

◆盤勢分析

1. 在 Netflix 與亞馬遜股價上漲帶動下，Nasdaq 週二創新收盤高點，惟美國與主要貿易夥伴之間的緊張仍高，投資人態度仍謹慎，使得道瓊微幅收低，S&P 500 僅小幅上揚，Nasdaq、SOX 皆上漲 0.41%。美股在經過整理後，近期再度轉強，短、中期仍然有利於多頭。週二蘋果股價上漲至歷史高點，或將激勵相關蘋概股表現。

2. 美股表現亮眼，惟近期台股漲多，使得週二台股開高後隨即遭逢賣壓，指數很快回到平盤附近震盪，各類股漲跌互見，金融表現最佳，電子、非金電皆是個別族群表現，終場指數小跌 9.39 點，跌幅 0.08%，收在 11100.11，成交金額稍稍放大至 1625.52 億元。

3. 觀察台股技術面，5 月底稍稍回測 60 日均線後隨即拉升，短期均線多頭排列、日 KD 指標在 50 附近交叉向上，短多或有機會延續，惟指數遭逢 3/22 型態高點 11120 壓力，再加上連續三天上漲累積近 300 點的極短線漲幅，指數恐將難免震盪，週一向上跳空缺口高點 11002 將具強勁支撐。台股技術面經過 4 月底、5 月初大幅震盪後，籌碼浮額已經適度消化，且各天期均線再度呈現多頭排列，即便短線出現震盪拉回，預期回檔空間有限，操作上逢回接近 11000 即可逢低承接。觀察台股籌碼面，外資 + 24.93 億元、投信 - 0.92 億元、自營商 + 8.85 億元，三大法人合計買超 32.86 億元。

4. 觀察台股盤面結構，電子 - 0.13%、金融 + 0.65%、非金電 - 0.31%、櫃檯市場 - 0.43%，電子股週二進入整理，電子個別族群進入漲跌互見情況，其中光學、電競、設備、網通、LED、連接線器較具個別族群表現機會；金融股於 5/30 出現長黑棒後，近期逐漸走穩上攻，類股指數再創新高，操作上留意佔權值漲勢落後的個股；非金電近期主要以權值的龍頭股為表現主軸，趨勢仍然偏多的個別族群，包括水泥、食品、紡織、電動車、百貨、醫材，操作上較值得留意。

5. 在電子股部份，近期走強的權值電子，週二稍稍呈現整理，僅有 3008 大立光維持上攻態勢，在個別族群部份，漲多被動元件、CD-R、PCB、太陽能皆出現拉回，由於剛剛呈現回檔，上檔賣壓仍然沈重，操作上宜先行觀望。光學、電競、設備維持強勢架構，短多仍可持續留意，光學股指標 3630 新鉅科、3406 玉晶光、3504 揚明光，操作上留意 3019 亞光；電競持續聚焦於 2377 微星、2376 技嘉；設備指標股 3030 德律、6196 帆宣、3563 牧德，操作上留意 6192 巨路、2404 漢唐。再者，低檔轉強的電子個別族群，包括網通、LED、連接線器，短線或有持續上攻的動能，網通以光通訊相關個股最有表現，指標股 3081 聯亞、3234 光環，操作上或可留意 8011 台通、4977 眾達 - KY；LED 指標股 4944 兆遠、3698 隆達，操作上留意 2448 晶電、5230 雷迪克；連接線器則是聚焦於低檔轉強的 4943 康控 - KY、3646 艾恩特。

6. 報載 3008 大立光在中國一線廠拉貨下，5 月營收 43.19 億元，YOY+14.60%、MOM+24%，創下今年以來高點，且優於市場預期；2474 可成 6 月營收 69.51 億元，亦創下今年以來新高。近期陸續公佈的電子股營收皆表現優於預期，配合蘋果股價創下新高，推測短期蘋概股或有表現機會。

7. 在金融股部份，類股指數於 5/30 出現長黑棒後，近期逐漸走穩上攻，類股指數於週二再創新高，指標股 2801 彰銀、2884 玉山金、2886 兆豐金、2890 永豐金皆創下新高，操作上或可留意佔權值且股價漲幅相對落後的 2881 富邦金、2882 國泰金

8. 至於非金電，近期以佔權值的各產業龍頭股較有表現，近期指數若再有挑戰高點的表現，龍頭股或有再次表現的機會，惟週二非金電呈現整理，操作上僅能留意趨勢仍然偏多的個別族群，包括水泥、食品、紡織、電動車、百貨、醫材，水泥股聚焦於 1101 台泥、1102 亞泥；食品指標股 1216 統一，操作上或可留意 1702 南僑；紡織指標股 1402 遠東新，操作上留意 1477 聚陽、1476 儒鴻；電動車以 4721 美琪瑪、4739 康普、1536 和大較值得留意；百貨指標股 2912 統一超，操作上留意 2903 遠百；醫材股指標 4736 泰博，操作上留意 4107 邦特。

