機構分析：戰略配售基金對市場的衝擊存在兩面影響

據悉，6隻以戰略配售獨角獸企業為主的創新型公募基金即將獲批，最快將於下周一開始獲準發售。

上述每隻基金的發行上限為500億元，目前上報該類産品的基金公司均在全力以赴達到這一發行目標。如果上述目標完成，未來公募基金中戰略配售CDR公司股票的資金將達數千億元。

國盛證券認為，該事件對市場的衝擊存在短期和中期影響兩面：

短期市場流動性承壓：各家募集資金的規模在50億-500億，即總規模在300億-3000億之間，同時考慮到6月國内外風險事件較多，資金面整體為存量博弈狀態，股票市場流動性併不寬松。

中期帶動新經濟板塊活躍度：戰略配售基金除去債券貨幣資産配置部分，主要投資標的是新經濟企業，以打新策略為主。目前CDR製度的推進速度較為超預期，7月中旬小米將在港交所上市併同步在上交所發行CDR，從2017年下半年港交所發行眾安在線、易鑫集團、閱文集團、雷蛇等新經濟公司的情況來看，發行當月市場熱情度較高，股價較發行價格大幅溢價。小米上市目前極受投資者關註，CDR價格與港股價格或同步擡升，併進一步帶動新經濟板塊的活躍度。

綜合來看，短期風險事件及流動性壓力帶動市場回調之時，亦是投資者布局新經濟板塊優質標的之時。

來源：證券時報

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)