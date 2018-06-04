美元回升 人民幣中間價4日報6.4208 貶130點

新浪財經訊 6 月 4 日，人民幣中間價報 6.4208，上一交易日中間價報 6.4078，貶值 130 個點。

美元回升

美元指數展開回調，人民幣兌美元匯率雖再創階段新高，但調整幅度已有所收窄。市場人士指出，未來一段時間，美元指數走勢仍是影響外匯市場的關鍵因素，在 6 月美聯儲加息前美元指數調整空間可能不大，能否進一步上漲則要看歐元表現。人民幣對美元階段性調整過程可能還未結束。

潘功勝：穩妥有序推進人民幣資本項目可兌換

外匯局 5 月 31 日發布《國家外匯管理局年報（2017）》（下稱 “年報”）。

外匯局局長潘功勝在致辭中指出，今年將繼續深化外匯管理改革，推動金融市場雙向開放，穩妥有序推進人民幣資本項目可兌換，建立健全開放的、有競爭力的外匯市場，實行高水平的貿易投資自由化便利化政策，全面落實准入前國民待遇加負面清單管理制度，吸引高質量外商來華直接投資，服務國家全面開放新格局和實體經濟發展。

潘功勝在致辭中還展望了今年國際收支情況。他表示，2018 年我國國際收支將延續基本平衡格局，跨境資本流動總體穩定。全球經濟總體延續復甦態勢，我國經濟穩中向好，供給側結構性改革紮實推進，金融市場相關改革和對外開放穩步實施，均有利於形成雙向流動、更加均衡的跨境資本流動格局。當前，貿易和投資保護主義有所抬頭，跨境資本流動穩定性面臨外部衝擊風險，但隨著我國經濟內生動力穩步提高，高質量發展取得新進展，我國國際收支和外匯市場總體平衡和平穩運行的大格局不會改變。