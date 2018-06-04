恒指升破4關直撲31000 光伏股重災內房揚

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恒生指數全日收報30997.98點，升505.07點，升1.66%，成交1035億元；恒生中國企業指數報12249.58點，升229.49點，升1.91%。恒指重上10天、20天、50天線與100天線，成交連續4天超過千億。 騰訊控股(00700-HK)於收市競價時段(U盤)走勢勁，收報415元，升11元，升2.723%。成交3130萬股，成交金額首位達128.89億元。第二位為中國平安(02318-HK)，收報78.7元，升1.35元，升1.745%。成交5610萬股，涉資44.21億元。中國人保(01339-HK)明日「上会」，有望成為國内第五家A+H上市險企，該股收報4.04元，升8.89%。今日內銀表現不錯，建行(00939-HK)收升2.387%、工行(01398-HK)收升1.690%、中行(03988-HK)收升1.453%。 醫藥股今日領漲，MSCI中國指數新貴藥明生物(02269-HK)續創上市新高，午後升幅擴大，暫時見最多升6.6%，高見96.6元，最新升5.8%報95.9元，成交逾8.6億元。至於在上交所上市的母企藥明康德(603259-CN)，上市後創16個漲停紀錄後，今日早間高開2%，盤中一度漲超4%，股價最高報138.87元，官媒中國證券報於6月4日早間發表《藥明康德分拆市值卻猛增，獨角獸虛胖之風不可長》的評論文章，點名批評藥明康德上市後升幅不理性，整體估值顯著脫離基本面，股價一度刷新股價新高後轉跌，一度跌停，收市跌9%報120.9元人民幣。其他藥股方面，石四藥(02005-HK)升6.3%、聯邦制藥(03933-HK)升4%、石藥集團(01093-HK)升3%。 內地下調太陽能上網電價，並即時生效，證券界認為即時生效的行動來得突然，光伏股全線受壓，其中生產及銷售太陽能玻璃產品的信義光能(00968)一度重20%，收報2.72元，跌15%；保利協鑫能源(03800-HK)跌9.195%、陽光能源(00757-HK)跌8.57%及順風清潔能源(01165-HK)跌7.143%。 莊勝百貨集團(00758-HK)終於找到了「勁量」級的新主人，大股東落實以每股0.6217元悉售逾66%持股予資產規模過千億的新華聯國際，每股作股較停牌前折讓逾21%。莊勝百貨今早以1.09元裂口高開，升近38%，曾升45.6%，高見1.15元，收市。 內房股造好，大行野村上調萬科企業(02202-HK)目標價3%至46.11元，並維持「買入」評級。萬科(02202-HK)升6.59%，碧桂園(02007-HK)升4.97%。另外，大行花旗指利福將受惠於本港零售銷售復蘇，上調利福國際(01212)目標價17%至20元，並維持「買入」評級，股價升4.53%。