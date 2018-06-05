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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月05日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1           9347         0    00637L 元大滬深300正2         -7676         0  
2344   華邦電                  7544     -4341    2323   中環                   -3546    -11165  
00672L 元大S&P原油正2          4842         0    00673R 元大S&P原油反1         -3084         0  
00677U 富邦VIX                 4014         0    2448   晶電                   -2701    -12817  
2888   新光金                  3677    -16498    1605   華新                   -2359     -1855  
2886   兆豐金                  2993     15500    2353   宏碁                   -2216       934  
2303   聯電                    2866      7810    2409   友達                   -2017      1128  
2891   中信金                  2825     21865    1303   南亞                   -1972     -3448  
2885   元大金                  2267     -1052    3231   緯創                   -1903    -16063  
2349   錸德                    2122      1090    0056   元大高股息             -1852    -27050  
2884   玉山金                  2121     -1956    2371   大同                   -1732      1192  
2890   永豐金                  1820     15107    00655L 國泰中國A50正2         -1178         0  
2332   友訊                    1666      2234    2340   光磊                   -1066     -3365  
2887   台新金                  1546      7008    00633L 富邦上証正2            -1063         0  
2408   南亞科                  1454      2682    3682   亞太電                 -1043    -14982  
2356   英業達                  1426      7127    5521   工信                   -1026     -3126  
3017   奇鋐                    1214      2372    2375   智寶                    -958      -670  
2027   大成鋼                  1122       309    3037   欣興                    -946     -1229  
6176   瑞儀                    1046      -361    0050   元大台灣50              -938     -5684  
2801   彰銀                    1035      9528    2308   台達電                  -886     -1793  
00642U 元大S&P石油              920         0    00636  國泰中國A50             -856     27949  
2002   中鋼                     913     -3433    3006   晶豪科                  -848      -347  
2419   仲琦                     855       621    1326   台化                    -844      -896  
2892   第一金                   827      7321    2338   光罩                    -840     -2729  
2882   國泰金                   817     -3125    6153   嘉聯益                  -817       578  
1310   台苯                     813      7137    2634   漢翔                    -738      -922  
3698   隆達                     808      -216    1101   台泥                    -685     11710  
1409   新纖                     794      1335    2376   技嘉                    -638       185  
1904   正隆                     769      2959    2014   中鴻                    -578       234  
4906   正文                     764      1334    2367   燿華                    -564      1550  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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