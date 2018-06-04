油價攀高成本增 IATA：全球航空業獲利展望下修12%

根據 CNBC 報導，在國際油價攀高、勞動力成本上升的情況下，國際航空運輸協會 (IATA) 將 2018 年全球航空業獲利展望，下修 12%，至 338 億美元。

代表全球約 280 家航空業者的 IATA 指出，受原油價格走揚影響，預計今年航空公司的燃料成本，將上漲近 30%。

IATA 以每桶 70 美元的原油價格進行估算，並依據結果，將 2018 年全球航空業的獲利展望，從 384 億美元，下調至 338 億美元。

據 IATA 預估，2018 年，北美航空公司獲利占比，約為全球航空業獲利的 44%，相當於 150 億美元，但明顯低於 2017 年的 184 億美元。

IATA 執行長 Alexandre de Juniac 特別提到，除了原油價格攀高、勞動力成本上升、利率走揚等因素外，貿易局勢緊張，也可能對航空公司獲利，產生負面影響。

早在 IATA 提出獲利展望前，瑞安航空 (Ryanair) 執行長 Michael O'Leary 便預言，國際油價持續走揚，導致燃料成本攀高，部分業者恐於 2019 年初破產。

O'Leary 稱，油價是改變歐洲航空業競爭態勢的關鍵因素；2017 年，當油價還在每桶 40 美元時，已使部分航空公司難以獲利，若油價繼續居高不下，「這些業者會活不過今年冬天」。

台北時間週一 (4 日) 晚間 8 點 53 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 1.22%，至每桶 75.85 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.59%，至每桶 65.42 美元。