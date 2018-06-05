[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月04日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ---------------------------------------------------------------------------------------------- 元大S&P500正2 富邦上証正2 元大中型10 本盟 昶和 福壽 奇力新 宏洲 元大滬深300正2 元大台商50 和康生 大統染 大統益 達欣工 嘉裕 群益臺灣加權反1 富邦摩台 科妍 海悅 天仁 東華 正道 富邦發達 上緯投控 銘旺科 興泰 大東 同開 富邦金融 麗豐-KY 卓越 宏亞 立益 元大MSCI台灣 信昌化 統領 達新 佳和 永豐臺灣加權 中鋼構 立益 昶和 國泰日經225 世紀鋼 怡華 三洋紡 元大歐洲50 中環 昶和 本盟 元大日經225 國巨 大統染 瑞利 國泰20年美債反1 光罩 程泰 樂士 元大美債7-10正2 茂矽 永記 正峰新 元大美債7-10反1 錸德 展宇 億泰 元大S&P日圓反1 承啟 鑫永銓 毛寶 富邦歐洲 統懋 六暉-KY 燁興 FH彭博高收益債 友旺 隴華 中鴻 FH彭博新興債 奇力新 銘旺科 聚亨 FH富時不動產 大毅 奇力新 千興 元大台灣高息低波 華新科 大毅 威致 FH富時高息低波 嘉晶 禾伸堂 華豐 國泰RMB短期報酬 禾伸堂 日電貿 首利 宏洲 日電貿 玉晶光 麗正 嘉裕 玉晶光 世芯-KY 東訊 東華 揚明光 圓展 華泰 大東 銘鈺 拓凱 錸德 立益 瀚宇博 嘉聯益 倫飛 佳和 柏承 亞弘電 威盛 昶和 嘉聯益 悅城 國碩 三洋紡 達方 鈺邦 銘旺科 本盟 台船 華友聯 統懋 瑞利 益航 遠雄來 翔耀 樂士 杜康-DR 夏都 太空梭 正峰新 陽光能源-DR 欣欣 新利虹 億泰 佐登-KY 統領 麗臺 毛寶 潤泰材 友佳-DR 華映 勝一 一零四 吉祥全 燁興 欣天然 憶聲 中鴻 新海 科風 聚亨 秋雨 和鑫 千興 欣高 力特 威致 全國 喬鼎 華豐 jpp-KY 正達 首利 台數科 晟鈦 麗正 南六 同泰 東訊 基勝-KY 新世紀 華泰 波力-KY 誠創 錸德 泰昇-KY 嘉威 倫飛 政伸 力銘 威盛 吉源-KY 亞太電 國碩 達能 銘旺科 清惠 統懋 慧友 翔耀 勁永 太空梭 捷泰 新利虹 互億 友旺 天瀚 麗臺 迅杰 華映 華上 吉祥全 光麗-KY 憶聲 元晶 科風 華冠 和鑫 裕豐 力特 寶徠 喬鼎 皇普 正達 日勝生 晟鈦 台船 同泰 六福 新世紀 台南-KY 誠創 康師傅-DR 嘉威 聖馬丁-DR 力銘 神州-DR 亞太電 耀傑-DR 達能 同方友友-DR 清惠 晨訊科-DR 慧友 友佳-DR 勁永 陽光能源-DR 捷泰 精熙-DR 互億 中福 天瀚 雷虎 迅杰 中視 華上 秋雨 光麗-KY 慶豐富 元晶 國光生 華冠 裕豐 寶徠 皇普 達欣工 日勝生 台船 六福 國泰金 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富 國光生