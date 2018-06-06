川普要求OPEC增產每日100萬桶 要彌補伊朗缺口？

美國總統川普 (Trump) 政府已向沙烏地阿拉伯和 OPEC 國家提出要求，計劃 OPEC 石油產量每天增加 100 萬桶。

此案例也不是美國第一次要求增加產量，前總統小布希 Bush 也曾於 2008 年年初做過類似要求，但最終受到沙國政府的拒絕。前總統歐巴馬也曾於 2012 年向沙國提出增產的要求。

然而，看似普通的要求背後卻暗藏玄機，川普是唯一一位給予增產數字的總統，即每日增加 100 萬桶原油，而美國對伊朗做出的經濟制裁減少了全球的 1% 原油供給量，恰好也是大約每日 100 萬桶原油量。

美國汽油價格近日已攀升至 3 年多來的新高，至每加侖 2.92 美元。連川普都上推特 (TWTR-US) 發洩，試圖降低油價。

美汽油價格趨勢圖 / 圖：EIA

國際油價布蘭特原油價格目前穩住在每桶 75 美元上下，似乎沒有上漲的趨勢。然而，投資人也擔憂委內瑞拉國情近期惡化，產能也大受影響，保留了悲觀的態度。

美財務部長梅努欽 Mnuchin 上個月也提道，似乎 OPEC 成員有意配合增產以緩解原油供給。目前還有多餘產能的 OPEC 國家為沙國、阿聯酋、及科威特。俄羅斯也有閒置產能。

OPEC 下一次會議將於 6 月 22 日及 23 日在維也納舉行。沙國能源部長 Khalid Al-Falih 上個月認為能源生產國會員將「有意」增產。