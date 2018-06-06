〈特斯拉股東會〉保住董事長寶座 馬斯克稱本月底Model 3單週產量可望5000輛達標

特斯拉 (Tesla) (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 週二 (5 日) 向投資者表示，這個月底前「非常有可能」達到 Model 3 單週產量 5000 輛的目標。

他稱，特斯拉已經有能力 Model 3 每日產量 500 輛，亦即單週 3500 輛，目前正朝單週 5000 輛的目標邁進，該目標已經連續 2 次落後原預定達成的日期。

馬斯克在特斯拉年度股東大會上表示，「我得說，過去幾個月可能是我經歷過最痛苦的地獄式日子，但我想我們終於要達陣了。」

在 6 月底之前達到每週 5000 輛產量的目標，這對特斯拉很關鍵，因為可以產生足夠的現金以支撐營運，而不必再籌措更多資金。特斯拉目前面臨的財務壓力日益沉重，因為自去年 7 月 Model 3 開始組裝以來，一直遲遲未能加速量產。

數據分析公司 Second Measure 週一 (4 日) 發布報告指稱，截至 4 月份，Model 3 約莫 23% 的預定客戶要求退貨退款，這消息對特斯拉非常不利，因特斯拉官方部落格稱「截至上個季度，特斯拉的現金量三分之一以上是由預訂客戶所產生。」

馬斯克也示意，特斯拉即將宣布一座生產汽車和電池的中國工廠相關細節，可能最快下個月就會宣布。

另外，馬斯克在股東會上宣布了其他消息，包括特斯拉預計 Q3 會實現 GAAP 獲利，無須籌措資本。 Model Y 明年將亮相，預計 2020 年上半年開始量產。特斯拉預期最終實現全球建立 10 至 12 座大型電池工廠 Gigafactories。

股東會批准了重新選舉董事成員 Antonio Gracias、James Murdoch 和馬斯克的哥哥 Kimbal Musk，並否決要求董事長由獨立董事擔任的提案，目前馬斯克為董事長。