元件：

指標龍頭股 2327 國巨董事長陳泰銘表示 MLCC 缺貨直至 2019 年底仍無解，刺激股價盤中再創 1125 歷史新高價，帶動 2492 華新科、3026 禾伸堂、2456 奇力新、6173 信昌電、2375 智寶、6155 鈞寶等股價走高。

(3)CD-R：

光碟片產業秩序重整，2018 年光碟片價格彈升，2323 中環董事長翁明顯表示第二季毛利將較第一季倍數上揚，預期第四季可望重回獲利軌道，周三股價強勢漲停。

(4) 遊戲、文創：

6111 大宇資受惠大陸網易授權金入袋與暑假旺季來臨，股價強勢漲停。此外，市場傳言 6180 橘子董事長個人將競逐 5478 智冠董事，周一兩檔個股股票同步走高。

2. 非電子類股

(1) 世足賽：

世界盃足球賽將於 6/14 開踢，配合近期國際體育相關用品個股走高，1476 儒鴻創波段新高、9904 寶成、9938 百和周三股價轉強。

(2) 鋼鐵：

全球最大銅礦罷工疑慮再起，市場擔憂影響供需，銅價近期走高 1605 華新、2009 第一銅股價轉強。