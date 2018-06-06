【運達投顧】蕭春源 :高低位階多空操作不同



台股昨天大漲後今天稍做整理，此時台股的多方是否結束? 掌握幾個關鍵點即可掌握台股多空，分析如下：

1. 上週提示美國聯準會今年有機會只有 3 次升息因此美元短期已經見頂，由於 6/11 美國升息時間因此短時間美元還不會出現較明顯的拉回，但是目前美元維持在 94 元附近先維持在月線支撐之上，但美元只要不再站回到 95 元新台幣匯率就沒有貶破 30 的壓力，這幾天新台幣匯率持續升值又再創近期新高，可見外資的匯損壓力暫時減輕，所以也看到外資連兩天對台股的買超，請在期貨倉位也偏多操作來到 4.8 萬口，依照過去歷史來看外資期貨多單超過 5 萬口就是明顯的多頭，因此新台幣匯率是台股這一波多頭攻擊是強勢弱的指標，只要匯率維持升值多頭就不會結束，台股在外資期現貨以及匯市偏多指數頂多漲多整理一下。

2. 昨天融資又再創波段新高，我們提示高融資高位階的股票不要碰以免賺了指數賠了價差，以今天指數稍做休息來看很多高檔的股票卻明顯出現壓力，如中美晶已經跌破月線創 5 月來的低點，也帶動合晶、環球晶、台勝科走弱且有被拖累破月線的壓力，另一個族群被動元件也是高融資的方向，禾伸堂區間也破月線，華新科、日電貿、國巨等也開始走區間有做頭的跡象，因此高融資高位階股的風險並未解除，而且要提防會有擴散的壓力如之前也漲多的 PCB 如嘉聯益也開始區間做頭，影響相關個股如瀚宇博、華通、燿華等，操作上要先避開這一類高融資的個股。

3. 目前台股低融資又低位階的股票資金聚集在生技以及部分電子股，就生技股來看上週提示這一波的生技指標股在浩鼎，浩鼎在上週連漲兩支漲停後股價來到年線反壓區所以短線先量縮整理，不過就週線角度來看仍在大底的區域，因此浩鼎量縮整理後還有續攻的機會還會帶動其他中低價生技股續強，7 月份還有生技月股價來到 6 月份會有提早發動的機會，因此其他中低價生技股如康聯太景承業醫基亞等都還在低檔區，股價最慢在下一波浩鼎突破年線時會開始走攻擊，所以生技股在 6 月份是安全的。

4. 電子股目前在低檔的族群有觸控、面板、5G 等族群，但就發展趨勢來看 5G 是最有題材也是最安全者，所以我們在電子股的操作建議先以 5G 族群為主，這一波 5G 概念股已經漲上來的有友訊居易海華正文等，其它還未發動者有統新智捷建漢等，所以掌握還未發動的 5G 概念股是目前的操作方向。

※運達投顧 蕭春源分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

