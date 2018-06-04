【港股解碼】沽空金額激增20.54倍後，藥明生物緣何再創歷史新高？

在剛剛過去的5月，A股的明星莫過於首只獨角獸企業——藥明康德(603259-CN)了，雖然於5月30日以16個漲停開板，但1384.49億元的總市值（以今日收盤價人民幣132.87元計）仍然高得令人咋舌。脫胎於藥明康德的子企藥明生物(02269-HK)，卻突然被空頭盯上，這又是怎麼回事？

沽空金額激增

5月31日，藥明生物的沽空金額突顯異常，為非藍籌沽空中沽空最高，沽空金額達13.86億港元（佔全日沽空金額314.89億港元中的4.4%），同比上升2054.23% 。該沽空金額相比上日騰訊(00700-HK)沽空金額11.04億港元更高。

藥明生物上日沽空比例急升至37.36%（5天平均沽空比例為12.36%/10天平均沽空比例為8.93%/50天平均沽空比例為8.35%/100天平均沽空比例為11.67%）。同時，沽空金額急增至13.86億港元屬罕見。雖然藥明生物非沽空部份成交額上升至23.24億港元，但同比只上升約297.66%，與沽空金額相比明顯有所不及。



圖來源：港交所

對藥明生物的沽空，或許與A股藥明康德5月30日打開連續漲停板收跌7.34%有千絲萬縷的聯繫，畢竟藥明康德本身估值存在爭議，又處在16連板破開的“敏感時間”。但令人意想不到的是，藥明生物今日卻以實際行動將空方“打臉”。儘管該次沽空金額異常激增帶來的風險不容小覷，但藥明生物卻於盤中走出漂亮的K線，並在盤中達到上市以來新高91.2港元，收漲於90.65港元。多方和空方在該股盤中不斷進行博弈，而藥明生物這家公司本身俱有什麼亮點如此惹人注目呢？

上市周年將至

2017年6月13日，這個主要提供生物製劑藥物發現、開發及生產的綜​​合服務的公司在港主板自帶“估值光環”上市，素有“醫藥界華為”之稱的藥明集團邁出了從美退市後“一拆三回國上市”計劃中的第二步。如此說來，距離藥明生物在港上市一周年，僅差12天。

2017年全年，公司實現收益約16.19億元，同比增長63.7%；純利約2.53億元，同比增長79%；毛利率由上年的39.3%增長至40.8%。上市募資後的藥明生物資產負債率大幅度下降，相較於2016年時的86.37%，至2017年末已是不到20%，資本結構趨於健康，現金流亦十分穩定。

據2017年報，目前藥明生物的合作客戶有包括阿斯利康、基因泰克、強生、哈爾濱譽衡、浙江醫藥、正大天晴、華蘭基因等202家公司，公司也正與目前全球TOP20中的13家企業展開合作。藥明集團控股股東李革趙寧夫婦是北大背景的留美博士，因而藥明生物聯合中美兩國的藥企進行合作研發是水到渠成。其研發方向多為現今難以攻克的例如艾滋病、腫瘤、癌症等疑難雜症上，符合精準醫療的定位。而今，藥明生物的市場份額亦在穩步提高，全球市場份額由2015年的1%、2016年的1.8%升至2017年的2.4%；中國市場份額由2015年的36.4%、2016年的48 %提升至2017年的63.5%。

近期，藥明生物陸續發佈公告稱，計劃分別在中國石家莊和新加坡建設生物藥研發、臨床及商業化生產基地。石家莊基地將包括工藝開發實驗室，產能5000升的臨床樣品生產基地和48000升的商業化生產基地，預計一期工程將於2020年投產，建成後或成為中國北方最大的生物藥研發生產中心之一；新加坡基地總投資額約3.8億元人民幣，總產能將達到4500升。另外，公司宣布與加拿大生物技術公司Bioasis戰略合作，共同開發和生產治療腦癌的生物候選藥物xB3-001。

隨著企業規模的擴張和市場強勁需求，藥明生物對於研發愈加重視，研發開支大幅度上升，這對於醫藥企業來說是一件好事。不過，對於新建兩大基地的投入本不是一筆小數目，對於研發的投入或將較2017年更甚，在維持資金狀況穩定方面，公司恐怕還需好好思量。

作者｜朱亦丹

編輯｜張駿芬、徐冰瑩

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