義大利、西班牙之後 又一個歐元區國家恐陷入政治混亂

在歐洲民粹主義浪潮下，繼義大利、匈牙利和奧地利之後，歐元區國家斯洛文尼亞也可能由極右翼政黨上台執政。

周日結束的選舉中，斯洛文尼亞反移民政黨—斯洛文尼亞民主黨獲得 25% 選票，贏得議會 90 個席位中的 25 個，成為議會第一大黨。

但是，斯洛文尼亞民主黨離多數組閣還差 21 席，目前僅有贏得 7.1％的選票、7 個議席的中右翼政黨「新斯洛文尼亞」表態願與之合作。

在周日晚上的電視講話中，斯洛文尼亞民主黨領導人 Jansa 表示，「談判和聯盟的大門」向各方敞開。不過，他重申，移民是「大多數歐洲人面臨的最嚴峻的挑戰」。

據斯洛文尼亞國家選舉委員會，排在第二位的是中左翼政黨「List of Marjan Sarec」，得票率 12.7%，獲得 13 個議席，其領導人 Marjan Sarec 由喜劇演員轉行市長。

Sarec 在周日投票結束之後對 POP 電視說，Jansa 的反難民言論「危言聳聽」，並稱不會與 Jansa 組成聯合政府，「我們如果這樣做，我們就不值得信任」。

他還表示，對選舉結果「非常滿意」。BBC 稱，這句話暗示他有機會和其他各方聯合，將 Jansa 排除在新政府之外。

此外，在這次大選中創紀錄的有九個政黨贏得議會席位。彭博社稱，在其中多數政黨的支持之下，Sarec 誓言阻止 Jansa 再次上台，取得第三個總理任期。

不過，斯洛文尼亞總統博魯特 · 帕霍爾已經表示，他會首先授權「相對勝利者」組建聯合政府。Jansa 可能會嘗試拉攏其他政黨共同組閣。

法新社援引分析人士的話稱，在不久的將來，無論是哪個派別的政黨執政，政治不穩定可能會持續下去。

斯洛文尼亞的鄰國，義大利此前也遭遇了類似的情形：右翼政黨大選獲勝但未單獨過半，組閣艱難，導致政局混亂，前景悲觀。

在僵持兩個多月、並引爆國際金融市場動盪 5 天後，義大利終於在上周組建政府。

5 月 31 日（當地周四晚間），義大利總統府發言人稱，曾被總統授權組建技術性政府的經濟學家科塔雷利（Carlo Cottarelli）宣布退出，為政治黨派重新嘗試組閣鋪平道路。

義大利得票率最高的第一大黨、民粹主義的五星運動黨，和極右翼的北方聯盟黨隨後發表聯合聲明，稱已經達成組閣協議。

歐元區另一個主要經濟體西班牙，近期也出現了政局混亂，不過和義大利情況不甚相同。西班牙前首相拉霍伊因涉嫌腐敗，經議會不信任投票，成為西班牙民主政治史上第一位被議會罷免的首相。

西班牙新首相 Sanchez 已經走馬上任，但其所屬政黨在議會 350 個議席中僅有 84 個席位。Sanchez 或將提前舉行大選，但現在尚未給出時間表。不過，西班牙經濟增長強勁，主要政黨也未對其歐元區成員國的身份提出質疑。