和嘉資源(00704-HK)向ADIB發售8000萬換股債

和嘉資源(00704-HK)公布，公司向亞洲發展投資銀行(ADIB)之全資附屬公司亞洲發展投資控股發行本金總額8000萬港元可換股債劵。

初步兌換價較今日收市價0.28港元有溢價約35.7%，倘可換股債劵按初步兌換價悉數兌換，可兌換約2.1億股兌換股份，佔公司全部已發行股本約8.11%；及擴大後的已發行股本約7.5%。可換股債券之未償還本金餘額按年利率3.95%計息，於到期日支付，按一年365日作為基準計算，年期3年。公司指，認購事項所得款項淨額約7850萬港元將用於集團一般營運資金，董事會認為符合公司利益之不時展現的投資機會提供資金。

ADIB是一家境外投資銀行，為基礎設施項目和資產管理服務提供財務及諮詢服務。 其主要業務包括項目融資，能源投資，投資銀行服務，證券服務，信託服務，資產管理，離岸金融服務等。

董事認為，考慮到近期市場展現之機會，透過發行可換股債券募集資金增加公司營運資金及鞏固集團資本基礎及財務狀況為未來發展集團業務是為合理。董事認為，發行可換股債券是為公司籌集額外資本的適當方式，因為其不會對現有股東的股權產生即時攤薄影響

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