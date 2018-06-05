【豐銀投顧】利多大於利空不代表利空不存在！

◆盤勢分析

美股在科技股五俠的帶動之下持續地向高點挺進，那斯達克指數再次成為美股的領漲指標，尤其是在 FAAN(M)G 相繼創下高點的同時，美國股市似乎堅不可摧，市場對於個股的基本面都有期待，事實卻不是如此，這波美股之所以能創高，筆者主觀的認為是資金行情使然，什麼樣的資金行情？就是 FED 寬鬆資金所帶動的股市刺激效應，先前筆者曾經有提到 FED 將調降超額存款存備金率，這將會讓美股獲得資金活水進而推升股市上漲。

同時，偏偏又遇上了原油重挫回檔、CRB 指數回落，讓全球通膨降溫，當然 FED 短線在 6 月要升息，長線在通膨的掌握上卻相對鴿派，現在從市場的表現對照看來，FED 的決策的確具備市場領先性，而美元指數也在歐元區政局跟債市平穩之後，維持在高檔震盪，並沒有進一步走高，這天時、地利以及人和造就了美股本波強漲的環境，不過，在美國科技股創高的同時，金融股卻異常弱勢，造成了科技金融比已經來到網路泡沬前的高位，未來如果比值開始回落，是否就在暗示著科技產業泡沫未來？另外，花旗的驚奇指數同樣具備有股市未來漲跌的領先性，驚奇指數在那斯達克指數創高時，卻出現了回落，回顧先前的走勢不難發現：只要驚奇指數回檔，沒多久之後就換那斯達克指數回檔，因此，這次那斯達克指數的創高是好事？這次明顯就是資金行情再起，留意短線昨日美股那斯達克指數的空方缺口不能回補，否則假突破可能高，甚至台北股市的電子股短線行情都將劃下句點！

今天盤中出現被動元件急殺走勢，矽晶圓無端捲入太陽能相關利空消息之中，從這兩個產業可以明顯發現漲多就是最大的利空，這將回歸到價值與市場價格的差異，現在市場上交易的是價格，但明顯偏離個股真實價值，因此才會出現一有風吹草動就出現重挫的走勢，後續將可能出現向下出貨，風險增加，投資人要多加留意！PS. 筆者的風險提醒並不是建議放空或是馬上股價就會崩盤，而是在獲利與風險的天秤上，風險已經大過獲利機會，如此而已，個股股性有所不同，擬訂策略、紀律操作就可以從容應對！(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

