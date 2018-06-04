融資60億歐元現金 拜耳距離收購孟山都再進一步

歷經了兩年，德國公司迄今為止最大的收購案之一又前進了一步。

德國製藥和農化巨頭拜耳集團宣布配股集資 60 億歐元（約 70 億美元），作為以 630 億美元收購美國最大種子供應商孟山都交易的部分資金。

周日晚間，拜耳宣布將向現有投資者發行近 7500 萬股新股，每股價格為 81 歐元。具體方式為投資者每擁有 23 股拜耳股票，就能額外獲得兩股新股，預計一共籌得約 60 億歐元。

英國《金融時報》稱，因為孟山都在反壟斷審查的過程中減少了債務，這一現金籌資的規模比拜耳最初設想的要小。而另一方面來看，拜耳通過出售塑料製造商 Covestro 的股份，獲得的資金比它最初預想的要多。

拜耳的首席執行官 Werner Baumann 稱這是「收購孟山都融資的基石，也是與此承諾相關的最終權益衡量標準」。

此外，拜爾還表示計劃在 6 月 7 日完成對孟山都的收購交易。收購完成後，孟山都將不再作為公司名稱出現，但旗下產品仍保留品牌。

上周，美國司法部批准了拜耳收購孟山都的交易。這意味著，經過近兩年審查後，該交易的一個主要障礙終於掃清，也意味著全球最大的種子和農藥公司即將誕生。

不過，這一批準是「有條件的」。拜耳與美國司法部達成和解的前提是，拜耳出售約 90 億美元的旗下資產至德國化工大廠巴斯夫（BASF），以證明他們只對孟山都的種子業務有興趣。此舉令歐盟監管就同意了這項購併案。此前，歐盟認為拜耳這筆交易將影響農藥、蔬菜作物種子、轉基因種子開發和數字農業技術等的市場競爭。

早在 2016 年 9 月 14 日，拜耳就與孟山都達成合併協議，拜耳將以每股 128 美元的價格全現金收購孟山都，交易價值為 660 億美元。

今日，拜耳股價目前上漲 0.8%，市值達到近 900 億歐元。