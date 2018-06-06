歐洲央行下週進行QE退場討論 政策仍有變卦？

歐洲央行官網行事曆顯示，該行管理委員會將在 6 月 14 日於拉脫維亞召開會議，《彭博社》報導，知情人士透露，此次會議主要將討論 QE 退場的時間點，很可能在會議結束後，宣布停止購債的相關細節。

不願具名的官員表示，目前歐洲央行的購債計畫將維持到今年 9 月，所以下週的會議將討論確切停止購債時間。但也有部分人士認為，歐洲央行不會這麼快做出決定，總裁 Mario Draghi 可能會在 7 月才宣布決策。歐洲央行發言人拒絕發表評論。

歐元以從 5 月份的谷底反彈，回至今年初左右的匯率，6 日歐元略微上升，報 1 歐元兌 1.1739 美元。

歐元兌美元走勢

6 月份對於歐洲央行來說，為展現他們對歐元區經濟具有信心的時機點，今年的成長速度不如去年，但成長依然穩健，通膨在上個月上升，而歐債市場因義大利政治動盪所產生的波動，目前已平息，因此觀察人士認為，對歐洲央行的貨幣政策不會有很大的影響。

彭博社認為，在 6 月做出決定為較好的選擇，因為 7 月份的經濟前景較為複雜，由於能源價格正在攀升，通膨預計將放緩，義大利新組成的民粹政府預計將增加支出，與歐盟政策相牴觸，義大利 10 年期債券殖利率 5 日上升 21 基點至 2.7512%。

10 年期義大利債殖利率走勢

目前歐洲央行將在 9 月份之前，繼續以每月 300 億歐元 (350 億美元) 的速度，購買歐洲各國主權債，並表明購債計畫不會突然終止。大部分的經濟學家預測，在今年年底之前，歐洲央行將逐漸將購債額度縮減至零，但債券到期後所獲得的收益將被再投資，且他們預期央行將把利率維持在低點，直到購債計畫完全終止。

一些較為謹慎的官員，可能會針對美國造成的貿易糾紛，以及歐洲經濟數據放緩等問題提出討論。IHS Market 於 5 日公布的數據顯示，歐元區 5 月綜合採購經理人指數下滑至 54.1，低於 4 月的 55.1，為 18 個月低點。5 月份歐元區服務業活動放緩，該地區的兩大經濟體德國和法國數據皆下滑。