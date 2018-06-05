〈台積電股東會〉張忠謀退休最後一場 七大重點一次看清楚 

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(5)日舉行股東會，也是榮譽董事長張忠謀最後一場股東會，鉅亨網替讀者節錄了七大重點供讀者一次看清楚，重點如下：

中國大陸半導體競爭關係

中國大陸半導體業未來 5 年進步速度相當快，但是與台積電的差距仍存在，台積電將持續在技術上維持領先地位。張忠謀表示，未來 5-10 年中國大陸半導體產業將有明顯的進步，不過台積電也時前進，因此中國大陸積極追趕，但與台積電技術上仍有差距。

人才問題

張忠謀提三個留才解方供給台灣企業，分別是優厚的薪酬、員工要樂在工作、以及企業要有發展前景，才能保有留住人才的優勢，避免被挖角。

股利政策

張忠謀強調，公司政策是穩健成長，儘管在場股東希望可以提高發放，但他表示，仍會照制度發展，穩定向上增加，且台積電是資本密集產業，需要有足夠的現金流量維持營運，因此還是需要保有足夠現金在手上。

全球離不開台積電的服務

張忠謀認為，未來 10 年後，半導體應用將更廣泛，可預期全球對台積電的依賴與需求，將持續向上增加。

資本支出

財務長何麗梅指出，未來 5 年台積電營收將維持每年成長 5-10% 的幅度，因此公司資本支出金額將維持在 100-110 億美元之間，金額不會再往下降，甚至可能會更高。

台積電面臨的挑戰

張忠謀說，來自多方面，包含競爭壓力、投資環境與國際爭執，競爭壓力有先進製程與成熟製程，台積電各有方法面對，而投資環境則牽涉到如台灣的水、電與土地供應，有賴政府協助，最後國際爭執則是掌控度較低的部分，台積電會盡力減少影響。

退休後的生活

張忠謀說，將不會接受任何業界工商諮詢，退休後要專心做自己想做的事情，包含打橋牌、閱讀、聽音樂、旅遊與完成自傳下冊。