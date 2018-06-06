騰訊(00700-HK)ADR升港交所(00388-HK)跌

美股納指再創新高，道指跌。港股ADR指數收報31114點，升20點。美科網股造好，騰訊控股(00700-HK)ADR收報422.5元，較港收市升2.5元；港交所(00388-HK)ADR收報257.98元，較港收市跌0.02元。
匯豐控股(00005-HK)ADR收報76.46元，較港收市升跌0.04元；中人壽(02628-HK)ADR收報22.57元， 較港收市跌0.23元。
油價止跌回升，油股照跌。中海油(00883-HK)ADR收報13.51元，較港收市跌0.09元；中石油(00857-HK)ADR收報6.37元，無升跌；中石化(00386-HK)ADR收報7.53元，較港收市跌0.06元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報72.41元，較港收市升0.11元；聯通(00762-HK)ADR收報10.86元， 無升跌；中電信(00728-HK)ADR收報3.74元，較港收市跌0.02元。
更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)