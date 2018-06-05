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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月04日 交易日  
  
停止融資      融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                               過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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元大S&P500正2 富邦上証正2     元大中型10        本盟              昶和     福壽     奇力新
宏洲          元大滬深300正2  元大台商50        和康生            大統染   大統益   達欣工
嘉裕          群益臺灣加權反1 富邦摩台          科妍              海悅     天仁
東華          正道            富邦發達          上緯投控          銘旺科   興泰
大東          同開            富邦金融          麗豐-KY           卓越     宏亞
立益                          元大MSCI台灣      信昌化            統領     達新
佳和                          永豐臺灣加權      中鋼構                     立益
昶和                          國泰日經225       世紀鋼                     怡華
三洋紡                        元大歐洲50        中環                       昶和
本盟                          元大日經225       國巨                       大統染
瑞利                          國泰20年美債反1   光罩                       程泰
樂士                          元大美債7-10正2   茂矽                       永記
正峰新                        元大美債7-10反1   錸德                       展宇
億泰                          元大S&P日圓反1    承啟                       鑫永銓
毛寶                          富邦歐洲          統懋                       六暉-KY
燁興                          FH彭博高收益債    友旺                       隴華
中鴻                          FH彭博新興債      奇力新                     銘旺科
聚亨                          FH富時不動產      大毅                       奇力新
千興                          元大台灣高息低波  華新科                     大毅
威致                          FH富時高息低波    嘉晶                       禾伸堂
華豐                          國泰RMB短期報酬   禾伸堂                     日電貿
首利                          宏洲              日電貿                     玉晶光
麗正                          嘉裕              玉晶光                     世芯-KY
東訊                          東華              揚明光                     圓展
華泰                          大東              銘鈺                       拓凱
錸德                          立益              瀚宇博                     嘉聯益
倫飛                          佳和              柏承                       亞弘電
威盛                          昶和              嘉聯益                     悅城
國碩                          三洋紡            達方                       鈺邦
銘旺科                        本盟              台船                       華友聯
統懋                          瑞利              益航                       遠雄來
翔耀                          樂士              杜康-DR                    夏都
太空梭                        正峰新            陽光能源-DR                欣欣
新利虹                        億泰              佐登-KY                    統領
麗臺                          毛寶              潤泰材                     友佳-DR
華映                          勝一                                         一零四
吉祥全                        燁興                                         欣天然
憶聲                          中鴻                                         新海
科風                          聚亨                                         秋雨
和鑫                          千興                                         欣高
力特                          威致                                         全國
喬鼎                          華豐                                         jpp-KY
正達                          首利                                         台數科
晟鈦                          麗正                                         南六
同泰                          東訊                                         基勝-KY
新世紀                        華泰                                         波力-KY
誠創                          錸德                                         泰昇-KY
嘉威                          倫飛                                         政伸
力銘                          威盛                                         吉源-KY
亞太電                        國碩
達能                          銘旺科
清惠                          統懋
慧友                          翔耀
勁永                          太空梭
捷泰                          新利虹
互億                          友旺
天瀚                          麗臺
迅杰                          華映
華上                          吉祥全
光麗-KY                       憶聲
元晶                          科風
華冠                          和鑫
裕豐                          力特
寶徠                          喬鼎
皇普                          正達
日勝生                        晟鈦
台船                          同泰
六福                          新世紀
台南-KY                       誠創
康師傅-DR                     嘉威
聖馬丁-DR                     力銘
神州-DR                       亞太電
耀傑-DR                       達能
同方友友-DR                   清惠
晨訊科-DR                     慧友
友佳-DR                       勁永
陽光能源-DR                   捷泰
精熙-DR                       互億
中福                          天瀚
雷虎                          迅杰
中視                          華上
秋雨                          光麗-KY
慶豐富                        元晶
國光生                        華冠
                              裕豐
                              寶徠
                              皇普
                              達欣工
                              日勝生
                              台船
                              六福
                              國泰金
                              台南-KY
                              康師傅-DR
                              聖馬丁-DR
                              神州-DR
                              耀傑-DR
                              同方友友-DR
                              晨訊科-DR
                              友佳-DR
                              陽光能源-DR
                              精熙-DR
                              中福
                              一零四
                              雷虎
                              新海
                              中視
                              秋雨
                              慶豐富
                              國光生
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