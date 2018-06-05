SWIFT：27家中資銀行簽約加入全球支付創新服務

6月5日，環球銀行金融電信協會(SWIFT)正式宣布，自2017年5月全球支付創新(gpi)服務啓動以來，已有中國10家銀行上線該服務。

這10家銀行包括：中國銀行、中國工商銀行、交通銀行、中國民生銀行、廣發銀行、中國建設銀行、江蘇銀行、浦發銀行、中信銀行和浙商銀行。此外還有17家中資銀行已簽約加入SWIFT gpi，正在上線籌備過程中。這27家銀行的跨境支付業務量共佔中資銀行跨境支付總額的86%左右。此外，一些在中國内地開展業務的外資銀行也已加入SWIFT gpi網絡。

跨境支付新標準

自2017年啓動以來，SWIFT gpi已經成為跨境支付領域的新標準。如今，有數十萬筆跨境支付使用新的gpi標準發送;每天使用gpi完成的支付金額超過1000億美元;50%的gpi支付到達最終受益人賬戶的時間少於30分鍾。

目前已有27家中資銀行簽約加入SWIFT gpi，“這向世界其他地區傳達了一個強烈的訊息。”SWIFT亞太及歐非中東區首席執行官何亞倫(Alain Raes)表示，“無縫連接、優化型金融産品和服務、不斷發展的社群參與，以及由SWIFT及其gpi平台所提供的標準，對於推動中國與世界其他地區之間的業務發展至關重要。”

“得支付者得天下。”在中國民生銀行交易銀行部副總經理徐捷看來，過去第三方支付機構快速崛起，銀行失去了境内支付的戰場，如今跨境支付是銀行要守住的重要陣地，而gpi正是幫助銀行自我革新的新利器。

徐捷說，速度快、收費透明和信息完整是gpi的三大優勢，也解決了過去30年來跨境支付始終未能突破的痛點。“現在美元匯款能在15分鍾内到賬，歐元在30分鍾内到賬，手機銀行賬戶能實現秒到。”他表示，不僅如此，中間環節的收費信息透明，更好地幫助企業客戶核算成本，這也為銀行赢得了更多客戶。

助力人民幣國際化

在中國“一帶一路”倡議中，SWIFT gpi也扮演著重要的角色。gpi旨在通過提高跨境支付的速度、透明度和可預測性來提升代理銀行業務的客戶體驗。該服務為中資銀行提供了更快的交易，併通過提供預測性結算時間、透明的銀行費用和匯率，以及明確的狀態改善銀行整體業務體驗。銀行客戶因此可縮短供應周期，更快速地發運貨物。

中國“一帶一路”戰略倡議目前已涉及60多個國家和地區，貿易規模約佔全球貿易的三分之一。而沿線不同國家和地區之間標準和監管的差異障礙仍亟待打通，例如缺乏統一的通信架構及合規問題。加強“一帶一路”沿線的金融互聯，對於推動區域貿易以及刺激亞洲經濟增長至關重要。

“金融行業能夠發掘出’一帶一路’倡議的最大潛力，從建立併維護有效的基礎設施和流程，到攜手實現共同的標準併降低風險，都發揮著重要作用。SWIFT緻力於與中資銀行合作，為國内外代理銀行創建美好未來。”何亞倫補充道。

gpi於2017年啓動，目前已佔SWIFT跨境支付流量的25%。165家銀行已經簽約加入該服務，佔SWIFT跨境支付流量的80%。在這165家銀行中，49家屬於世界前50的銀行機構。截至目前，處理完畢的gpi 支付已達到5000萬筆，每天都有數十萬筆支付通過350條國家走廊匯付，覆蓋100多種貨幣。在中美等主要國家走廊，gpi 支付已經佔支付流量的40%以上。

2018年3月，SWIFT宣布擴大gpi Tracker的應用範圍，覆蓋網絡上發送的所有支付指令，從而使得gpi 銀行能夠隨時查詢所有SWIFT支付指令，併實現所有支付活動透明可見。直接得益於gpi實現的速度和透明度，使用該項服務的銀行大幅減少了業務障礙，併節省多達50%的咨詢成本。

來源：中國證券網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)