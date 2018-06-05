香港真的是「國際」「金融中心」?

香港一直以國際金融中心自居，國際投資者參與程度高，股票市場新股更是位居全球前列。不過，近日香港中資證券業協會會長、交銀國際董事長譚岳衡則對此作出三大質疑，認為香港在發展成為國際金融中心方面仍需努力。

譚岳衡於6月1日改革開放四十周年活動: 「新時代香港資本市場再出發」上表示，香港金融市場已顯得老化，上市公司結構性偏重金融地產，新經濟公司只佔少數。香港金融市場亦顯得較窄，不夠寬度，雖然稱為國際金融中心，然而只有股票市場發展較為成熟，其他如大宗商品、衍生產品、人民幣產品均不算是全球的中心。還有香港國際金融中心的「國際」地位也成疑，還有不少提升空間，因為香港股票市場的構成主要來自內地企業，佔去整體市值逾60%；若扣除內地企業，在香港上市的國際公司其實很少，真正國際化程度只有5%!

交銀國際: 扣除內地企業香港國際化程度僅5%

香港資本市場要再出發，他認為近期港交所推出歷史性的上市規則改革措施，有望引入更多新經濟公司來香港上市，可以為香港市場注入新的活動，去掉老化問題。然而在市場狹窄問題上，仍需要強化其衍生產品、大宗商品、人民幣產品市場的發展，才能真正成為全球資源配置中心。

這次香港交易所對上市公司作出了重大改革，工銀國際董事長叢林特別指出，這次甚至讓沒有收入的生物科技公司也容許來港上市，不單是對企業錦上添花，也是對企業雪中送炭，為企業最需要資金時候提供了方便，並支持了國家實體經濟的發展；可謂創全球資本市場先河。這亦把香港資本市場發展，融入到中國改革開放的過程中。

南方東英: 中央可讓香港發展A股期貨

6月1日開始，A股亦有突破性發展，獲納入MSCI新興市場指數，亦有與會者就提出可以讓香港進一步完機制。南方東英資產管理公司總裁丁晨表示，新安排後海外投資者對相關避險工具需求應運而生；期望國家能夠給予香港放寬推出A股期貨產品，以配合市場需求。另外，內地有4萬億美元的財富資產管理，香港也可以作為中國居民海外投資重要的試驗田，成為財富管理的集散地。而香港債市發展並不算活躍，她分析主要是債券定價存在不合理地方，建議作出合理定價標準。

香港可調動一帶一路國對人民幣需求

國家倡議一帶一路戰略發展，一眾金融業與會者均認為，香港可以發揮多項功能。丁晨建議，香港可以考慮發展為人民幣國化的發動機，向一帶一路沿線國家輸出人民幣，將人民幣推向海外，調動起全球對人民幣的需求。譚岳衡更認為，香港將是唯一一個作為一帶一路的融資平台；因為倫敦、紐約的國際金融中心，不會積極參與推動一帶一路的建設發展；而上海、深圳則仍沒有具備國際化的融資功能，只有香港可以發揮好這個融資平台角色；他期望港交所將來能設立一帶一路國際版，大力推動這方面的發展。叢林亦指出，不少沿線國家受限於本國資本市場發展有限，但又不具備條件到美國等國際資本場集資，然而這些國家與中國關係良好，這正為香港帶來機遇。

安永大中華區金融服務部首席合夥人陳凱則認為，香港可以成為沿線國家的仲裁中心。香港是全球第三大國際仲裁中心，緊次於倫敦、巴黎之後，其裁決獲得國際認同；而一帶一路沿線國家有著不同的法律制度，未來或會出現不少商業糾紛，香港可以充當調解仲裁角色。他特別提到，有一帶一路工程公司有意來港上市，期望港交所有特殊通道處理，以應對這些公司的需求。

光大: 大灣區為香港創科提供商業應用

國家改革開放40周年，光大控股執行董事兼首席執行官陳爽表示，香港在國家金融改革開放上一直扮演著重要角色。第一是發揮試驗田作用，先後創新推出人民幣產品、債券產品、滬港通、深港通等。第二是發揮防火牆作用，香港經歷過多次金融風暴考驗，香港亦是人民幣做空的主戰場，香港透過完善法律、市場化機制，都一一渡過難關，是國家可以信賴的地方。第三是作為國家對外的橋樑和紐帶，中國大量的投資進進出出，過去20年佔去一半都是經由香港進行。

未來香港發展商機，陳爽認為大灣區也將成為香港新機遇，香港以往一直擁有良好的科研成果，奈何香港商業社會未能將其商業化；日後有關科研成果，將可供應大灣區內企業如騰訊、阿里巴巴等應用，其商業化應用程度將獲大大提升。

經過多位香港中資金融大佬大姐的指點，香港資本市場再出發的方向更明確了!

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