訊智海(08051-HK)收購回收與再營銷服務業務

訊智海(08051-HK)公布，6月4日，公司之間接全資附屬公司CircuTech Netherlands與賣方訂立買賣協議，據此，CircuTech Netherlands有條件同意按代價160萬歐元(相當於約1550萬港元)向賣方收購待售股份，佔4Square Return GmbH全部已發行股本約21.0%權益。代價將由CircuTech Netherlands於完成時以現金結算。於完成後，公司將間接持有4Square

Return GmbH全部已發行股本約21%權益。4Square Return GmbH為一間於德國註冊成立之有限公司。4Square Return GmbH主要(尤其在信息技術、通訊及電子行業)從事合規諮詢、提供銷售及營銷服務、收集及回收服務、資

產再營銷服務、回收、商品聚集及貿易、認證廢棄電器及電子產品拆解、以及金屬分離及選礦。公司認為集團於目標集團之投資將令集團擴大其「綠色科技」方面的接觸並進一步發展集團之「循環經濟」業務。

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